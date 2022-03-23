高級手錶漸成中國豪客投資首選　Rolex勞力士以外　它更具潛力？

據英媒報道，近年受到大環境以及政府政策影響，中國的富豪或投資客們開始把目光轉移到高級手錶身上，因為熱門錶款現在的身價日益攀升，已經延伸出除了彰顯身份地位以外的功用，像是現在如果選對手錶就能獲得非常令人滿意的保值、增值目的，於是富豪們若有多餘的資金，他們現在寧願拿去買錶更勝於買房；且實際上這種情況也不單止是中國才有的區域現象，而是已經逐漸變為一種全球化的風潮。



從現在拍賣市場、高級二手錶網站的交易結果以及報價來看，最炙手可熱的投資標的大概就是鋼殼運動錶，以目前市場的熱度，有時面對這些熱門錶已經不知該用單純手錶的角度或是一種理財工具來看待，因為它們的價格已經被炒到另一種一般人可望而不可及的境界了。

如果要選擇一些保險牌進行投資，那麼PP、AP、勞力士等知名品牌的熱門系列是很多人共同的目標，但是想要的人多，代表手錶的入手難度和價格門檻也更高，但是錶壇裏面的品牌和手錶其實還很多，目前也並不是只有這些P級品牌或勞力士吃香，其實有些品牌平常可能討論度沒那麼高，但是他們近年的聲勢也慢慢在壯大中，例如德國錶一哥A. LANGE & SÖHNE朗格就是一個被收藏家認為後勢看俏的品牌。

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講到朗格，近年他們也順應時代潮流推出Odysseus這款運動錶，其中不鏽鋼款式現在搶到一個翻掉，目前在知名二手錶交易網站Chrono24架上的報價幾乎都在200萬以上，是收藏家在爭搶PP金鷹與AP皇家橡樹之外另一個搶手大熱門。不過朗格畢竟也是一家錶壇名門，他們家值得收藏的手錶不會只有Odysseus而已，從近一、兩年的拍賣市場結果中，大致可以看出目前市場上最受歡迎的朗格手錶有哪幾類，以下就按照行情由佳到絕佳，幫大家分析有哪五大類的朗格手錶現在最值得入手（投資），這些類別不一定是品牌目前官網列出的六大系列產品，有可能是系列中的支線或是特別版。

Handwerkskunst特別版：「Handwerkskunst」在德文中就是手工藝的意思，顧名思義可以想見這系列的作品除了是用嚴謹的德國工藝精神製作，如果要區隔Handwerkskunst和裝飾工藝手錶的差別，大概在於前者往往是在高複雜功能手錶上加上罕見的裝飾工藝；相較之下，後者則偏向出在基本款上，透過珍珠母貝或是加上異色扭索紋等讓手錶有別於一般一板一眼的朗格作品。Handwerkskunst家族最早是在2011年問世，至今已經累積達到7款作品，每款錶都限量發行，大概加總起來還不到200只，可見朗格的Handwerkskunst特別版有多稀有珍貴。以最近期的拍場表現為例，2021年11月的富藝斯日內瓦拍賣會上，有一款1815 Tourbillon Handwerkskunst拍出了港幣536萬多的價格，行情超定價將近四倍。

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Pour le Mérite芝麻鍊款式：芝麻鍊的構造和原理跟自行車鏈條的概念很像，下大上小的寶塔狀齒輪，透過上緊發條動力充足，推動上層的小齒輪；經過運作一段時間發條鬆懈、動力儲存所剩無幾時，則透過推動底下的大齒輪，繼續保持動力恆定扭矩輸出。採用這種裝置的目的是確保機芯始終得到一致的動力，使手錶走時不會隨着動力剩餘多寡而有快慢不定的現象。朗格是錶壇仍持續製作芝麻鍊手錶的菁英品牌之一，打從1994年起，品牌就首度發表Richard Lange “Pour le Mérite”手錶，後續名為“Pour le Mérite”的款式便代表它們都裝配着芝麻鍊傳動系統。在2021年秋天，包括富藝斯和佳士得拍賣會分別有一款朗格的玫瑰金芝麻鍊陀飛輪登上拍場，一只以412萬港幣金額成交、另一只也賣到325萬港幣的好價格；其中富藝斯拍賣的那款曾經在2017年也才剛出現在拍場上，不過當時的成交價約港幣117萬，但四年間顯然它的價值上漲得又快又可觀。

