10部必看時裝紀錄片推介　揭露LV、CHANEL、Valentino等名牌秘辛

你對時尚抱有夢想嗎?或者只是單純的好奇?還是只是想要知道一些不為人知的八卦?不管如何,品牌拍攝紀錄片已經成為大眾們認識一個品牌,或者一位設計師最好的方式。

時尚,根深蒂固說來其實不是我們中國文化裡的事物。如果白話點來說,時尚其實是舶來品,因為精緻美好且奢華,所以時尚要價不斐。但同時,時尚也是一種生活態度,在歐美歷經好幾個世紀以來對於「認真生活」這件事所發展出來的一種潮流。透過紀錄片中人物,不管是時尚設計師也好,時尚編輯也好,甚至是裁縫師,打版師,我們可以看到時尚成型的原因,也可以知道他們如何從生活擷取靈感,如何對自己所做的事物有所堅持,然後讓我們震懾原來時尚背後是如此值得我們學習,這就是記錄片迷人的地方。

根據外電報導,一部關於Dior新入主設計師Raf Simons的紀錄片即將會發表,從Raf Simons創立品牌,到改造Jil Sander,之後入主Dior創立新極簡奢華的過程,勢必會再掀起一波討論。在此之前,跟著我們一起回顧十部讓人回味無窮的精彩時尚紀錄片吧!

《香奈兒印記Signé Chanel 》

這是一部由導演Loic Prigent執導,紀錄2004年秋季高級訂製服成型前的五集短篇紀錄片。劇中的主角不是模特兒,不是卡爾拉格斐Karl Lagerfeld,而是三位Chanel最頂尖的專屬裁縫師。透過她們的角度,看著她們將設計總監的概念設計草圖,幻化成一件件藝術品時,心中不禁會讚嘆,時尚真的是藝術品。

特別的是,紀錄片同時記錄自1947年起,便開始為香奈兒負責細膩編織工程,鮮少露面的75歲老太太Raymonde Pouzieux。至今,她依舊在位於法國盧瓦雷省的自家農場中,將香奈兒運送來的高級原料,為高訂時裝世界編織出一個個極致夢幻的藝術品。

《范倫鐵諾:時尚天王 Valentino: The Last Emperor》

你鐵定會愛上這部紀錄片!從年輕的Valentino Garavani與事業伴侶Giancarlo Giammetti的相遇,到他們共同為這個品牌的打拼過程,到最後一場高級訂製服登場前的時刻,這片子紀錄設計師Valentino Garavani帶點傳奇色彩,卻又如此接近平凡讓人感動的一生。此部紀錄片由《浮華世界Vanity Fair》的通訊特派記者,同時也是知名人士的Matt Tyrnauer執導製作。

《時尚惡魔的聖經The September Issue 》

不管你是不是幻想過在時尚雜誌中工作,或者僅僅只是忠實讀者,這部紀錄片都是必看經典。這部片提供了一個正當管道,讓你深入探查經常被稱為冰雪女王的安娜溫圖Anna Wintour如何製作每年最重要的九月刊。

此外,你也可以看見如此具有創造力,卻又如此謙遜的葛瑞絲柯丁頓Grace Coddington,在她們兩個意見相左下,要犧牲多少才能創造出一期驚人的九月刊。

《巴黎時尚女魔頭Mademoiselle C 》

卡琳洛菲德Carine Roitfeld,是這部片紀錄片的主角,同時也是世界上最時尚的阿嬤。在這部片裡,導演帶我們窺見她是如何輕鬆、有趣的讓她的第一本雜誌《CR Fashion Book》誕生。這是她離開巴黎版《VOGUE》後的首要事務,影片中記錄著59歲的她在家裡練習芭蕾,參加時裝秀坐前排的景象,迎接第一個孫子Romy的喜悅,並且同時保持著完美無可挑剔的時尚感。相信我們,看完後妳會忍不住衝出門購買那些殺手級的高跟鞋,以及鉛筆裙,這是卡琳洛菲德Carine Roitfeld的標準穿著。

