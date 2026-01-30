施紀賢訪華｜特朗普關稅下　英國製藥汽車業能在華尋新出路？

1月28日晚，英國首相施紀賢（Keir Starmer）的飛機抵達北京機場。在美國變得愈發難以預測的當下，西方各國在反覆無常的重擊下，紛紛開始重新評估與中國的關係。繼去年12月法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和1月中加拿大總理卡尼（Mark Carney）先後訪華後，英國首相也時隔8年再有來華作正式訪問。



在美國總統特朗普的關稅威脅下，英國政府希望透過此行為該國疲弱的經濟注入一支「強心針」，那麼這次有什麼值得關注的焦點？



這次與施紀賢同行的，包含一個約60位由英國商界、文化界領袖組成的代表團，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域，充分體現英方對深化雙邊經貿關係的熱切期待。其中，該代表團包括有製藥公司葛蘭素史克（GSK）、阿斯利康（AstraZeneca），以及汽車製造商積架越野路華（Jaguar Land Rover）、麥拿侖（McLaren）等高層。這兩個此前面臨美國總統特朗普（Donald Trump）關稅威脅的行業，希望能在中國尋得新出路。

英國首相府周四宣布，與中方簽署了10項協議，並形容此行收穫甚豐，其中包括成功爭取中國政府允許英國公民可以免簽證入境30日，以及調低出口中國威士忌關稅至5%。此外，中英雙方還簽署一系列備忘錄，旨在加強特定商業領域的合作。

2026年1月29日，國家主席習近平（右）與到訪的英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）握手，隨後舉行雙邊會晤。（Reuters）

「振興經濟」與「挽救工黨民望」之行

自2024年施紀賢領導的工黨上台後，一直難以實現其所承諾的經濟增長。英國如今面對嚴峻通脹、政府債務高築等經濟問題，讓施紀賢不得不將經濟成長視為首要任務。

目前，英國經濟不容樂觀。去年10月英國國家統計局辦公室的數據顯示，英國已連續第四個月出現萎縮；國內GDP下降0.1%，較此前預期的經濟增速0.1%要差。當時外界猜測英國政府可能不得不提高稅收，這將為佔經濟總量約60%的家庭帶來了沉重壓力。

另一方面，英國去年12月的通脹率為3.4%，遠高於英格蘭銀行定下的2%目標，為G7最高水平，國際貨幣基金組織（IMF）亦預測英國2026年的通脹率將會維持在G7之首。此外，英國公共部門淨債務已升至逾2.9萬億英鎊（約31.1萬億港元），預計還會進一步增長。

2026年1月29日，英國首相施紀賢和中國總理李強，於中國北京人民大會堂舉行會談。（Reuters）

因此，英國官員希望首相此次為期4天的北京上海之行，能促成對華新的經貿合作和投資，以提振英國步履蹣跚的經濟，以及工黨下滑的民意支持率。

在出訪前夕，施紀賢表示：「多年來，我們的對華政策一直搖擺不定——時而熱情似火，時而冷若冰霜。但無論我們是否樂見，中國對英國而言都至關重要。作為世界最重要經濟體之一，與中國建立戰略性且持續的關係，完全符合我們的國家利益。」

製藥商棄美轉向「押寶」中國？

在這次的訪華行程中，英國製藥業是焦點之一。去年9月，特朗普表示除非相關公司考慮在美國建廠或生產，否則將對運往美國的品牌藥或專利藥徵收高達100%關稅。而英國最終在作出讓步的情況下——即同意為尖端藥物支付更高的價格，才換取到美國對英國藥品的「零關稅協議」。

在美國市場變化多端的襯托下，中國市場無疑或變成一個相對穩定、不得不進行考慮的對象。西方製藥商愈發將中國不僅視為龐大的銷售市場，而是生物科技創新快速崛起的來源地。據荷蘭國際集團（ING）數據顯示，中國在全球創新藥獲批中的佔比從2014年的僅4%，躍升至2024年的27%。