Lumen家族：朗格手錶多數是正裝路線，因此普遍來說會出現在運動錶上的元素——夜光物料比較少應用在品牌手錶上，除了Lumen夜光系列這個例外。朗格的Lumen系列與一般指針和時標上的的夜光物料不太一樣，它幾乎是整枚面盤都具有夜光效果，即使你佩戴的是一只複雜功能款式，在暗處依舊能夠看得一清二楚，那麼朗格究竟是使用了什麼樣的手法達成這種效果呢？原來朗格製作Lumen系列時，乃是採用半透明的藍寶石水晶面盤，而面盤還會塗上一種具有品牌專利的塗層，它的作用是過濾除了紫外光以外大多數的可見光，之所以要保留紫外光，是因為它能替夜光物料儲蓄光能，因此每當在暗處時，手錶的夜光效果可以擴及整個面盤，看得超級清楚。

此系列中的Grand Lange 1 Moon Phase “Lumen”在2021年11月的富藝斯香港拍賣會上成交價是201萬港幣左右，乍看好像沒什麼特別值得一提的，不過如果把時間往前拉一點。包括在2021年6月，同款式的手錶在蘇富比紐約拍賣會上的得標價格換算成港幣約128萬，而再往前一點看到2019年，那時Grand Lange 1 Moon Phase “Lumen”在蘇富比拍賣會上得標的金額僅約70萬港幣，可以看出同款錶在過去三年內的行情變化着實不小。

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Datograph計時系列：朗格在1999年推出了首款計時碼錶Datograph，這款錶隸屬於Saxonia系列之下，包括計時按把、測速計刻度以及面盤12點方向的大日期視窗等，皆具體建構出Datograph的招牌印象。往後的Datograph計時家族也大致遵循了相同的設計脈絡，展現朗格講究一致性的嚴謹性格。

Datograph自從首度登場後，朗格後於2004年推出Double Split這款震驚當時的大作，錶款特色在於它的追針設計能夠延伸到30分鐘計分盤；來到2018年，朗格再研發出Triple Split這款錶，它的概念延伸自Double Split，Triple Split進一步將追針的效果提升到除了計秒、計分之外的12小時計算層面，以三追針之姿寫下錶壇又一創舉，為品牌研發純粹計時功能的巔峰之作。由於Datograph家族有較高比例為鉑金或玫瑰金款式，因此現在市場上收藏熱度最高的反而是比例較少的黃金款，2021年11月富藝斯香港拍賣會上有一款黃金的Datograph計時碼錶成交金額高達214萬港幣，身價反而已經凌駕於鉑金或玫瑰金款式的Datograph。

不鏽鋼材質手錶：在Odysseus出現以前，收藏家們都知道不鏽鋼錶殼的朗格時計有多值錢，因為品牌從1990年代復出生產現代腕錶後，期間他們製作的手錶絕大部分都是採用貴金屬材質，只有偶爾為了特殊場合或情況才會設計鋼殼手錶。不過2018年品牌為了紀念朗格第四代傳人Walter Lange而隆重製作出限量一只的不鏽鋼材質1815 “Homage to Walter Lange”跳秒錶，這只錶在同年被送到拍賣會進行義賣，最終拍出720多萬港幣的價格，而在四年過去後的現在，鋼殼的1815 “Homage to Walter Lange”跳秒錶行情預料只會更往上疊加而已。因此相比於Odysseus算是量產型的手錶，其他朗格系列中偶爾驚鴻一瞥的不鏽鋼正裝錶反而是品牌旗下更具投資報酬率的款式，概念就類似2019年PP的Grandmaster Chime 6300A可以創下史上最貴手錶紀錄的原因——因為實在太少見稀有，所以可以帶動手錶行情提升。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：高級手錶成富豪投資標的 朗格這五類手錶潛力雄厚】