英國政壇碎片+極端化　政治體系面臨前所未有的挑戰

英國地方選舉，工黨丟了近1000個地方議員席位，丟了倫敦議會掌控權，威爾斯首席大臣歷史性落選並辭職。10名工黨議員要求首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）制定離職時間表。但施紀賢說：「我不會一走了之。」這場選舉不是普通的失利，是英國政治版圖的一次地震。

極右翼改革黨（Reform UK）從邊緣走向主流，工黨被困在中間動彈不得。這不是工黨一家的失敗，是整個英國主流政治的失敗。這是英國地方議會選舉，不至於讓英國更換執政黨，但可以作為英國政壇的風向標。此次英國地方選舉顯示，英國傳統兩黨（工黨和保守黨）主導格局正在受到明顯衝擊。英國政壇正進一步向多黨競爭與政治碎片化方向發展。



英國地方選舉，英格蘭地區約5000多個席位，工黨丟了近1000個，五分之一。不是小輸，是慘敗。更慘的是丟在哪裏：倫敦——工黨的大本營，丟了議會掌控權，被綠黨搶走；威爾斯——工黨的傳統票倉，首席大臣文綺蘭（Eluned Morgan）落選辭職；英格蘭各地——丟的席位大多給了改革黨。三個戰場，三種輸法。每一種都在告訴工黨：你們的問題不一樣，但結果一樣。

改革黨在英國的支持度愈見超過傳統工黨與保守黨，支持者具有一些可識別特徵，如白人佔比顯著高於全國平均水平（Reuters）

英國5月9日公布地方選舉結果顯示，執政黨工黨遭遇重挫，僅獲1000餘個地方議會議席，丟掉1400多席，且在多個傳統票倉失守，失去約40個地方議會的絕對多數地位。極右翼的英國改革黨在英格蘭獲擴張，民族主義政黨在威爾斯和蘇格蘭影響力上升。

之前英國是長期由保守黨執政，然後2024年才被工黨擊敗。左翼的工黨獲勝，不代表英國逆着全球右轉的趨勢。事實上，工黨是最近幾年通過右翼化，喊着一些偏保守的口號，才能在2024年獲勝。而工黨當選後，也沒有改善英國的經濟困境，所以這兩年工黨的支持率又再度下滑。

2026年5月7日，英國首相施紀賢和妻子在倫敦參加地方選舉投票後離開投票站。（Reuters）

在今年的地方選舉中，工黨丟失了曼徹斯特、伯明翰、利物浦等紅牆選區，而改革黨則接收了傳統工黨的票倉——中北部製造業地帶的藍領工人。特別要說一說威爾斯的崩塌。在威爾斯的議會選舉中，威爾斯民族黨（Plaid Cymru）獲得43席，改革黨34席，工黨僅9席，保守黨7席，綠黨2席，自民黨1席。工黨再次慘敗，其首席大臣文綺蘭落選並辭黨首，成為了英國歷史上第一個在任丟議席的地方政府首腦。這一選舉結果使得工黨自1999年議會成立後首次失去了執政地位，一舉結束了工黨超百年的主導地位。

連這裏都丟了，說明工黨的危機是系統性的，不是區域性的。文綺蘭的落選，和施紀賢的政策失誤直接相關。工黨在威爾斯推行的一些政策——比如醫療改革、教育基金引起了當地選民的不滿。而施紀賢的「中間路線」，在威爾斯這種傳統工業區並不受歡迎。威爾斯的失守，是工黨「去工會化」策略的代價。在貝理雅（Tony Blair）時代，工黨為了爭取中間選民，疏遠了工會和傳統工人階級。這個策略在1997年贏了選舉，但20年後，傳統工人階級轉向了改革黨，進步中產階級轉向了綠黨。工黨兩頭落空。

2026年4月16日，英國威爾斯城鎮卡菲利（Caerphilly），人們在威爾斯議會選舉前，在房屋外擺放了支持威爾斯工黨和威爾斯黨（Plaid Cymru）的標語。（Reuters）

