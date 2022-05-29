Staycation｜美麗華酒店套房70住宿體驗　房間富空間感晚餐有驚喜

疫情放緩，大家又會不會想念staycation的時間呢？小編最近到位於尖沙咀的美麗華酒店體驗，當中包括入住升級Mira套房70，享用心心相印滋味盛盒晚餐及早餐自助餐，相當豐富！讓我帶大家遊歷一下！



入住手續

今次入住的美麗華酒店位於尖沙咀心臟地帶，鄰近地鐵站和日本超級市場、美麗華商場，十分方便！一入酒店門口就感受到美麗華酒店裝潢都是摩登現代的，低調又帶點型格！

按圖細看美利酒店的前台▼▼▼

在這裡，入住客人可先辦理手續及填寫健康申報表，確保入住客人都是無感染病徵，可以安心又開心地享受旅程！等待辦理手續期間也可以坐下休息一下，相當舒適。

美麗華酒店 Mira套房70

今次體驗的重點就是這間空間感十足的The Suite 70套房了！小編一開門覺得超驚喜！真的是很大呢～ The Suite 70套房位於酒店的16樓，而且酒店每日都有一個名額供已訂購住宿的客人免費升級！所以希望入住套房的朋友要快手啲了～

一開門可以見到長長的書枱，書枱的USB插頭更方便需要工作的朋友，連插頭都不用帶！也有排列整齊的文具庫，枱上有Mini Bar及咖啡機，衣櫃空間都相當充足，需要存衣空間的朋友就最適合不過了！酒店拖鞋也不是薄薄的那種，值得一讚！

按圖細看房間的起居室、臥室及浴室▼▼▼

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重點來了！就是套房的大床和客廳部分～套房大床是一張雙人床，床與客廳梳化、designer chair的間隔都相當寬敞，不會讓人感到擠迫。

而且客廳梳化體積很大，L型設計讓你如何坐都無問題！想靜靜地享受渡假時間，又可以坐在designer chair上。

房間的電視還有一個特別位！就是它可以拉出來伸延，調較角度。對小編一樣的懶人們就很適合！(笑）

欣賞完客廳部分，就帶大家看看套房內的洗手間！寬敞的洗手間更有兩個洗手盤，需要照鏡化妝的朋友，有放大功能的鏡就很貼心！還很貼心地提供浴鹽，除浴缸外，也有企缸供選擇。

心心相印滋味盛盒

今次這個套餐除了包括套房，還有心心相印滋味盛盒晚餐～ 晚餐菜式很豐富，有炭燒蒜香波士頓龍蝦、心形爐燒澳洲牛柳、海鹽煎帆立貝、炭燒醬油墨魚、蜜餞豚肉腸、牛油香草西蘭花、牛油烤菌及烤阿拉伯薄面包等！真的想起都覺得很吸引！

按圖細看酒店供應的心心相印滋味盛盒晚餐及自助早餐▼▼▼

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套餐亦可自由選擇主菜是牛柳 / 豚肉。隨套餐也有一支紅酒～

美麗華酒店 – 自助早餐

享受完晚餐到另一天，又是一個新的開始！當然不能缺少早餐吧？今次早餐獲安排於Yamm! 餐廳享用，是自助餐形式，食物選擇種類都算多！令小編期待的早餐食物是即製蛋奄列！超級好吃！

美麗華酒店 其他客房介紹

除套房The Suite 70之外，小編今次亦參觀了其他客房，其中一間就是城景房。城景房主要以綠色和木地板作主要裝潢，給予客人置身園林的感覺～而且景觀也是面對九龍公園，感覺很舒適自在！

另一間客房就是以紅色和銀色作主調的雙床客房。景觀跟上一間差不多都是望到一棵棵的綠色大樹，感覺清新～

按圖細看酒店城景房和雙床客房的細節和景觀▼▼▼

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【本文獲「KKday」授權轉載】