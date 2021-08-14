防水鞋｜3大防水鞋人氣品牌凱特也愛穿這款！ 網購減價4百元入手

防水鞋｜天氣陰晴不定，下雨天必備一雙防水透氣、舒適靚款的防水鞋，避免腳濕有腳臭的尷尬情況。《01女生》精選3大品牌的防水鞋，防水性好兼備時尚要求，穿得好看，其中包括連戴安娜王妃、威廉王子和凱特王妃亦是用家旳英法名牌，有網購網站正推出減價優惠，折實4百多元可入手。



凱特出席户外活動時，亦多次著用Le Chameau的「Ladies Vierzon Nord」款。(GETTY)

Le Chameau：法國工匠全手製品牌

Le Chameau是創於1927年的法國户外品牌，強調每對防水鞋都是經過150個嚴格製作工序，並由法國北部M. Claude Chamot的工匠人手製作。防水鞋以亞馬遜流域的天然橡膠與厚原牛皮製，良好承托力，質地柔軟舒適。凱特王妃出席户外活動時，也常著用Le Chameau的「Ladies Vierzon Nord」款，馬靴設計率性有型，斜口設計亦能修飾腿部線條，搭配羊毛針織內襯圖案，高雅得來亦透氣不悶熱。

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英格蘭品牌 Barbour，曾獲得英國皇室給予的3個認證。(Barbour@IG)

Barbour：英國皇室御用品牌

品牌於1894年在英格蘭由John Barbour所創立，起初因採用獨家油布材質，打造出能防水而防風的雨具系列而聞名於世，出品耐用，英國皇室也給予3個認證，黛安娜王妃、威廉王子和凱特王妃也是用家之一。

品牌推出的防水鞋有短筒、中筒及高筒，鞋料柔軟，高度防水，長時間穿亦不焗促，經典款「Wellington Boots」，內製經典格紋圖案，低調得來隱藏心機。

英國網購網站ASOS正進行Barbour防水鞋8折優惠，最平只需要約HK$430便可入手一對。

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Joules是1989年才創立的英國品牌，但短短時間卻成為英國年輕人必買的品牌。(joules@IG)

Joules：被譽為「平價版Hunter」

Joules是1989年創立的英國品牌，Joules出品的防水鞋備受女性用家歡迎，有「平價版Hunter」之稱，售價最平約HK$365便有一對。Joules防水鞋手繪質感的花色、鄉村風格的小狗、蜜蜂等，融合復古時尚，不易撞款。防水靴後方有反光條設計，用料100%使用天然橡膠，透氣舒適。

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同場加映：【按圖看】鞋濕若沒有妥善處理好，濕氣積聚，鞋臭異味就會愈來愈嚴重，不僅會發出難聞的異味，還有可能有發霉情況出現。以下給大家整理出8個鞋子除臭除濕小秘訣，讓你輕鬆解決鞋臭問題！▼▼▼

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同場加映：【按圖看】一雙時髦、好搭配的雨靴絕對是雨天好朋友，而想雨靴不會顯矮又腳臭，以下一文教你挑選雨靴和保養方式。▼▼▼