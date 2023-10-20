TISSOT最新PRX手錶　石英款復古百搭　機械錶透底設計CP值極高

韓星李棟旭、中國男星龔俊，還是台灣男星坤達，都在社群平台上分享詮釋同款腕表帥照，讓人十分好奇，這只表是什麼來歷？



答案揭曉，正是瑞士品牌天梭表（TISSOT）最新的PRX系列35毫米自動上鍊款。除了表徑縮小之外，品牌還推出耀眼金與冰河藍新配色，透過正裝、丹寧外套等風格來陪襯皆合適，百搭特性難怪能夠讓眾男星愛不釋手。

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從70年代品牌經典設計中擷取靈感，天梭表2021年復刻出外觀雋永的PRX 40 205系列石英表款，一上市就受到消費者歡迎，甚至一表難求。之後陸續推出自動上鍊和暱稱「貓熊面」的計時碼表款式，同樣熱賣。對比初始設計，在PRX系列中天梭表盡可能的復刻所有細節，包括寬大的鍊節式表鍊與纖薄酒桶形表殼，加上一體成型無表耳配置都原汁原味的呈現。而且PRX系列自動上鍊款還搭載招牌Powermatic 80機械機芯，具備三天以上動力；表盤配置方形浮雕壓紋，以及「POWERMATIC」字樣提高辨識度。還有消費者最愛「透背」藍寶石水晶玻璃底蓋，親民訂價就能買到高品質，成為購買瑞士機械表首選。

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熱賣兩年後，天梭表回應了消費者期待，在今年呈現新配色以及35毫米的新尺寸。像是「耀眼金」色款，輔以PRX系列簡潔又經典的外觀，帶出濃濃懷舊感；「冰河藍」則給予人清新與活力的感受，皆呈現不同質感魅力。而35毫米表徑則是忠於70年代的製表美學之外，使手圍較細的人也能配戴舒適。除了新配色與新尺寸之外，天梭表再度受到1977年品牌石英表啟發，帶來全新PRX系列Digital腕表，有著復古感卻是電子數位顯示時間，而且提供表面背光以及雙時區、星期和日期、讀秒計時和鬧鐘等眾多功能，是時尚又百搭的產品。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：TISSOT最百搭復古表款 李棟旭、龔俊和坤達都愛不釋手 升級品味就趁現在】