Givenchy新總監Matthew Williams神作　「石膏褲」令人又愛又恨

撰文：Dappei 搭配
最後更新日期：
在 Matthew Williams 執掌 Givenchy 男裝和女裝創意總監的兵符後，有如為 Givenchy注入了新血般，不論何時都帶著高人氣的話題度。而本次所要介紹的，便是去年廣受許多 icon 討論的 Givenchy SS21 系列，當中一條名為「石膏褲」的牛仔褲，這款石膏褲更被許多人封上 2021 年度神褲的頭銜，究竟這褲款是什麼來頭？趕緊跟著搭編一起往下看。
「石膏褲」磨合後更具個性？快來了解Matthew Williams如何打造這神作吧~▼▼
+18
+18
+18
Dappei 結語：
看來這次 MMW 帶來的石膏褲真的來勢洶洶，就連吳亦凡也愛不釋手，究竟它能不能成為2021的神褲，就讓我們拭目以待吧！
同場加映：2021台北時裝周街拍 台灣不止文青小清新 場外潮人顯時尚創造力（按圖點評偷師）↓↓↓
+57
+57
+57
同場加映：Golden Goose小髒鞋為甚麼這樣紅？窺探品牌4個歷久不衰的秘密▼▼▼
+14
+14
+14
延伸閱讀：
就缺一款精品包了！盤點 8 家年度總銷售排名 NO.1 包包，命定包款都在這！
不是不能只是沒抓到訣竅！男生「寬褲穿搭」一定要掌握的 3 大重點，輕鬆穿出寬鬆漂撇感！
原文：ＭＭＷ 的最新神作「石膏褲」你看過了嗎？被譽為今年的神級褲款，連吳亦凡都愛不釋手！
【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】