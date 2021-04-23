Givenchy新總監Matthew Williams神作　「石膏褲」令人又愛又恨

在 Matthew Williams 執掌 Givenchy 男裝和女裝創意總監的兵符後，有如為 Givenchy注入了新血般，不論何時都帶著高人氣的話題度。而本次所要介紹的，便是去年廣受許多 icon 討論的 Givenchy SS21 系列，當中一條名為「石膏褲」的牛仔褲，這款石膏褲更被許多人封上 2021 年度神褲的頭銜，究竟這褲款是什麼來頭？趕緊跟著搭編一起往下看。