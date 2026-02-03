特朗普政府放棄大國責任　美政策失序全球發展路難行？

近日，美國庫恩基金會主席、知名中國問題研究專家羅伯特·庫恩（Robert Kuhn）在接受中新網記者採訪時指出，美國政治的失序，催生國際局勢的持續不穩定，而西方右翼回潮更令國家間關係日趨情緒化。北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建則認為，變革和動盪的態勢未來交織發展，正是世界格局邁向多極化的必經之路。



美國政策失序，全球發展之路更難行？

美國當前推行的單邊主義政策，正在破壞全球經濟貿易發展，不斷激化各類國際矛盾。兩位專家都認為，美國國內政局與政策的不確定性，是加劇全球不穩定的重要因素。

崔洪建指出，特朗普（Donald Trump）的政策核心始終圍繞所謂的「美國優先」理念。美國作為世界上最大的經濟體和實力最強的國家，其一系列不負責任的做法，無疑加劇了全球治理赤字，也激化了大國競爭風險。

美國的保守外交政策導致國際秩序不穩

崔洪建進一步表示，美國實際上已經放棄承擔作為大國在全球治理中應盡的責任。美國政府的關稅政策，短期內看似為其攫取了可觀的稅收，但從長期來看，不僅損害全球產業鏈供應鏈的穩定，也對美國自身的經濟格局造成極為負面的衝擊。

崔洪建指出，為應對美國的單邊政策，各國都採取了對策，或是進一步加強供應鏈和產業鏈的區域化，或是引導資本和產品流向性價比更好的市場。在此背景下，多數國家自然希望充分加強自身能力建設，展現足夠的經濟韌性，同時持續深化區域內合作。

庫恩直言，可能要等到2028年美國大選塵埃落定後，外界才有望看到美國恢復政策的連續性。在這之前，無論是政治、經濟還是外交領域，其他國家都無法指望美國保持穩定態勢。未來三年，世界或將陷入更加不穩定的局面，因為其他國家早已認清現實：無法指望美國，只能依靠自己。

右翼回潮，世界變得更危險？

近年來，民粹右翼勢力在多個西方主要國家強勢回潮。特朗普重返白宮，有「女版安倍」之稱的高市早苗出任日本首相，英法德等國的民粹右翼雖未執掌政權，但在民調支持率上依舊高歌猛進。

庫恩表示，西方國家內部的民族主義正逐漸壓倒愛國主義，疊加社交媒體對民粹情緒的放大效應，令國家間的衝突更具不可預測性。

民族主義已經成為一股非常強大的力量，它會導致國家政策趨於高度情緒化，而煽動民族主義的重要推手，正是社交媒體。 Robert Kuhn

崔洪建則認為，當前部分國家的政治保守化趨勢愈演愈烈，在政策上的表現就是排外傾向愈發嚴重，進一步加劇了世界經濟的碎片化，也讓區域和全球治理步履維艱。但從宏觀角度來看，這是世界格局從單極體系轉向多極化的必經階段，變革浪潮和混亂動盪的態勢將相伴相生。

崔洪建進一步指出，國際社會對未來可能再次陷入「叢林法則」的前景保持警惕。而這種警惕，恰恰能倒逼各國合力維護多邊主義，進而推動實現平等有序的多元化格局，促使各方主動踐行多邊主義、攜手應對挑戰，最終掙脱歷史宿命的桎梏。

戰火未熄，和平之路依舊漫長？

放眼歐洲，烏克蘭危機依舊是地區安全面臨的最嚴峻挑戰。當前，俄軍雖然在戰場上佔據主動，但遠未達成其戰略目標；烏克蘭承受着來自美俄的雙重外交壓力，卻拒絕在核心利益上作出讓步。

庫恩認為，沒有人相信美國總統特朗普在上任前所說的「24小時內解決俄烏衝突」，而目前俄羅斯提出的和平條件，遠超出烏克蘭和歐洲所能接受的底線。俄軍雖在前線取得一定進展，但衝突早已演變成對雙方國力的殘酷消耗。

俄烏戰爭歷時多年，衝突早已演變成對雙方國力的殘酷消耗。（GettyImages）

崔洪建表示，俄烏衝突的一些內核矛盾，並沒有得到實質性的解決，尤其是領土問題，雙方基本上還是維持了原有的立場。美國則在所謂「促成和談」的過程中不斷中飽私囊，無論是此前和烏克蘭達成的礦產協議，還是現在準備把手伸向俄羅斯被凍結的資產，都表現出一貫的霸權作風。美國一方面與俄羅斯進行試探性接觸，另一方面則試圖將其自身偏好的解決方案，強加於烏克蘭與歐洲盟友。

崔洪建進一步指出，更重要的是，俄羅斯顯然無意配合美國設定的節奏。在俄方看來，最終要達成的絕非一紙簡單的和平方案，更重要的是藉此解決其與西方之間長期存在的戰略矛盾。因此，對於短期內形成一個穩固且可持續的烏克蘭和平框架，外界實在難抱樂觀態度。

另一場牽動全球的巴以衝突雖暫時停火，但深層危機絲毫未減。庫恩表示，巴以問題的複雜性遠超烏克蘭。涉及衝突的各方如以色列、哈馬斯、真主黨、伊朗等，各有訴求。地區關鍵國家埃及、卡塔爾、土耳其的斡旋作用至關重要，但需要配以更有效和實際的手段。

崔洪建則直指當前加沙停火協議的脆弱性。他認為，現有協議並沒有觸及深層次的問題，只是為了「符合特朗普的要求」而已。執行停火協議第二階段將直面無解難題。例如，哈馬斯武裝如何解除？以色列以所謂武裝控制的方式來佔據加沙地帶的話，未來是否能夠實現一個平衡的可持續治理？即便加沙地帶維持表面的平靜，巴以衝突的戰火，又會不會在約旦河西岸重新燃起？

從整個中東地區的局勢來看，目前的停火僅僅是走了第一步，接下來每一步，都可能會比前一步要困難。 崔洪建

多場地區衝突延宕，令和平之路步履維艱，疊加右翼回潮與美國政策失序，勾勒出當前國際格局的動盪底色。不過，變局之中亦藏新機：單邊主義退潮正催生多邊共識，各國自主發展加速多極化進程，或將為亂局中的世界錨定和平方向。

