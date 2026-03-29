歐盟擬與英美組「鋼鐵聯盟」　應對全球產能過剩　美媒：針對中國

歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）3月28日透露，歐方擬與美國和英國組成「鋼鐵聯盟」，採取共同措施來應對全球產能過剩，以保護各國本土的鋼鐵產業。美媒稱，此舉是針對被歐美視作有嚴重產能過剩問題的中國。



美國《政治報》（Politico）報道，謝夫喬維奇在喀麥隆出席世界貿易組織（WTO）部長級會議時透露上述計劃。

2025年9月25日，馬來西亞吉隆坡，圖為貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）出席東盟會議期間回應傳媒問題。（Reuters）

謝夫喬維奇表示，重要經濟體應透過共同措施來解決全球產能過剩問題，而這一過程或可先在美國及歐盟之間展開。

他又指，歐盟知道英國都會對上述合作非常感興趣。報道指，英國一直積極推動與歐方結成「鋼鐵聯盟」，以規避後者計劃實施的50%鋼鐵關稅。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

謝夫喬維奇強調，隨着全球產能過剩問題日趨嚴重，歐盟必須跟進美國、加拿大與英國的措拖，採取不同的保障手段拯救本土的鋼鐵業。