《我們都為比爾盛裝 Bill Cunningham New York 》

84歲的Bill Cunningham可謂最資深的街頭攝影師。他就像是一個謎,即便看完這部紀錄片,他依舊存在著一股迷人有趣的神秘感。雖然這部片僅簡單的觸及Bill Cunningham的私人生活,然而它的確深入紐約時報,那個帶給Bill Cunningham快樂的地方。然而,最迷人且觸及人心的還是Bill Cunningham的謙遜,儘管這個行業充斥著許許多多技巧性表象和藉口,他依舊保持著顯而易見的熱情,以及那股讓人著迷的魔力。

《時尚教主黛安娜佛里蘭Diana Vreeland: The Eye Has To Travel 》

連安娜溫圖Anna Wintour都要退避三舍的人物,可想而知一定極具影響力。這部紀錄片由黛安娜佛里蘭Diana Vreeland的其中一位媳婦集結製作。片中揭露許多不曾曝光的照片,也透過照片,訪問和事件,探討這位獨一無二的時裝編輯,其透過果敢且前衛的個人意識,如何擁抱缺陷,挖掘別人看不見的美麗人事物,痛快開創自己想要過的人生。如果沒有她,我們不會看見如此多種面貌的時尚之美,也不可能還再探討個人風格的是與非。她傳奇一生所開創的格局是當今許多人望塵莫及的。

《Marc Jacobs & Louis Vuitton》

是的,又是Loic Prigent,在執導過《香奈兒印記Signe Chanel》後,接著拍攝馬克賈伯Marc Jacobs在LV路易威登Louis Vuitton擔任創意總監的時候,同時他也是第一位將在小馬哥工作時的樣貌呈現給世人的導演。而沒有比現在更適合欣賞這部關於小馬哥和LV路易威登Louis Vuitton的傳奇十年,尤其是現在-馬克賈伯Marc Jacobs確定離開LV、尼可拉斯蓋斯基埃Nicolas Ghesquiere發表首次在LV的新系列頗受好評之後。

《我的骨灰撒在波道夫Scatter My Ashes at Bergdorf's》

片名乍看之下有如恐怖片般驚悚,其實不然,《我的骨灰撒在波道夫Scatter My Ashes at Bergdorf's》是由美國紐約第五大道傳奇百貨公司Bergdorf Goodman所製作,Bergdorf Goodman百貨以一樓「展示櫥窗」聞名,由Betty Halbriech負責設計近四十餘年,每年的每個節日都有不同的精緻造型與主題布置,因此能陳列其中或參與設計都是一項殊榮,此記錄片便是記錄關於聖誕節櫥窗佈置以及歐爾森姊妹Mary-Kate & Ashley Olsen、湯姆福特Tom Ford、馬克賈伯Marc Jacobs與其他幾位大牌設計師參與過程的訪問記錄片。

《Unzipped》

這部是記錄艾薩克密斯洛希Isaac Mizrahi著手設計1994 SS春夏系列的設計旅程,雖然已經是20年的老片,但現在回頭重看,反而更能清楚看見時尚圈在二十年中的整體改變與進步,更能看見超模Naomi Campbell、Linda Evangelista、Kate Moss和Amber Valetta等人的成長與蛻變。

《安妮萊柏維茲的浮華視界Annie Leibovitz: Life Through a Lens》

安妮萊柏維茲Annie Leibovitz是當代最傳奇的女性攝影師,滾石雜誌最重要的攝影師,紀錄60年代的反文化活動,也為《浮華世界Vanity Fair》和《VOUGE》拍攝過最經典的幾次封面照。安妮萊柏維茲Annie Leibovitz擁有多位姊妹,從她們的敘述去追溯她的童年、早期生活以及成為頂級攝影師的過程;同時也集結與《VOUGE》總編安娜溫圖Anna Wintour、《浮華世界Vanity Fair》總編Graydon Carter和Julia Roberts、George Clooney、Mick Jagger、Whoopi Goldberg、Kirsten Dunst、Keira Knightley等巨星合作過的精彩訪談,甚至包含小野洋子Yoko Ono親口陳述約翰連儂John Lennon身亡前一天,拍攝裸身相經典畫面的過程。透過安妮萊柏維茲Annie Leibovitz的鏡頭,用一種簡單卻深刻的方式,去記錄超乎外在的假象,深刻的直達人心與情感。

