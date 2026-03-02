跨越千年的「對望」 探秘中國4處神奇雙塔！

細看中國古建築，或許會發現古塔並不總是孤獨聳立，有這樣一種獨特風景：兩座古塔，成雙成對，它們或鎮守城池，或裝點山河，遙望千年，見證了歲月的變遷。



今天讓我們走遍南北，看看四座風格各異的古代雙塔建築，感受跨越時空的對稱之美，以及它們耐人尋味的神奇故事。



河北承德雙塔山 身世成謎的千年古塔

在河北承德市，兩座約40米高的巨大岩柱並肩而立，直插雲天，它們並非人工砌成的塔，而是大自然雕琢的傑作，更神奇的是，在這絕頂之上，竟真各有一座古磚塔，這裏就是雙塔山。

雙塔山頂的雙塔究竟是誰所建？為何要建在根本上不去的地方？至今仍是個謎。

河北承德雙塔山，是市內十大名山之首，因兩座巨峰之巔矗立千年遼塔而得名。（視覺中國/當代中國授權）

坊間有種說法，認為雙塔本建於地面，歷經千年地殼變動，水位下降，才形成如今兩峰托塔的奇觀。而考古學家根據磚塔結構分析，則有力推斷它們應為遼代墓塔，距今已逾千年。

清代年間，乾隆皇帝曾命人搭梯登頂探祕，上去後只見石几、香爐、幾雙破舊草鞋和兩把韭菜，大失所望而歸。當晚他夢到白髮老人托夢，說那草鞋是登雲靴，韭菜是靈芝草，旁邊還有本天書。然而，當乾隆次日想再上去，雲梯卻怎麼也搭不成了。

這個傳說流傳至今，讓本就神祕的雙塔山更添一層傳奇色彩。

從高空俯瞰，不難發現雙塔山更高的一處山峰上有一片明顯的垂直開鑿痕迹，人們相信當時修建塔墓的人就是從此處登上山頂。（圖片來源：alexliu0717@Instagram）

到了現代，曾有人修建觀光梯讓人們一睹雙塔山的神秘面貌，可惜梯子建成後，塔內文物頻繁被盜，梯子也破壞了自然景觀，最終於2003年被拆除。從此，雙塔山成了中國「唯一」爬不上去的山峰，成為令人驚歎的一大奇觀。

太原永祚寺雙塔 中國最高「姐妹塔」

太原人常說：「如果不知道自己在哪，抬頭找雙塔就行。」作為山西太原的城市標誌，永祚寺雙塔就像一對並肩而立的姐妹，為太原古八景之一。

永祚寺雙塔和永祚寺相互輝映，別有韻味。（視覺中國/當代中國授權）

但其實這對「姐妹」並非同時「出世」，最先建的是文峰塔，建於明萬曆二十七年（1599年），是當時的地方鄉紳為彌補太原「文運不旺」而集資修建。

後建的是舍利塔，是明代萬曆皇帝的母親慈聖宣文皇太后出資所建。據說這位太后曾向高僧請教求子之法，得到的答案是「造塔、建寺、修橋補路」，於是她慷慨解囊，在文峰塔旁又添了一座。

永祚寺雙塔均為13層，高度皆超過54米，是全國現存雙塔中形制最完善、規模最大的一組，有「晉陽奇觀」之譽。

作為全國重點保護單位，永祚寺雙塔以「雙塔凌霄」之景名列「古晉陽八景」。（圖片來源：J.Wong@小紅書）

永祚寺雙塔雖同為明代中葉建築，不過仔細觀看還是能分出區別，文峰塔以素磚砌體，整體呈筆狀，故而挺拔壯美；而舍利塔則以琉璃剪邊，色彩絢麗，外形線條秀麗，一樸素一華麗，卻意外地和諧，正如太原這座古城，既有悠長的歷史底蘊，也有人間煙火味。

寧夏銀川拜寺口雙塔 賀蘭山下的西夏密語

在中國的歷史長河中，有一個很特別的朝代，那就是曾與遼、北宋、金、南宋先後鼎立的西夏，由於史料匱乏，因此這個只出現了200多年的朝代，至今充滿神秘色彩。

雖然有關西夏王朝的文字記載不多，但遺迹卻不少，其中有位於寧夏銀川市賀蘭山拜寺口的兩座古塔。

拜寺口雙塔融合了中國傳統磚塔建築與西夏藏傳佛教的外貌，形制相近而又各具風姿。（視覺中國/當代中國授權）

拜寺口原名「百寺口」，據說當年曾有上百座寺廟散布山中。雙塔建於西夏中後期，是西夏皇帝李元昊離宮建築的組成部分。

拜寺口雙塔形制雖似，卻各有特色，西塔粗壯古樸，高41米，塔身布滿彩繪羅漢、明王像；東塔瘦削挺拔，高39米，每層都有彩塑獸面、佛像以及各類花卉圖案。

拜寺口雙塔是兩座八角密簷式空心磚塔，雖不設基座，卻穩穩紮根大地，歷經近千年風雨。（視覺中國/當代中國授權）

清朝乾隆四年，銀川曾發生8級大地震，附近的建築均被震毀，然而，拜寺口雙塔卻依然屹立於崇山峻嶺之中，展現了西夏建築的高超技術。

在1986年的一次維修，工人們在塔頂發現了西夏文和梵文題記，還出土了絹質佛畫、木桌椅、古錢幣等珍貴文物。這些深藏塔頂近千年的遺物，彷彿是西夏人留給後人的密語，在大地上雕刻着一個失落王朝的印記。

遼寧錦州崇興寺雙塔 冠絕古今的遼塔雙壁

遼寧錦州，雖然是一座低調的城市，然而卻藏着一對罕見的雙塔——崇興寺雙塔。

崇興寺雙塔坐落於北鎮市廣寧城內東北隅，東西對峙，相距僅43米。因塔北有崇興寺，故名崇興寺雙塔。它們是中國遼代密簷式磚塔的經典傑作，也被譽為「中國四大雙塔」之首。

黃昏時分，遼寧錦州崇興寺雙塔風光。（視覺中國/當代中國授權）

崇興寺雙塔均為八角十三層實心密簷式，東塔高44.46米，西塔高42.63米。東塔塔身第一層每面都有佛龕，上面有寶蓋、飛天的裝飾，還鑲嵌着銅鏡，在陽光下熠熠生輝。

西塔塔簷層層內收，每層簷角都掛着一枚風鈴，當風吹過，千隻風鈴齊鳴，時而輕柔，時而清脆，自然天成一首跨越千年的古調。

崇興寺雙塔，東塔第一層布滿了精美的雕刻藝術，在陽光下熠熠生輝。（視覺中國/當代中國授權）

關於雙塔的始建年份，歷史上其實並沒有明確記載，有人認為是金代所建，亦有民間傳説為遼代兩位太后所建。不過根據建築結構、技法及裝飾等來考證，應為遼代晚期所建。遼人崇佛，建塔成風，這兩座塔就是那個時代的見證。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：

https://www.ourchinastory.com/