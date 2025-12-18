香港玩具商遭美國關稅衝擊　越南成「生機」?│01專訪

2025年可以說是全球貿易動盪的一年，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於4月打響一場持續至今的全球關稅戰，即使是港商難逃影響。香港01記者在越南國際貿易博覽會於胡志明市舉行之際，採訪了與會的香港玩具公司Kando以及代工（OEM）玩具生產商真樂發集團（GFT Group，下稱GFT），了解玩具產業持份者如何在特朗普的「關稅地圖砲」下絕處逢生。



在今年首設的「香港館」中，Kando的展覽攤位擺滿不同類型玩具，其中不少展出的玩具都有減壓功能，包括他們的核心產品—Fidget Go系列減壓玩具。銷售及市場部經理鄭偉昌向記者表示，該系列一直在歐美市場大受歡迎，他們過去主要聚焦在歐美市場，而越南等東南亞市場則仍處於探索階段，這也是公司這次參展的原因之一，希望找到合作夥伴以及了解海外市場的反應。

痛失今年美國單訂 開拓東盟客源

但計劃趕不及變化，特朗普關稅重挫玩具產業。鄭偉昌稱，玩具採購訂單通常按季進行，即使美方後來調降關稅，但失去的生意已無法挽回，還好仍有澳洲及加拿大市場支撐。「本身2025年理應該要有美國方面的（採購）訂單，但因特朗普關稅而沒有了。」

鄭偉昌補充指，現時美國對全球關稅大幅回落，貿易形勢有所穩定，將重新聯繫歐美市場的玩具銷售商，鞏固業務。

2025年12月5日，越南胡志明市，香港玩具品牌Kando在越南國際貿易博覽會展示公司旗下的產品，其中包括Fidget Go系列玩具。（劉耀洋攝）

美國關稅飄忽不定 玩具業上下游同遭殃

Kando玩具主要生產線分布在越南及印尼，特朗普首輪在4月公布「對等關稅」分別對兩國徵收46%及32%稅率，後來達成貿易協議，稅率下降至20%及15%，惟已對市場造成難以補救的衝擊。

因此，Kando跟隨其他香港工業總會成員來胡志明市推廣品牌，而在這次越南行，亦感覺東盟客戶對他們的玩具相當感興趣。

研發及設計經理鄧文捷表示，Kando品牌的3D核心理念「減壓、發展、探索」（De-stress、Develop、Discover），希望這些玩具能為在充滿壓力的現代社，為一眾兒童提供舒壓、治癒的效果。鄧文捷面對嚴峻的營商環境下仍不忘其3D初心：「我們做玩具不只是（為了）商業，我們先有個理念......希望為幫助到小朋友（減壓、發展與探索）。」

2025年12月5日，越南胡志明市，香港玩具品牌Kando銷售及市場部經理鄭偉昌（左）及研發及設計經理鄧文捷在越南國際貿易博覽會展覽攤位前合影。（劉耀洋攝）

特朗普關稅衝擊的不只香港設計玩具品牌，Kando的生產商GFT也是關稅戰下的受害者。

同為港資的GFT現時是東南亞最大的塑膠與合金玩具廠商，於2007年進軍越南，迄今在當地設有6間玩具廠，另於內地及印尼皆有設廠，客戶包括日本Takara Tomy、美國孩之寶（Hasbro）、德國Schleich等國際玩具品牌。

特朗普起初對中國加徵34%關稅，其後總稅率再急增至145%，如今「中美貿易戰停火」下，美對華關稅回落至24%並暫緩實施一年。

GFT執行董事及首席商務官梁雅清受訪時表示，美國玩具銷售商起初看到高額關稅，隨即恐慌式暫停下新訂單；但其後擔心錯失聖誕節等銷售旺季生意，所以又突然下單。如今採購旺季結束，訂單再因關稅問題減少。

梁雅清指，總體而言，經濟衝擊已導致海外對玩具等娛樂產品的需求下降。在這些因素下，工廠根本無法準確預測客戶需求，難以提前準備所需的人手及物料，浪費掉不少工廠產能。

2025年12月5日，越南胡志明市，香港玩具品牌Kando在越南國際貿易博覽會展示公司旗下的產品。（劉耀洋攝）

產能轉移應對關稅：代工廠逆境開新局

如今中美貿易戰「停火」一年，但梁雅清指出不少客戶仍因擔憂供應鏈穩定，選擇繼續將訂單移出中國，她坦言：

我們（GFT公司）的客戶覺得中美終須一戰，現在的和平只是暫時，所以他們至今仍然想轉移訂單。 GFT首席商務官梁雅清

梁雅清認為這對公司業務好壞參半，基於公司早年已開拓越南生產線，接收到大量從內地移出的訂單，甚至因此獲得額外的生意。再者，越南及中國的技術水平相若，且兩地工廠距離十分相近，幾乎在24小時內便可完成訂單轉移。

但隨着「中國加一」（C+1）策略成為大趨勢，不少廠商也陸續進軍越南，變相拉高當地地價及工資成本。

Pop Mart掀潮玩熱 內地玩具廠轉型造精品

特朗普再次上任的這輪貿易戰，對中國內地的工廠再次打擊，但泡泡瑪特（Pop Mart）近年帶動的「盲盒潮」卻為中國廠商打開了另一扇窗。

泡泡瑪特等潮玩品牌「盲盒」玩具精緻度高，成了不了內地玩具廠的出路。（讀特新聞）

梁雅清表示，大批中國內地的工廠因特朗普首任期的關稅戰倒閉之際，適逢泡泡瑪特崛起，「盲盒」等潮玩成為熱潮。比起傳統玩具有淡旺季，潮玩市場則較穩定，無分採購季節，有利工廠進行生產安排，而且利潤也比量產的傳統玩具高，因此很多國內工廠，寧願只做國內穩定的（精品玩具）訂單，都不再做來自海外客戶的生意。

目前，GFT在內地的玩具工廠專注做非量產的精品玩具，惟工人人數也從高峰的兩萬人大減至約800人。梁雅清指出，國內工人人數大減一方面是業務收縮引起，但另一方面工廠規模太大反而不利生產精品。

她強調：「泡泡瑪特類型的精品，不可以在大工廠（生產）， 因為它們訂單量少、款數多，反而要在較細的工廠才容易生產。」以盲盒玩具為例，工人處理時要特別小心、精緻，十隻盲盒玩具最終可能只有七隻成功出廠。

2025年12月5日，越南胡志明市，香港代工玩具生產商真樂發集團執行董事及首席商務官梁雅清在越南國際貿易博覽會接受記者採訪。（劉耀洋攝）

代工廠包辦開發服務

梁雅清表示，公司工廠規模、產能足夠大，即使在關稅壓境的情況下，主要大客戶為了節省行政、採購成本，仍只能夠繼續與大公司合作。而且，GFT在越南根基穩固，比起其他新晉工廠更有能力投入自動化設備。因此，她也強調「只是幸運」，「在關稅之下，我們已算是行業的贏家」。

在如此嚴峻的經貿環境下，故步自封將是企業的催命符。梁雅清透露，公司近年正發展新的全方位服務模式—從OEM代工轉向提供「一條龍」服務，客戶如須要可只提供設計圖，其餘工程、原型製作、包裝等後續開發工作將由GFT工廠一手包辦，協助客戶降低研發和雇用工程團隊的成本。

轉型後公司或須承擔客戶方面的轉嫁成本，但強調這是維持競爭力的必要之舉，「我們要生存的話，就不可以再像從前般只做OEM……我們都要開發其他多元化的服務。」梁雅清說。