2021年5月21日拍攝的插圖中，試管位於阿斯利康（AstraZeneca）標誌前。（Reuters）

葛蘭素史克去年就與中國恆瑞醫藥簽署協議，共同開發10多種針對呼吸道疾病和其他疾病的藥物。阿斯利康同樣在去年宣布投資25億美元（約195億港元）在北京建立研發中心——是繼上海研發中心於2024年啟用後，該公司在中國的第二個研發中心。

此次隨行訪華的阿斯利康執行長Pascal Soriot就表示，中國兼具科研能力與快速執行力——他稱之為「中國速度」，而這則有助於加速藥物研發和大規模臨床試驗的進程。他亦稱，此次訪華與中國達成「里程碑式的投資」，標誌着阿斯利康在中國發展的新篇章。

在是次訪華行程期間，中英兩國已在製藥領域達成合作。隨着阿斯利康1月29日宣布，將於2030年前向中國投資150億美元（約1,171億港元），用於擴大藥品生產和研發規模，這家在中國已運營超過30年的製藥公司，帶來了在華迄今最大的投資。

阿斯利康行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）2025年10月在美國華盛頓出席活動（Reuters）

冀中國投資成振興汽車業的「藥方」

除在製藥領域的合作外，英國也正試圖振興本土汽車產業。因為有78%用於出口的英國汽車行業，面臨着來自美國更切實的關稅打擊。雖然美方最開始的25%關稅威脅最終在協議下降為10%，但僅有前10萬輛出口汽車可享有此優惠稅率，超出部分仍面臨25%關稅。

據英國汽車製造商與貿易商協會（SMMT）的數據，英國汽車業總產量於2025年年減15.5%至76.5萬輛，較2016年170萬輛的峰值大幅下降，跌至1952年以來的最低水平。

英國政府的長期目標是到2035年將汽車年產量提高到130萬輛，但SMMT執行長Mike Hawes則對此目標表示懷疑，認為若無大規模的新投資，該目標恐難達成。他稱：「要達到130萬輛的產量，基本上需要新建一家工廠。」他補充指，中國製造商最有可能成為這類投資的來源，並強調「就全球擴張生產規模而言，顯然是中國在主導。」

英國政府也確實在為實現其生產目標而做布局，並已公開表達想吸引中國奇瑞汽車（Chery）在英國內生產車輛的意願，以及將積架越野路華的工廠列為潛在選項，認為若特定工廠有剩餘產能，可考慮將其作為生產基地。

2023年4月28日，在英國法茵堡（Farnborough）舉行的 Fully Charged Live電動汽車展會上，中國汽車製造商比亞迪展示其生產的Atto 3電動SUV。（Reuters）

然而，挑戰依然存在。奇瑞高層先前曾指出，英國高昂的能源和勞動成本是其在當地生產的潛在障礙。英中雙方消息人士均強調，相關討論仍處於探索階段，尚未公布時間表或正式合約。

此外，在電動車領域，儘管加拿大總理卡尼早前訪華時同意降低對中國電動車關稅，達成「油菜籽換電動車協議」，但據POLITICO引述熟悉此次英首相訪華行程人士稱，任何在電動車技術領域的中英深度合作都不太可能實現。其中一位認為，「這不會是另一個『加拿大時刻』。我不認為我們會打開電動車的大門。」

縱然英國方面今次訪華的經濟目標十分清晰，施紀賢政府的首要任務是「製造一個能吸引眼球的新聞」，以便回國後大肆宣揚工黨政績。然而，與卡尼不同的是，施紀賢極力避免將此行變成與美國決裂，也極力避免像特朗普近日對卡尼處理對華政策那樣對其發動猛烈抨擊。這位英國首相正試圖同時兼顧三方，既要與華盛頓、布魯塞爾保持友好關係，還須至少要與北京保持友好接觸。

所有這些因素都意味着施紀賢爭取經濟成果的目標十分渺茫。國際事務智庫查塔姆研究所的中國問題研究員 Tahlia Peterson表示：「施紀賢不可能通過一次訪問就『重置』中英關係，也不可能促成中國對英國核心基礎設施的大規模投資。」