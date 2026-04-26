德國12世紀木屋瀕臨倒塌　建築師創意修復變夢幻「透明博物館」

德國羅伊特林根（Reutlingen）老城的一條巷子裏，最近冒出一棟「透明」的建築。白天是若隱若現的啞光質感，夜晚則變成閃閃發光的晶體！



這棟透明房子，其實是由建築事務所Wulf Architekten修復設計的歷史博物館——Oberamteistraße。

Oberamteistraße白天呈現若隱若現的啞光質感。（Brigida González官方網站）

德國古跡建立透明屋 老街巷獲得新生機▼▼▼

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新建築的使命，聽起來還有些「悲壯」，它不是主角，而是配角。因為它的主要任務是撐住旁邊瀕臨倒塌的中世紀木框架排屋！

1972年，一棟14世紀的石屋被拆了，拆完才發現，旁邊那排12世紀的木頭房子，一直靠着它撐着。石屋沒了，老房子開始歪，這一歪就是50年。2017年，政府決定搶救。

但地下有中世紀地窖不能動，新樓只能在夾縫裏長出來。於是就有了現在看到的這棟樓，既是枴杖，也是風景。

建築師沒有選擇「修舊如舊」的常規套路，而是用一種極具反差感的方式。木頭做骨架，玻璃瓦片做皮膚，塑造了一個輕盈到幾乎要消失的「石屋」。

該建築在保留中世紀地窖的基礎上搭建，難度較高。（Brigida González官方網站）

白天陽光直射時，它像一面斑駁的鏡子，反射着古城的天空，背後的木結構若隱若現。

當夜幕降臨，柔和的光線透過玻璃瓦滲出，你能清晰看見內部縱橫交錯的複雜木構，彷彿建築的「骨骼」被X光照射出來。古老街巷在時光流轉中，既保留了記憶，又煥發出新的生機。

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