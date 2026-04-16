中國巴基斯坦900億軍購大單的背後：中東防務或變天

近日，巴基斯坦媒體《伊斯蘭堡時報》報道稱，巴基斯坦空軍即將與中國達成一項歷史性的防務協定，以總價120億美元（約936億港元）的金額，批量採購40架殲-35A戰鬥機、6架空警-500E預警機和多套紅旗-19反導系統。此消息尚未得到中巴官方正式確認。



此次軍購清單中的三款核心裝備，各具特色，共同構成了一個攻防兼備、體系完整的作戰力量。



殲-35A戰鬥機：作為一款第五代隱身戰鬥機，它將是巴基斯坦空軍的「尖刀」。其隱身設計使其具備對印度非隱身戰機的壓倒性優勢，有望與霹靂-15等遠程空對空導彈配合，在超視距空戰中佔據主動。

空警-500E預警機：作為空中力量的「超級大腦」，空警-500E集預警探測與指揮控制於一體。其搭載的數字陣列有源相控陣雷達，據稱對常規目標的探測距離可達500公里，不僅能覆蓋印度首都新德里，還能在約200公里外探測隱身目標。若與殲-35A配合作戰，將形成「先敵發現、先敵發射」的強大作戰體系。

11月12日，殲-35A戰機在珠海航展上進行飛行表演。（新華社）

紅旗-19反導系統：這是巴基斯坦構建國家「金鐘罩」的核心。該系統被視為陸基戰區高空反導體系的關鍵一環，具備攔截中程彈道導彈甚至高超音速武器的能力。部署紅旗-19將顯著提升巴基斯坦的戰略威懾能力，有效抵消印度可能帶來的中程彈道導彈威脅，大幅增強其國土防空反導的縱深。

若此筆交易最終落實，毫無疑問將對南亞乃至更廣泛地區的地緣戰略格局產生深遠的衝擊。必然會打破空中力量平衡，重塑區域戰略威懾。

值得注意到的是，截至2026年3月底，巴基斯坦全國外匯儲備約為164億美元。這一把要採購價值120億美元？巴基斯坦可以承擔得了？

另一則新聞必須看到。2026年4月11日，巴基斯坦所欠阿聯酋的35億美元債務到期，該筆債務由2018年20億美元存款、2023年10億美元補充資金與1996年4.5億美元舊債合併構成。35億，這筆到期債務佔其外儲規模的21%。按照過去近三十年的慣例，阿聯酋均會同意展期償還。

巴基斯坦全國外匯儲備約為164億美元，可以承擔得了嗎？圖為巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）。(Getty)

但是，這次不一樣了。阿聯酋在以色列的暗中支持下，態度異常強硬，拒絕任何形式的延期或重組，要求巴方必須在48小時內全額償付。但，沒想到突然局勢出現根本性扭轉。

4月11日晚間，沙特與卡塔爾同時宣佈，聯手向巴基斯坦提供50億美元緊急財政援助，資金直接劃入巴基斯坦國家銀行，全額覆蓋對阿聯酋的到期債務。此外雙方還確認，後續將追加50億美元長期支援資金，總規模接近100億美元。進而，4月11日，巴基斯坦空軍精銳編隊正式進駐沙特阿拉伯達蘭市阿卜杜勒·阿齊茲國王空軍基地。

一個很關鍵的「支點」出現了。沙特其實一直是美國軍售最大買家，曾花1420億美元買的愛國者、F-15等美式裝備。但我們都知道2025年以色列戰機穿越其領空打擊時，防空網全程靜默。也就是說，裝備是沙特的，許可權在美國，且美售武器刻意閹割隱身、遠程打擊能力，確保無法威脅以色列。

2025年9月以軍突襲杜哈，沙特裝備也跟什麼也沒發生一樣。看來沙特自此，徹底醒悟。目前，沙特與巴基斯坦簽《共同戰略防禦協議》：攻擊任一即視為攻擊雙方，是伊斯蘭世界首份有核國家參與的集體防禦協定。其實這兩國早有根基，巴基斯坦數十年培訓超8000名沙特軍人，另外還有千余名巴軍駐守伊斯蘭聖地。沙特的出手，是一件兩相宜的抉擇。

對巴而言，多了底氣和支援。同時對沙特而言，換來自主可控的安全，無政治附加條件。

2025年9月，巴基斯坦與沙特阿拉伯簽署防務協議，圖為巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，左）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，右）簽署協議時合影。（網絡圖片）

還有一個特別耐人尋味的就是，曾經在2017年沙特與卡塔爾全面斷交過。2017年6月5日，沙特、阿聯酋、巴林和埃及四國以卡塔爾「支持恐怖主義」和「破壞地區穩定」為由，突然宣佈與其斷絕外交關係，並切斷所有陸海空交通，將卡塔爾變成「孤島」。這場持續三年半的危機最終在2021年1月由沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼推動解決，雙方簽署《阿爾烏拉宣言》恢復全面外交關係。

但是，這件事發生之後，可以說存在裂隙。這次出現轉機了，沙特和卡塔爾兩國摒棄前嫌、一致行動。這其實都指向一個現實——安全需要。

如此聯繫起來看，沙特、卡塔爾聯手支持巴基斯坦，巴基斯坦繼續加大中國「武裝」，巴基斯坦更加主動斡旋中東。在中東斡旋，必須要自身硬，軍事實力是必須的。如此看，如果中巴這張120億軍購大單落定，對整個中東防務的震盪不可小覷。這就會像撕開一道口子，中東防務存在變天可能。畢竟天下苦美久矣。

回頭看這張軍購大單，在官方未最終確認的情況下，此類消息的放出也是一種典型的「戰略預期管理」。巴基斯坦一方面可借此試探印度及國際社會的反應，另一方面也為可能的實際談判造勢，爭取更有利的條件。究竟會否落定，稍安勿躁，等待官宣。