走訪阿德萊德大學　直航帶動南澳升學潮　醫療科技與飛行訓練雙響

南澳洲首府阿德萊德（Adelaide）被譽為「20分鐘城市」的宜居之都，正迅速成為香港學生海外升學的熱門首選。相較於悉尼或墨爾本的喧囂與繁華，阿德萊德休閒憩靜，大學的學術樓散布在市內不同位置。目前，約有1500名香港學生在南澳州留學，隨著往返阿德萊德的直航航班近年穩步營運，為有意赴澳升學的學子們提供了方便選擇。



近日，筆者在南澳參觀了由擁有150年歷史的阿德萊德大學（University of Adelaide）與建校約35年的南澳大學（University of South Australia）合併而成的新「阿德萊德大學」。負責國際與外部事務部的副校長Jess Gallagher教授及健康學院研究副院長 Mark Hutchinson 教授介紹下，筆者得以第一身了解這座澳洲八大名校（Group of Eight）。

兩校世紀合併 打造未來大學

在全球高等教育競爭日益激烈的今天，Gallagher教授形容，阿德萊德大學與南澳大學的合併並不基於經營不善，而是一次「重新想像教育與機會」的契機。

原本的阿德萊德大學作為「八大」之一，擁有百年積澱的學術嚴謹性與頂尖的基礎科研能力；而南澳大學則以其高度與業界接軌、注重實用創新與企業家精神聞名。而全新的阿德萊德大學將擁有約6萬名學生與11,000名教職員，校方不但立下了躋身全球排名前五十強、全澳學生體驗前五名的宏大目標，更與業界夥伴重新「共創與共同設計」（Co-design and co-development）了全新當代課程。

未來，無論學生是修讀商業、護理還是工程，都將涉獵人工智能（AI）、數據科學等顛覆性科技，確保畢業生具備應對未來職場變革的能力。

南澳大利亞健康與醫學研究所（South Australian Health and Medical Research Institute，SAHMRI）。（毛詠琪攝）

與香港四間大學合作

對於香港讀者而言，阿德萊德大學或者並非一個陌生的名字。事實上，香港學生已是該校第三大國際學生群體，近500人在讀。當中最受香港學生追捧的「神科」集中在醫療及健康科學領域，包括物理治療、牙醫、醫學以及獸醫等，還有著名的航空飛行學位。

除了教學，該校與香港學術界的科研合作更是如火如荼。自2023年起，阿德萊德大學與香港高等院校已共同發表超過370篇學術論文。該校與香港大學、香港中文大學、香港城市大學及香港理工大學均建立深厚合作關係。

校方最近與理大設立了首個聯合夥伴基金，聚焦綠色轉型、循環經濟及食品農業等領域的合作；同時，與城大合作成立的COMBS先進研究中心，更獲得3,500萬澳元的科研資金，致力研發指甲般大小的「光學尺」（Optical rulers）晶片，未來將廣泛應用於活細胞成像、自動駕駛汽車及衛星通訊等先進領域。

本次訪問中最令人印象深是獲校方安排參觀的醫療與健康學院（College of Health）。該學院座落於North Terrace 的 Bradley大樓，這不僅是南半球最大的生物醫療園區，更聚集了超過一千名活躍的臨床科研人員和學者，癌症研究與臨床醫生的密集度甚至超越墨爾本。

大學打造了一個逼真的模擬醫療環境，包括模擬病房，並即席示範醫護學生訓練。（毛詠琪攝）

1:1還原醫院 沉浸式手術場景

為了讓醫科學生具備充足的實戰經驗，大學打造了一個逼真的模擬醫療環境（Simulation Suite），1:1複製出當地皇家阿德萊德醫院（Royal Adelaide Hospital）的深切治療部（ICU），甚至連牆上的儀器編號、護士接聽的電話型號都與真實醫院同出一轍。

在筆者參觀期間，校方特意安排了一場由專業演員及醫療人員演繹的「交接（Handover）」情境模擬。校方還展示了實境急症室及手術室，由學生及研究人員角色扮演，模擬進行一場開腔緊急手術。短短幾分鐘的模擬，展現了極高的真實感與壓迫感，也示範透過嚴格的體驗式學習（Experiential learning），鍛鍊學生應變能力。

衝上雲霄的飛行學校FTA

在阿德萊德這座大學城，航空培訓是另一塊金漆招牌，也因電視劇《衝上雲宵》當年來此地取景而聲名大噪。阿德萊德大學的航空學位（Aviation degree）源自南澳大學的課程，是全澳洲首個由高等院校提供的航空教育項目，目前約有30名香港學生正在就讀。

該學系與業界有著深厚合作關係，包括與飛行訓練機構FTA（Flight Training Adelaide）。筆者這次亦走訪了位於阿德萊德的Parafield Airport的FTA。這所堪稱南半球最大規模之一的飛行學府，目前有近300名學員（包含大學學位及航空公司委培）。該校擁有約60架單引擎教練機、11架雙引擎飛機及8架直升機，更配備了專門用於「防偏離姿態及改出訓練」（UPRT）的特技飛機，讓學員能實地體驗並應對如客機翻轉等極端突發狀況。模擬器方面亦引進了A320及波音737模擬器。

對於香港學生而言，FTA 的背景極具吸引力。FTA行政總裁Johan Pienaar介紹指，國泰航空是他們的長期重要客戶，學員在此須通過獲香港民航處（HK CAD）嚴格認可的考核，印度的靛藍航空（IndiGo）則是另一大客戶。

除了專業訓練，學校對國際學生的生活照顧亦相當細緻；飯堂每日供應近千份餐點，包辦學生一日三餐所需，為照顧亞洲學生的胃口，菜單會供應粥與咖哩。學員們平日就在平房宿舍內休息、溫習。目前校內女性學員比例約佔10%至15%，校方對女性學員給予極高評價，整體學員合格率超過九成。

南澳洲首府阿德萊德（Adelaide）被譽為「20分鐘城市」的宜居之都，正迅速成為香港學生海外升學的熱門選擇。（毛詠琪攝）

「20分鐘」大學城助長跨學科融合

Hutchinson教授道出了阿德萊德無可取代的地理優勢，20分鐘就可以貫穿這座城市。他舉例指，在悉尼或墨爾本，跨校區合作往往需要耗費數小時在塞車上；但在阿德萊德，從市中心的醫療園區出發，向東駕車20分鐘即可抵達專攻農業及葡萄酒、擁有大片葡萄園的Waite校區；向北20分鐘即可到達專攻二維矽晶片製造的Mawson Lakes校區；再向北20分鐘則是專屬的農場與獸醫診所。

這種無縫接軌的交通便利性，讓跨學科、跨領域的合作得以迅速展開。因此，在阿德萊德大學的實驗室裏，你會看到臨床醫生、實驗室物理學家、人文學者甚至律師圍坐在一起，共同解決複雜的社會及醫療難題，實現高度的科研轉化率。