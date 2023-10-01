IWC聯美國海軍飛行隊推飛行員手錶　特別版Black Aces極抗磁防刮

還記得去年席捲全世界的電影《壯志凌雲：獨行俠》嗎？雖然第一男主角Thomas Cruise（湯·告魯斯）戴的是跟36年前第一集一樣的 Porsche Design，但其他演員為求逼真，戴的卻是 IWC 自2007年起獲得美國海軍正式授權製造的 TOP GUN 海軍空戰部隊系列腕錶。



除了 TOP GUN 是長賣款式外，IWC 時不時就會推出以美國空軍為主題，將旗下馬克 20 飛行員腕錶稍作調整的特別版。

IWC飛行員腕錶Black Aces特別版！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這一次 IWC 選中部署於史坦尼斯號航空母艦上的第 41 戰鬥攻擊機中隊（VFA-41），推出品牌第一款全白色夜光面盤的款式。採用和 VFA-41 飛行員合作開發的 Lumicast 面盤，經過特別研發的固化過程硬化，像陶瓷一樣耐久，並能發出長達 23 小時的夜光，將夜間能見度提升到全新檔次。

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第41戰鬥攻擊機中隊的隊徽是黑桃 Ace，因此又被暱稱為 Black Aces，IWC 也特別在面盤上印出專屬徽章。堅硬防刮的陶瓷錶殼，搭載系擒縱機芯加上軟鐵內殼，徹底抵禦飛行過程中的任何磁力影響，從裡到外都滿足攻擊戰鬥機需求。

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