貝理雅1997年用「第三條道路」贏了選舉，但那是建立在保守黨極度虛弱的基礎上。雖然對於工黨來說，向左轉，會流失中間選民給改革黨；向右轉，會流失進步選民給綠黨。但留在中間，兩頭不討好。現在保守黨雖然也弱，但改革黨和綠黨從兩邊夾擊，中間路線沒有空間了。施紀賢想走貝理雅的老路，但路已經沒了。

「改革黨」的崛起毫無疑問是英國政治鮮明的信號。這個改革黨前身是2018年創立的脫歐黨，2021年才改名為改革黨。簡單回顧一下改革黨此前的崛起歷程，以英格蘭的地方選舉為例：2023年，首次參選，但成績幾乎為零，總席位是0席，控制的議會是0個。2024年，獲得不到50 席，但控制議會依然是0個，此時的改革黨尚未形成氣候，連邊緣小黨都算不上。2025年，新拿677 席，總席位是804 席，與此同時，控制的議會達到10 個，以及兩個市長席位，而全國得票率在30%左右，超過了保守黨與工黨等傳統大黨，這是改革黨正式崛起的一年。

面對改革黨的異軍突起，黨首法拉奇（Nigel Farage）說到：「你正在見證英國政治的歷史性轉變。改革黨從西南到蘇格蘭東北部全面競爭，是唯一真正的全民政黨」。

英國改革黨快速崛起，2026年5月成為地方選舉大贏家，圖為領袖法拉奇（Reuters）

改革黨的前身是英國獨立黨（UKIP，1993–2018）和脫歐黨（Brexit Party，2018–2021），均由現任黨魁法拉奇參與創立，核心訴求都是高度疑歐、主張脫歐。保守黨雖然反對極端的覺醒文化，但依然支持多元包容，而改革黨則堅決反對多元文化。保守黨支持北約擴張，改革黨則強調英國優先。在移民問題上，保守黨雖然也收緊移民，但還是留下部分通道，而改革黨則是提倡零非法移民，不僅要凍結非必要的合法移民，還要驅逐、遣返所有的非法移民，並要求退出《歐洲人權公約》。

一言以概之，其政治綱領被外界歸類為右翼民粹主義，主張反移民、大規模減稅和取消淨零排放目標。綜上，改革黨就是英國版的MAGA。相對於傳統中右翼的保守黨來說，改革黨更加右傾。這樣的政黨能在英國政壇異軍突起，也說明英國整體政治環境也在右翼化、民粹化。

把這次選舉放在更大的背景下看，英國政治正在「美國化」：主流政黨分裂，極右翼崛起（像特朗普的共和黨），進步派轉向第三黨（像桑德斯的支持者），領導人醜聞影響選舉（像克林頓的郵件門），社交媒體放大極端聲音（像美國的同溫層現象，Information Cocoons，又稱信息繭房）⋯⋯這不是巧合。這本質上是全球經濟下行周期裏，地緣衝突此起彼伏，全球貿易保護主義盛行，各國都有這種右轉趨勢。

2026年5月7日，英國改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）參加地方選舉投票。（Reuters）

1000個席位，倫敦，威爾斯⋯⋯工黨輸得有多慘？慘到連施紀賢自己人都覺得「他撐不到下次選舉」。但比工黨的失敗更重要的，是英國政治的結構性變化。極右翼從邊緣走向主流，綠黨從邊緣走向城市中心，主流政黨被困在中間動彈不得。這不是工黨一家的危機，是整個英國政治體系的危機。

圖為2026年5月8日，英國綠黨黨魁波蘭斯基（Zack Polanski）在倫敦一個票站公布地方選舉結果時鼓掌。（Getty Ｉｍａｇｅｓ）

‌看看現在的英國。結構性經濟困境‌：生活成本高企、公共服務疲軟、地方財政緊張，選民對「改變太慢」感到失望‌‌；身份與區域認同分化‌：蘇格蘭、威爾斯民族主義高漲，英格蘭內部城鄉、代際、文化分歧加，在這樣的情況下，多黨崛起，兩黨式微‌。並且「簡單多數制」選舉制度難以反映多黨格局，加劇代表性危機‌‌⋯⋯碎片化與極端化相互強化，英國傳統政治體系面臨前所未有的治理挑戰。