巴基斯坦港口24天吞一年轉運量　更成伊朗戰爭「意外調解人」

美伊宣布達成停火協議，為這場打了逾一個月的戰爭結束帶來曙光。伊朗鄰國的巴基斯基成功遊說美國總統特朗普（Donald Trump）停火兩週，作為調解人功不可沒。

除了，過去數週以來，伊朗實質封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），切斷了這個運載全球五分之一的能源市場的重要航道。巴基斯坦聯邦海事部長Muhammad Junaid Anwar Chaudhry日前向《日經亞洲》表示，該國正迅速成為全球貿易新樞紐，其卡拉奇港（Karachi port）本月僅24天就處理了8,313個貨櫃，相當於去年全年貨量的總和，增幅高達1423%。



隨着霍爾木茲海峽的航運中斷，原本前往杜拜、阿曼薩拉拉港（Salalah）和其他海灣國家港口的航運服務被迫更改航線，不少航運公司如今開始在卡拉奇卸貨，使得當地轉運貨物量激增。與此同時，伊斯蘭堡港口的收費折扣也促進了全球航運公司轉移停靠這個位於阿拉伯海的港口。

在卡拉奇經營貿易諮詢公司的阿薩德（Ali Asad）表示，全球港口營運商以及馬士基和中遠海運等全球航運公司在巴基斯坦均設有營運機構。他說：「這些商業聯繫早已存在，在這次危機爆發後，他們能夠利用現有機制有效地將貨物轉運至巴基斯坦，而無需從零開始。」他補充，巴基斯坦港口碼頭現有空間足以容納更多轉運貨物。

卡拉奇港（Karachi port）3月僅24天就處理了8,313個貨櫃，相當於去年全年貨量的總和，增幅高達1423%。(Getty)

有分析指，巴基斯坦能迅速捕捉這次航運改道的變化具有三大結構性優勢，且並非偶然。首先是其戰略地理位置，巴基斯坦緊鄰波斯灣，但並不在衝突區內，而卡拉奇港僅距霍爾木茲海峽約400海里；其次是，多年來中巴經濟走廊（CPEC）投資擴大了當地三大主要港口的容量，如卡拉奇港擁有30個泊位，負責該國大部分海運貿易。

最後也是最容易忽視的保險問題。由於巴基斯坦沿海地區則未受衝突影響，船舶保險費用不用像穿越霍爾木茲海峽的船隻般需要大幅增加，相關的保險成本差異每航次可達數十萬美元，對運輸商而言無疑是一大優勢。

巴基斯坦憑什麼？

除航運方面得益外，巴基斯坦自2月28日中東衝突爆發以來，還正在悄然扮演美國和伊朗之間的中間調停角色。美國與伊朗的初步接觸正在醞釀中，可能很快會在巴基斯坦舉行面對面會談。為此，伊斯蘭堡最豪華的塞雷娜酒店（Islamabad Serena Hotel）已收到通知，並部署高規格安全措施。

巴基斯坦總理夏巴茲.謝里夫（Shehbaz Sharif）表示，巴方願意主持並推動建設性、最終性的會談，以實現對當前衝突的全面解決。(Getty)

巴基斯坦總理夏巴茲.謝里夫（Shehbaz Sharif）上周在社交媒體X上確認，巴基斯坦願意在美國和伊朗同意的前提下，主持並推動建設性、最終性的會談，以實現對當前衝突的全面解決。此外，特朗普政府此前還通過巴基斯坦，向伊朗提出了一份15點和平計畫。

有人或許會對巴基斯坦在這場衝突中扮演的調解人角色感到意外。其實，這個南亞國家之所以能夠承擔中間人角色，與其地理位置、歷史關係及外交經驗密不可分。巴基斯坦與伊朗保持傳統盟友關係，同時也是美國歷史盟友，其中穆尼爾元帥（Syed Asim Munir）與特朗普保持密切聯繫，自2025年5月巴印衝突後關係更加緊密。而且，巴基斯坦境內並無正式美軍基地，與土耳其等國相比，更適合作為調解方。

大西洋理事會南亞問題資深研究員Michael Kugelman表示：「巴基斯坦非常在意外界對其缺乏國際影響力的批評，我認為這並非其採取目前這種策略的主要動機，但這確實與此有關。」他補充，這毫無疑問是一場高風險的外交，「風險高，回報也高。如果成功，巴基斯坦自然會躍居全球外交舞台的頂峰。」

巴基斯坦之所以最適合與伊朗對話，或許是因為它既不被視為親以色列，也不被視為親美？(Getty)

卡拉奇工商管理學院政治學教授Farhan Siddiqi則指：「巴基斯坦已經意識到，在地區外交中採取對沖策略是最佳選擇，我們現在面臨的世界格局是，各國尤其是中等強國，更傾向於奉行多方結盟政策。」他認為巴基斯坦之所以最適合與伊朗對話，是因為它既不被視為親以色列，也不被視為親美。

外交逆轉成功擺脫孤立

能夠成為美伊的調解方，這對巴基斯坦而言絕對是一次驚人的外交逆轉。2000年代，巴基斯坦曾因窩藏恐怖組織「蓋達」（al Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）而遭華盛頓孤立。在特朗普第一任期時，他也曾指責巴基斯坦是只會給美國帶來「謊言與欺騙」的惡意行為者。

如今，巴基斯坦可能成為伊朗戰爭的和平斡旋者，顯示該國高層官員成功拉攏特朗普與其核心圈建立關係，並透過加密貨幣與關鍵礦產等，讓巴基斯坦重獲美國青睞。巴基斯坦前駐美大使哈卡尼（Husain Haqqani）表示：「從巴基斯坦的角度看，這是雙贏局面。不論是否達成協議。巴基斯坦成功把原本被孤立的形象，轉變為如今的外交舞台中心。」

巴基斯坦擁有世上第二大什葉派人口，有約3000萬至4000萬堅定支持伊朗，或許會左右該國在美伊戰爭中的立場。(Getty)

當然，巴基斯坦還有其他強烈動機推動衝突結束。巴基斯坦本身高度依賴進口石油，其中大部分石油經由霍爾木茲海峽運輸。巴基斯坦政府在本月初將汽油和柴油價格提高了約20%，並已推出包括政府僱員實施每週四天工作制在內的措施，以節約燃料。Farhan Siddiqi表示：「如果戰爭持續下去，巴基斯坦的經濟壓力將急劇增加。」

不過，巴基斯坦這樣做其實承擔着巨大風險。一方面，巴基斯坦去年與沙特阿拉伯簽署共同防禦條約，任何對其中一方的攻擊都將被視為對雙方的攻擊；另一方面，該國擁有世上第二大什葉派人口，有約3000萬至4000萬堅定支持伊朗。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）去世消息曾在全國多地引發激烈反美示威，造成數十人死亡。本月20日，穆尼爾會見什葉派神職人員代表，試圖平息民眾情緒。同時，巴基斯坦還希望避免與伊朗接壤的俾路支省局勢升級。

由此可見，巴基斯坦正在外交方面爭分奪秒，若果一切順利的話有望提高自身在區內的政治地位，尤其是鄰國印度總理莫迪（Narendra Modi）因在戰事爆發前訪問以色列以及未譴責空襲而受到國內批評；否則假如事態升級，特別是沙特阿拉伯再次被波及的話，該國或有可能會被扯進這次衝突的旋渦之中。