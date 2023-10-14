SEIKO推李小龍限量手錶　錶面刻龍紋圖騰、經典金言　功夫迷必收

SEIKO在9月才與汽機車大廠本田合作，推出以暱稱為「小狼」的Super Cub機車為概念的聯名表，叫好又叫座。



來到10月則又呈現以傳奇武打巨星李小龍為靈感的限量表款，經典黃色運動服元素、名言「以無法為有法，以無限為有限」都被運用在設計中，引起熱烈討論。

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鐘表品牌SEIKO旗下以年輕活力與多元文化為指標的Seiko 5 Sports系列問世55周年，因此在今年品牌陸續推出多款紀念表款，全新的SRPK39李小龍限量聯名腕表就是其一。起因便是這位傳奇武打巨星生前就是SEIKO表款的愛用者，以此為藉，並結合他出演的經典電影「死亡遊戲」中所穿的黃色運動服等招牌元素為靈感，創造出紀念腕表。於是SEIKO採用黑色塗層處理的精鋼表殼，錶盤飾有李小龍生前所繪的龍紋圖騰，呼應他生於龍年龍時所生出的藝名；單向旋轉表圈上鐫刻曾說過的名言「以無法為有法，以無限為有限」字樣，時標與指針上的黑、金配色，便是受到連身運動服的啟發。

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而李小龍螢幕前身著功夫服的形象，同樣也延伸至表款配置的銀色縫線黑色皮革表帶中，內側更飾有與表盤相同的龍紋圖案。此外，另附贈的尼龍表帶，則凸顯了李小龍經典黃黑運動服的鮮明配色。值得一提的是，透明底蓋上綴飾的陰陽符號及十二字箴言，象徵截拳道的中心思想，並標註了「Limited Edition」字樣及限量序號。為紀念此次合作，SEIKO更精心設計出特殊表盒，內側印有李小龍的簽名圖樣，極具收藏價值。

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