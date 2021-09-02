盤點6大泰國潮牌　西裝T恤Cap帽一應俱全　展現City Boy、街頭風

泰國除了有超好看的女生小眾服飾品牌，其實也有不少適合男士穿搭的男裝品牌。編輯這回就給各位讀者整理好了6個泰國男裝潮牌，拯救男生們的衣荒，建議閱讀前先收藏起來哦。



所謂人靠衣裝，要給人留下個好印象離不開穿搭打扮，為你搜羅6個泰國男裝潮牌，再也不怕衣櫃裏沒有帥氣服飾。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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泰國男裝品牌1：Fashion Galleria

Fashion Galleria 以訂製男性西裝為主，不僅手工精緻，而且非常懂得客人追求「特別」的需要。即使是單薄樸實的布料，都可以看見細微的車線或摺邊，在細節上注入現代感，是職場男性的首選品牌之一。

泰國男裝品牌2：Bangkok OK T-shirt

曼谷Terminal 21 有一間專賣泰式潮T的曼谷原創 Bangkok OK T-shirt，以泰國元素作為圖樣設計紀錄你的泰國行。1件才250泰銖，兩件450泰銖，如果你是到泰國旅遊購物，他們的T恤特別適合作為紀念品，即使是買來穿穿也很有趣。

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泰國男裝品牌3：Boyplain

Boyplain 是一個創立於2012年的泰國潮牌，他們家主打色彩搭配鮮明的簡約男裝，鼓勵年輕人不受傳統束縛，宣揚自己的個性，經常會邀請泰國大牌明星作為代言。

泰國男裝品牌4：Smileyhound

Smileyhound 是泰國設計師品牌 Greyhound 的副線，Logo 圖案是一個可愛的彩色狗頭，他們家主打各種款式簡潔的衣帽服飾和包包等，整體設計簡單前衛，非常適合年輕男生穿著。

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泰國男裝品牌5：land of something

泰國演員Off關鐘鵬出演過泰劇《秘戀之我親愛的狗狗》、《愛情理論》等，後創立自己的潮牌服裝「land of something」。以創意印花圖案的衛衣、襯衫、短袖為主，除了自己會親自當模特拍照宣傳，有時候還會邀請好友如Gun一起合影。因為時尚風格有特點，常常一開售便被粉絲搶購一空，如果想要買的小夥伴，要好好留意了。

泰國男裝品牌6：Q Design And Play

Q Design And Play 是一個設計街頭及都市服裝的泰國品牌，由兩位年輕的服裝設計師Praphat Somboonsitti 和 Ekkapoom Treechairusmee 創立。主打簡單悠閒、實用獨特的品牌風格，推崇「我們負責設計，你負責享受」。如果你也享受在街頭奪人眼球的炫目，就很適合購買他們家的衣服了。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】