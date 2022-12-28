由商界天驕變怪叔叔　馬斯克忙「擦存在感」卻惹人厭｜走吧！2022

去年可說是特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）豐收的一年，不論是知名度和身家均水漲船高，連聯合國也開腔點名希望這位全球首富能協助解決糧食問題，風頭可謂一時無兩。

然而，這位「風頭躉」踏入2022年似乎開始諸事不順，由收購Twitter一事、扯止舊愛Amber Heard與Johnny Depp的官非、就「台灣特區」、「單挑普京」等出位言論和行為，到丟人現眼的白雪雪大肚腩……種種「博眼球」的出位言行皆與過往商界天之驕子的菁英形象大徑相庭，近期甚至連美國前總統特朗普（Donald Trump）也似有忽視之意。



1971年6月28日出世的馬斯克，屬豬的他今年原來「破太歲」，「意味全年運氣有偏弱趨勢，凡事也受到諸多掣肘，好事多磨」，這正好也概括了他今年的各種事蹟。

今年以來，馬斯克的財富損失首次超過1,000億美元（約7,788億港元），隨着Tesla的股價暴跌，其財富收入也跟住暴跌，加上傳聞持有大量今年表現不佳的加密貨幣，更於12月12日失去其全球首富的頭銜，遭奢侈品牌路易威登母公司LVMH的行政總裁Bernard Arnault及其家人取代。

除了身家縮水外，馬斯克今年最為人詬病的是「不務正業」，過於分散精力在其他的事情上。在他本年度的成績單上最令人印象深刻的想必是收購Twitter的事，這位富豪於4月14日宣布有意收購該社交媒體公司。他認為當時的Twitter已經迷失了方向，經常限制言論，又認為它需要將言論自由放在首位。

馬斯克今年的注意力，很大程度也放在收購Twitter之上。(Getty)

其後，因被指付出過高的價錢收購，馬斯克於是就Twitter的真實用戶數量提出質疑。7月，馬斯克宣佈他想退出這筆交易，外界認為這是為了爭取更好的成交價，其後更不惜與Twitter對簿公堂。10月，他發現這筆交易已然騎虎難下，唯有硬着頭皮如常繼續，並最終在10月底完成交易，成為Twitter的新主人。

另一件事是，旗下星鏈（Starlink）衛星服務今年大派用場。首先是在俄烏戰爭中，它為烏克蘭軍方提供重要的通訊功能。憑藉在地球上空設有超過2,200個低軌道衛星，並向烏克蘭至少15萬個地面接收站提供寬頻網絡。烏軍利用星鏈提升防衛能力，例如為前線的無人機操作員提供勘察作用。有美國軍方高層表明，華府認為星鏈在戰場上非常有效。

日前，為聲援伊朗頭巾示威，馬斯克（Elon Musk）證實公司已經在伊朗正式啟用將近100組星鏈衛星，為該地區提供穩定的網路服務。

昔日主打太空科技、電動車事業的商界菁英馬斯克，今年似乎失去影踪。(Getty)

不僅形象受損 還越來越怪

「不務正業」的指控或許值得商榷，畢竟馬斯克曾表示收購Twitter主要是希望通過收購來打造一款名為「X」的萬能APP，類似微信般把各種服務囊括其中；而星鏈的應用則主要是回應國際局勢。

其真正的形象變化，或許來自今年以來其他許多的出位言行和醜聞之上。首先有令他形象插水的事，包括馬斯克於5月捲入了荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的離婚官司，不僅被前度坦言從未真正愛過，還被尊尼特普指控他趁自己出門拍戲時，到他家亂搞「3人行」。8月，他前往希臘一個旅遊海島渡假，上身光脫脫曬太陽，其又白又胖的大肚腩大叔身材充滿喜感。

不僅如此，行事風格跳脫的他今年還多次「口多多」，引起連場輿論風波。先是於1月因美國總統拜登（Joe Biden）關於美國電動車製造業的評論刺激而在Twitter發文罵道：「拜登就是個長了人樣的襪子布偶（Biden is a damp sock puppet）」。接着又在3月，向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）「挑機」，「我在此挑戰普京一對一單打，賭注是烏克蘭。」惟普京至今未作回應。翌月又開玩笑宣佈有計劃收購可口可樂，指這樣他就可以將可卡因加入其中，引來不少批評。

10月，馬斯克接受英國《金融時報》的專訪時表示，他又大膽提議說：「讓台灣設立成一個相當有吸引力的特別行政區，讓當地有一個較香港更寬鬆的安排。」這自然是一石激起千層浪，不僅惹來台灣多方的強烈抗議和反對，連中國內地的態度似乎也不怎麼熱情。

同月，他又對如何結束俄羅斯入侵烏克蘭一事突發奇想，邀請他廣大的Twitter追蹤者為各個提議投票，包括割讓領土給俄羅斯。結果是此一網上調查吸引了逾270萬次投票，近60%的人反對他的和平計劃。該推文還引起烏克蘭人的憤怒，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也發佈了一個網上投票，問網民更喜歡馬斯克支持烏克蘭還是支持俄羅斯。

近期，馬斯克除了在Twitter Space進行兩小時的網上會議時表示，自己被暗殺的風險相當大，強調自己絕對不會坐任何敞篷車招搖過市；其後他又在12月中舉行了一個網上公投，詢問網民自己是否應辭去Twitter行政總裁一職，結果顯示57.5%粉絲贊成。向來信守承諾的他及後表示，在找到繼承人接任後便會辭職。

前總統特朗普似乎也不太領馬斯克的情，雖然對方解封了其原本永久封禁的Twitter帳戶。(Getty)

漸漸被世人嫌棄？

上述的種種出位言行，多少予人「擦存在感」的負面形象，而這或許未能如其所願，還可能吸引了一些意想不到的注意力。上月，拜登表示馬斯克與其他國家的關係「值得檢視」，據知情人士透露拜登政府曾討論美國是否該針對馬斯克的部份公司進行國安檢討，包括他收購Twitter的交易中涉及不少外國資金和關係，以及星鏈衛星網路的運作等。

這還未計他在11中期選舉前呼籲美國人投票支持共和黨，理由是分權治理可以遏制兩黨胡作非為。縱然如此，近期他表示讓原本被Twitter永久封禁的前總統特朗普帳號恢復運作，其後特朗普的帳號已獲得解封。然而，特朗普表明沒興趣重返Twitter，將繼續在自家社交平台Truth Social活動，似乎也不領馬斯克的情。

誠然，馬斯克的出位言行並非今年才出現，去年他客串主持全球直播的《週六夜現場》（Saturday Night Live）時便自爆是該節目史上「首位亞氏保加症」主持人。當時他還拿自己的事開玩笑，如嘲笑自己的推文、笑自己兒子的怪名「X Æ A-12」，以及自己在美國喜劇演員Joe Rogan的podcast節目中吸大麻等。

早於2016年，馬斯克便曾說希望最早於2022年左右以太空火箭送人上火星。從今年的種種發展看來，這位全球首富確實「說到做到」，他或許真的率先將自己「送上火星」了，其出位言行越來越不被作為地球人的我們所理解，以至於今年之內越發惹人討厭。