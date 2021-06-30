買Vintage古著服飾9大絕招　尺寸寧大莫小　一個動作避免網購中伏

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古著服飾這幾年越來越盛行，之前往往要到日本、歐洲、美國才能買到品質優良且有趣的古著服飾，現在不少古著店的選物及品質也都很優秀，當然也越來越多人踏入這塊有趣的風格寶地！

文： Kevin Wang, Amber Chiu（GQ Taiwan）

古著與二手其實是不同的，細分還可分為古董（Antique）、古著（Vintage）、二手（Used）。以古董來說指有100年歷史以上的物品，風格相當有指標性質的物件；古著一詞來自日本，屬於過去某個時代的產物但已不再生產，有著歷史及文化背景，古著不一定是二手衣，也有可能是當時未使用的庫存品；而二手又稱為 Second Hand，大多就是指使用過的單品，不見有更多的文化意義。

至於要如何才能買到適合自己的古著不踩雷，以下這9點可不要忘記！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 每個角落都可以是你的古著店

現在這個時代，你已經可以在任何地方買到任何東西！你可以去跳蚤市場和二手店，像是日本在台灣開設的知名二手衣店家 2nd Street ，當然網路上也有不少二手平台，Grailed 當然是一個很完善（而且很強）的網路二手買取店，偶爾在蝦皮、Yahoo拍賣、Carousell也都能找到驚喜。別排斥教會義賣、古董拍賣會等等，KOL 二手拍賣會也是絕對不能錯過的。媒婆總說找到一個合適的對象就好，但是幫自己挑衣服就是要多元嘛！

2. 尺寸比什麼都重要

請先了解你自己的三圍尺寸以及喜愛的衣物尺寸，試著找到類似款，如果真的喜歡但尺寸不合的話，也可以購買稍微偏大的版型來改（千萬不要買偏小的），並記得檢查年份標籤以及材質。

•牛仔褲、西裝褲和軍裝褲的剪裁各有不同，所以穿在身上也不一樣。除非你對自己的身形非常了解，不然建議褲子在可以試穿的狀況下請一定要試穿！

•有招小撇步是把褲子腰間圍繞在脖子，如果剛好繞一圈，那代表它跟你的腰圍尺寸八九不離十了。（脖子圍大約等於腰圍½）

•防止衣櫃成為倉庫最好的辦法，就是只購入衣櫃裡能和它搭配的品項，千萬別假設未來會用上。

3. 下手挑選前先摸看看

除非你有無止盡的時間，否則是不可能在二手店裡一件一件翻找古著的。想快速在店內找到不錯的單品，最好的辦法就是像數鈔票一樣快速翻動衣物並觸摸它的質感。觸摸衣服能立刻探出它的品質，而越常練習這方法就越能在短暫的時間內找到好物。老東西和好東西的觸感就是不一樣，雖然質感好不代表它值得被購入，卻能足以讓你停下來看一眼。如果只考慮觸感好的物品，你就只需要專心挑幾件重點衣物，即使會漏掉幾件也已經很不錯了！

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4. 裁縫師是你的好朋友

對一般人來說，寬鬆衣服的剪裁通常只適合身材壯碩、體脂肪極低的男子，這時候裁縫師就是你最好的好朋友。而且將衣服剪裁合身後就會讓它獨一無二，這也是你起初想買古著的原因之一吧？為的就是聚會中沒有人會有你身上的 Abercrombie 古著外套，也沒有人會有這件量身訂製的Levi’s牛仔褲。且古著服裝的狀況常常不會是剛好合你的身型，這時有一位自己可以信任的裁縫師就很重要啦！

5. 不要有年份和品牌迷思，老不一定品質不好

想找到 1930 年代的 Carhartt 吊帶褲沒那麼容易，除非你是專業藏家，不然也許並不一定要一直堅持品牌與年份。像是現在流行的要價 4 萬的設計師當季新品，過去也許有 5 個不同年代曾經出現過的相近款式，雖說知名品牌的細節不可忽視，但你在古著市場也能找到非常接近原創又比較便宜的貨色，例如 1960 年代的 Levi’s 牛仔褲，當時也有許多他牌牛仔褲的品質很接近經典 Levi’s 501 牛仔褲，況且過去的品質怎麼樣都比現在好（早期大多只能靠手工車縫呀！），再加上他經過這麼多年的歲月依然健在，肯定品質耐得住考驗！

6. 貨比三家不吃虧

這一點不只用在古著上，還是生活的道理。辛苦賺來的錢每一分都要花得有道理，平常連外出吃飯都要比一比 CP 值，更不用說挑古董衣了。想購入夢寐以求的那件二手古著衣，除了要經常造訪跳蚤市場、翻遍每個攤位之外，還可以到拍賣網站上四處蒐羅，多看多逛就能大概知道這間店鋪、差不多這個年代狀況區間的服裝售價如何？雖說買古著比起計畫，緣份更重要，但翻找古董的過程計畫還是必不可少。

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7. 買古著需要緣分

買古著大多都是靠緣分，所以如果你手上的那兩件牛仔外套還猶豫不決，答案就是全部都買單！任何打折的古著單品都值得購入，只要材質觸感良好也沒有破洞就行。像是十年前根本沒有人在乎的 Champion 品牌上衣，現在卻翻漲三倍，連去高級餐廳都有人穿！最重要的是古著幾乎很難找到第二件一模一樣的，所以要是錯過就可惜啦！

8. 年代感的重要性

穿著古著最怕就是看起來太老氣（像是真的活在那個年代的），以一般人來說，就最好只搭配兩個年代以內的服飾。要是把 1950 年代的 Buco 皮衣，搭配經典 PF Flyers 球鞋和原色牛仔褲，你的穿搭就太 Over囉，但如果把 Buco 皮衣配上 Cabela 燈芯絨吊帶褲，就能打造出恰恰好的造型。

9. 網路購買注意事項

現在不少網路平台都會有販售古著或古董二手衣，而光看圖片可能很難感受衣服的狀況如何，你可以從這幾個狀況下手：第一，再三確認衣服尺寸的數字跟自己的尺寸數字有沒有吻合，千萬不要用「看起來」來評斷；第二，透過人或人穿起來的樣子來看材質的厚薄、挺不挺；第三，請買家拍攝影片，或者再次訊息確認有無瑕疵；第四，透過衣標和洗標來判斷年代、製造地等等，講究的古著賣家對於自己的商品都會有一定程度的了解，多詢問也可以避免自己買到不適合或者不如自己預期狀況的商品。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：古著衣要怎麼挑？網路上怎麼買？購入古著服飾前，這「9 點注意事項」帶你不踩雷！】

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