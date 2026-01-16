日本綜藝調查中國留學生每月開銷驚呆主持　有人說：沒錢才來日本

最近，日本一檔人氣街頭採訪節目，本來想問問中國留學生「為什麼選擇來日本」，沒想到畫風逐漸走偏，差點變成中國留學生的「生活開銷展示會」。幾位年輕學生隨口報出的數字，讓見多識廣的日本記者和主持人都聽得一愣一愣的。



節目播出後，更是在日本網絡上掀起了一陣熱議。

最近一檔日本街頭採訪節目，因發現中國留學生的生活開銷，在網絡上引起熱議。（《月曜日から夜ふかし》圖片）

赴日留學的中國學生 整體經濟實力已經和十幾年前大不相同：

「我媽給的，一個月70萬日元」

節目組在東京繁華街區遇到的第一個女生，看起來打扮時髦，戴着耳機。主持人好奇問起耳機的牌子，女生輕描淡寫：「這個啊，大概10萬日元（約4952港元）左右吧。」接着問到生活費，她想了想說：

70萬日元（約3.5萬港元）左右，都是媽媽給的。

70萬日元，這是個什麼概念？要知道，很多日本知名大企業的正式員工，辛苦工作一個月，到手也不過是這個數。而這，僅僅是一位留學生的日常花銷。

「房租20萬，家裏每月給40萬」

第二位接受採訪的男生戴着口罩，看起來有些靦腆。他住在東京一個不錯的地段，月租20萬日元（約9904港元）。生活費呢？他平靜地說：「家裏每個月給40萬日元（約2萬港元）。」

「光吃飯，一月就要25萬」

第三位捲髮小哥更是「重量級」。他每月總生活費50萬日元（約2.5萬港元），其中光是花在「吃」上面的，就高達25萬日元（約1.2萬港元）。這個數字，已經抵得上很多日本大學畢業生一整月的薪水了。難道天天米芝蓮？節目組沒細問，但留給了觀眾巨大的想象空間。

「一年半花了2000萬，因為沒錢才來日本」

最讓日本觀眾心情複雜的，或許是最後一位協助拍攝的男生。他算了算，來日本一年半，包括學費和生活費，總共花了大約2000萬日元（約99萬港元）。

平均下來，每月開銷在60萬日元（約3萬港元）以上。當被問到那個經典問題「為什麼選擇來日本留學」時，他的答案堪稱「暴擊」：

因為沒錢啊，所以只能來日本。

一個月生活費60萬還說「沒錢」，只能「退而求其次」選擇日本？這句話通過電視播出來，不知道多少正在節衣縮食還房貸的日本上班族，胸口感覺被戳了一箭。

中國留學生，真的今非昔比了

這檔節目像一面鏡子，照出了一個正在發生的變化：赴日留學的中國學生，整體經濟實力已經和十幾、二十年前的前輩們大不相同。

根據日本學生支援機構的數據，2022年在日外國留學生中，中國學生以超過10.3萬人的數量穩穩佔據第一，幾乎是第二名越南的兩倍。在東京大學、早稻田、慶應等頂尖學府，中國面孔也常常是國際生裏最多的。

過去，提到中國留學生，很多日本人的印象是「刻苦」、「打工狂人」——在餐館後廚刷盤子、在便利店收銀，靠着雙手掙出學費和生活費。那是一代人的集體記憶，充滿了奮鬥的汗水。

而現在，情況正在改變。隨着中國經濟的飛速發展，很多家庭積累了可觀的財富。對於這些「先富起來」的家庭而言，教育是最值得投資的領域之一。歐美傳統留學國家固然好，但費用逐年飆高，簽證政策也時常波動。相比之下，地理位置近、文化相似、教育質量優秀的日本，就成了一個性價比很高的「優質選項」。

於是，新一代留學生中，出現了越來越多無需為生計奔波，可以全心投入學業甚至享受生活的年輕人。他們在東京的高級公寓，出門乘坐電車或開着自己的車，消費起來也更自在大方。有在日華人中介透露，現在甚至有留學生家庭會在孩子入學前後，直接在東京購置房產，既解決了住宿問題，也算是一種投資。

日本夜店都知道：中國客人，報價可以高一點

這種變化，細微地滲透在日本社會的各個角落。比如，東京一些夜店的從業者私下會交流：「如果是中國客人，特別是年輕留學生，報價可以比通常高出4000到6000日元（約198至297港元）。」

在他們看來，這部分客群的消費能力和意願確實更強。不動產公司的員工也有感觸。有日本網友在節目評論區留言說：

我做不動產的朋友告訴我，現在來諮詢租房甚至買房的中國留學生，很多預算都非常充足，和以前為了省幾千日元反覆對比的日子完全不一樣了。

節目播出後，日本網友的評論五花八門，驚訝、羨慕、調侃、反思兼而有之：

「每月伙食費25萬（約1.2萬港元）？我一家四口一個月吃飯才花8萬日元（約3962港元）……他到底在吃什麼？黃金嗎？」

「這只是節目效果吧，專門找了特別有錢的採訪。大部分中國留學生應該還是普通家庭，也在努力打工。不要以偏概全。」

「這說明中國的有錢人真的變多了，他們的消費力也會拉動日本的經濟吧，特別是高端公寓和市場。」



那麼，你身邊有沒有這樣「實力不凡」的留學生朋友？或者你對這種現象有什麼看法？歡迎在評論區分享你的故事和見解。

