多哈新地標設計被指抄襲北京麗澤SOHO　後者為大師Zaha Hadid遺作

抄襲，在設計界永遠是個火藥桶，一點就炸。Hayri Atak建築事務所為卡塔爾首都多哈設計的超級地標——Cytokinesis Tower，方案一公布就引發巨大爭議！



不少網友一眼看去直呼：是北京麗澤SOHO的「雙胞胎」嗎？

北京麗澤SOHO，是已故「建築女魔頭」薩哈·哈帝（Zaha Hadid）的遺作，建築由兩座反對稱的螺旋形雙塔交織而成。

通過跨度9米至35米的弧形鋼結構相連，並坐擁高達194.15米的全球最高中庭。

整座建築流動的曲線、未來感的造型，堪稱薩哈設計語言的集中體現！

而這次引發爭議的多哈Cytokinesis Tower，同樣定位為中東矚目的摩天地標。

據公開資料，這座大樓高約280米、共70層，設計形態就像細胞分裂時血管般的交織粘合，因此也被大家戲稱為「細胞分裂大廈」。

雖然這座多哈地標目前只是概念方案，但效果圖看上去還是挺炫酷，充滿科幻既視感。

不過，當把它和麗澤SOHO放在一起對比時，也難怪會引發爭議。

從中庭的形態、雙塔的佈局，再到螺旋交纏的整體結構，相似度確實很高！

Cytokinesis Tower中段的獨特設計，在視覺上比麗澤SOHO更開放一些。（YouTube@3D Beast 影片截圖）

最大的區別，或許是Cytokinesis Tower將中庭部分「打開」了，「鑿」掉了外面包裹的玻璃，顯得更開放一些。

部分網友覺得：

連結構都差不多，怎麼不算抄？

不過也有人持不同看法：薩哈·哈帝作為解構主義大師，其風格影響深遠，被後來者借鑑或致敬，也在情理之中。

有些人認為解構主義作為建築設計的流派之一，被後來者借鑒情有可原。（Instagram@Hayri Atak）

形似而已，算不上抄。

說實話，「抄襲」與「致敬」往往只有一線之隔，難以簡單界定。但如此高度的形似、神似，難免讓人心裏犯嘀咕。

那麼，你怎麼看？這算是致敬，還是抄襲呢？

