Nike LeBron 19 黑紅色波鞋開箱　10大性能價錢資訊Q&A球鞋迷必看

對編輯來說，每年當時間走到 10 月份，期待的事情之中絕對少不了「NBA 開季」，就像開學和新朋友見面一樣，心情是既興奮又緊張。而另一方面，今年 Nike LeBron 19 也安排在 NBA 點燃戰火的同時登場，首波黑紅配色渾身散發濃濃戰鬥感，整個氛圍跟之前見到的電影《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam：A New Legacy）主題版本可說截然不同，隨時準備衝鋒陷陣一波的態勢！



為了這次 LeBron 19 新鞋開箱 ，前幾天我們在Instagram限時動態開放勘履網友發問，編輯彙整各路網友的提問後歸納出 10 個問題，一口氣來跟大家分享。

Nike推出LeBron 19 轟動一眾運動鞋迷，作為LeBron James 的個人戰靴，這次新款的外型、材質、重量設計如何？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Q：中底使用氣墊配置？

中底使用 Cushlon 泡棉來搭配前後分離式氣墊，前腳掌是 Zoom Air，後跟為外露式 Max Air，從前掌中段延伸到後腳跟中段有覆蓋著一大塊穩定片連結起兩塊氣墊。初步試穿前掌 Zoom Air 能踩出回饋的彈性，Max Air 的部份是比較有支撐度的腳感。

Q：看起來重心就很高，容易拐到腳嗎？

LeBron 19 重心的確不低，且前、後掌兩區塊的氣墊單元側面幾乎沒有外殼包裹，編輯剛拿到手當下也冒出這個問號，不過以我們在室內簡單施展刺探步動作、連續起跳的感受來說，氣墊變形程度在可接受範圍之內。

Q：有沒有防側翻設計？

從底盤側邊看過去會發現底盤有略為外擴幫忙卸力，不過相信各位也知道，防側翻其實牽涉到蠻多部分的相互整合，比如鞋面強度、抓地力、底盤剛性等等，有機會實戰的話我們再跟大家分享更進一步感受。

Q：鞋底耐磨度如何？

目前還沒有經過實戰測試，考量耐磨度的朋友或許可以再觀望一陣子，等各家評測出爐再來決定要不要入手，也歡迎留言一起討論分享。

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Q：鞋面材質如何？

鞋面雙層複合式材料，最外層是類似尼龍布的物料，強韌、低延展性，側面搭配自中足延伸上來的 Flywire 以及兩片 TPU 支撐結構強化側面穩定，並且連結著鞋帶系統讓使用者保有調整空間，而最裡面還有一層內靴結構。

Q：鞋面材質如何？

鞋面雙層複合式材料，最外層是類似尼龍布的物料，強韌、低延展性，側面搭配自中足延伸上來的 Flywire 以及兩片 TPU 支撐結構強化側面穩定，並且連結著鞋帶系統讓使用者保有調整空間，而最裡面還有一層內靴結構。

Q：鞋身包覆好嗎？

LeBron 19 使用內靴式設計，整體包覆感蠻出色的，編輯部同事原尺寸 US11 的腳試穿 US12 也不覺得過大，他認為這一代有機會可以試試穿大半碼。覺得需要注意的是，因為鞋領設計前高後低的關係，連帶鞋舌也做得較高，剛穿時會需要適應一下。

Q：首發有幾多個配色？

目前台灣首發是黑紅配色，國外已經有推出《太空也入樽：改朝換代》電影裡出現的配色，至於首波還會有哪些款式就有待 Nike 公開。

Q：重量如何？

編輯部這次拍攝的是 US12 實鞋，經測量單腳約 640 公克。香港的 Huan K Chan 球鞋誌有拿 LeBron 18 相對比，19 代比 18 代更重約 40 公克，提供大家參考。

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Q：定價為多少？

官方定價為 HK$1,599。

Q：發售日期？

本文開箱的黑紅配色 10 月起已開賣，相關資訊請見Nike官網。

整理下來會發現，網友們果然是高度關心運動鞋脈動的一群，問題幾乎都圍繞著實戰性能與販售資訊；而編輯自己是 LeBron James 球迷的緣故，對 LeBron 19 一些細節呈現也很有感覺，圓潤不規則的線條輪廓就如設計師 Jason Petrie 所說，LeBron James 穿著新鞋主演《太空也入樽：改朝換代》的計畫，讓設計團隊對於科幻氣息有更多想像，並把氣囊的透視感拓展到更多區域。

此外，鞋盒及襯紙加進了滿滿的各式圖案，隨鞋附上的配置資訊卡也充滿內容 (上面的卡通圖案推測應該是預告後續要推出的配色主題)，讓我鞋子都還沒拿出來就已經先反覆端詳好一段時間；同時，這一代有很多設計語言都緊扣著 LJ Logo 的王冠意象，獅子之頭像亦頻頻出現，甚至連鞋撐都壓印上這熟悉的獅頭！

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【本文獲「勘履者」授權轉載。】