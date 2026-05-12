美國高校國際生今春同比下降20%　面臨財政人才雙重壓力

研究顯示，今年春季美國高校的新入學外國本科生人數，較去年同期平均下降了20%。這突顯了特朗普政府與高等教育界的對峙，正衝擊美國大學重要的人才與資金來源。



這項針對149所美國高校的調查發現，同2025年春季比較，約62%學校的本科和研究生項目的國際學生入學人數都有所下降。

國際學生通常支付全額學費，是美國大學重要收入來源。特朗普政府則把限制國際學生招生視為重塑高等教育體系和收緊移民政策的一部分。

2026年5月9日，畢業生參加德克薩斯大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）的畢業典禮。（Getty Images）

報告稱，如果今年秋季國際學生人數的跌幅也接近20%，一些高校可能面臨嚴重財政壓力。

調查顯示，84%的美國高校將「限制性政府政策」列為國際學生減少的主要原因，超過三分之一學校擔心因此被迫削減預算。去年夏季，美國發出的學生簽證數量也下降36%。

美國高校局勢在去年春季出現轉折。美國移民與海關執法局（ICE）拘留數十名外國學生，並撤銷數千人的合法居留身份。儘管多數學生後來通過法律途徑恢復身份，但事件已對赴美留學意願造成長期影響。

與此同時，加拿大、澳洲和英國等熱門留學國家，也反映國際學生人數因移民政策收緊而減少。相較之下，歐洲和亞洲部分高校國際學生人數有所增加。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

