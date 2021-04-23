Givenchy新總監Matthew Williams神作　「石膏褲」令人又愛又恨

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在 Matthew Williams 執掌 Givenchy 男裝和女裝創意總監的兵符後，有如為 Givenchy注入了新血般，不論何時都帶著高人氣的話題度。而本次所要介紹的，便是去年廣受許多 icon 討論的 Givenchy SS21 系列，當中一條名為「石膏褲」的牛仔褲，這款石膏褲更被許多人封上 2021 年度神褲的頭銜，究竟這褲款是什麼來頭？趕緊跟著搭編一起往下看。

「石膏褲」磨合後更具個性？快來了解Matthew Williams如何打造這神作吧~▼▼

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Dappei 結語：

看來這次 MMW 帶來的石膏褲真的來勢洶洶，就連吳亦凡也愛不釋手，究竟它能不能成為2021的神褲，就讓我們拭目以待吧！

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原文：ＭＭＷ 的最新神作「石膏褲」你看過了嗎？被譽為今年的神級褲款，連吳亦凡都愛不釋手！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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