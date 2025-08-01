8.1關稅大限｜一文看清主要貿易國最新關稅　特朗普收獲甚豐？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自4月對美國在國際上的貿易夥伴推出「對等關稅」以來接連引發反彈，旗下政府一邊暫緩設立關稅暫緩期限與10%的臨時關稅，一邊敦促各方與美就包含關稅稅率在內的貿易協議進行談判。如今一延再延的關稅暫緩期限將至，美國已與多個主要貿易夥伴達成貿易協議，在4個月以退為進的策略下收獲不俗？



實際上，特朗普旗下政府一開始將關稅暫緩期設定在7月9日，不過又延後到8月1日。不過今次特朗普不像上次那樣對是否延期含糊其詞，而是堅定表態8月1日就是最後期限。

如今，受到外界關注的美國主要貿易夥伴中，歐盟、英國、日本、韓國、菲律賓、印尼、越南等都與美國達成協議，除了為美國帶來新「訂單」外，新面臨關稅也降低。

美國與加拿大、墨西哥、印度、泰國、柬埔寨、馬來西亞、南非等則未達成具體協議，更面臨新的關稅威脅，巴西則因反制美國被加徵50%關稅；而中國較為特殊，中美貿易歷經多輪磋商，儘管達成初步協議，但截至目前，仍要延後90日，美國對華關稅仍維持30%。

英國：首先達成貿易協議 仍加徵10%關稅

英國在5月8日與美國達成貿易協議，成為美國諸多貿易夥伴之中，受關稅威脅下第一個與美達成協議的貿易夥伴。

2025年7月28日，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry），美國總統特朗普（Donald Trump，右）在其擁有的特恩貝里高爾夫俱樂部會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）。（Reuters）

根據特朗普聲明的協議，美國對英國的商品加徵10%關稅，對前10萬輛英國製造汽車徵10%關稅，超出部份加徵25%關稅；為價值50億美元的美國農產品出口英國市場「開綠燈」；提高工業與農業市場准入等。

歐盟：與英國協議類似 須投資美國6000億美元

美國對歐盟貿易協議的框架也與英國類似，除了美國對歐盟出口美國汽車加徵15%關稅，但豁免航太產品、部份藥品與化學製品外，歐盟將購買7,500億美元的美國能源產品，並在對美國增加投資6,000億美元。

對美國商品加大開放本國市場、降低對美市場准入的這一舉措，也被用在多個位於東南亞的美國貿易夥伴，包括印尼與菲律賓。

越南：打擊「洗產地」

特朗普政府對越南達成的貿易協議則聚焦在「洗產地」，當局認為，不少中國產品途徑越南最終運抵美國。

2020年12月30日，越南興安省，圖為服裝工人在工廠加工服裝。（Reuters）

根據特朗普聲明的協議，美國對原產越南以外國家但途徑越南轉運至美國的商品加徵40%關稅，還將完全允許美國商品進入越南市場。

印尼：消除對美貿易壁壘

美國關稅從32%將至19%，白宮指出，印尼將取消對超過99%的美國出口產品的關稅壁壘，涵蓋所有行業，包括農產品和能源。

而根據協議框架，兩國將解決美國商品在印尼市場面臨的各種「非關稅壁壘」和其他障礙。

特朗普則指出，作為與美國達成的貿易協議一部份，印尼承諾購買50架波音飛機、價值150億美元的美國能源和價值45億美元的美國農產品，美國則將不需向印尼支付關稅。

日本：進口美國食米等農產品、汽車

特朗普指日本將向美國投資5,500億美元，並將向美國開放貿易市場，涵蓋汽車、貨車、大米和某些農產品，而美國關稅將由談判前的25%將至15%，對汽車關稅也適用這稅率。

2025年7月8日，日本東京，圖為石破茂在內閣會議後，向傳媒簡報如何應對特朗普關稅。（共同網 Via 路透社）

韓國：進口美國能源產品 斥1500億投資美國造船業

儘管達成協議，但美國對韓國所有商品加徵15%關稅，汽車關稅也適用這稅率。韓國還將投資美3,500億美元，其中1,500億美元用於投資美國造船業，並購買1,000億美元的美國能源產品。

圖為韓國外交部2025年7月25日在社交平台發文，新任外長趙顯將啟程訪問日本。（X@MOFAkr_eng）

加拿大與墨西哥：仍面臨25%芬太尼關稅

在美國的主要貿易夥伴中，美國與加拿大、墨西哥、印度這三國進行的貿易談判就稍顯特殊，例如加拿大與墨西哥原本不在特朗普4月2日宣布的「對等關稅」名單上，兩國還與美國簽署自由貿易框架下的《美墨加協定》。

特朗普就指控墨加兩國未妥善管控藥物芬太尼以致流入美國甚至氾濫，所以對兩國加徵25%關稅。他還指責印度進口俄羅斯能源以及武器，威脅在8月1日起對印度加徵25%關稅。