美國19歲少女平安夜「自家門前離奇失蹤」　警不排除跨國人口販賣

美國德州19歲女子卡蜜拉（Camila Mendoza Olmos）平安夜當天突然在自家門前失蹤，身上除了車鑰匙，沒有攜帶其他物品。如今失蹤天數已經5天，警方擔心她可能處於有生命危險的狀態，已將搜尋範圍擴大到墨西哥。



只帶車鑰匙離家 德州少女失蹤5天

比爾郡（Bexar）警方24日下午對外發布，19歲女子卡蜜拉失蹤的尋人啟事。警方表示，她最後一次被人看到是在當天早上6時58分左右，離開她位於聖安東尼奧市（San Antonio）卡斯皮安泉（Caspian Spring）11000街區家中。

美國德州19歲女子卡蜜拉失聯多日，警方向多家媒體提供了持續搜尋工作的詳細資訊。（Facebook@BexarCoSheriff）

卡蜜拉離家時只帶了車匙 卻沒開車而是步行離開 家人：沒帶手機真的很反常▼▼▼

路上監視器拍到，卡蜜拉離開住家，走向停在家門前的車，似乎是在車上尋找某樣物品，後來關上車門、步行離開現場。卡蜜拉的母親表示，由於女兒早上常會出去散步，然而一段時間後對方仍沒有回家，才引發她擔心報案。

疑涉跨境綁架、人口販運 警方全力追查

警方表示，卡蜜拉離開家時，身上只有攜帶車鑰匙和駕照，手機則放在床上，然而她最後也沒開車，是步行離開。

當地警方目前已與聯邦調查局與國土安全部合作，不排除卡蜜拉有可能跨越國境，遭到綁架或是人口販運的可能。親友表示，卡蜜拉每次外出散步時，通常都會帶手機和他們打電話聊天：

沒帶手機真的很反常，她平常也都會確保手機是處於滿電狀態。

自失蹤事件發生以來，所有家人與親戚都趕到當地加入搜尋行動，家人傷心呼籲，現在只希望卡蜜拉能夠平安回家。

