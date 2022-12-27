先知定神棍？　預言家「說中了」這些事｜走吧！2022

今年充滿大事大非，參考預言的情況變得普遍。保加利亞已故預言家「盲眼龍婆」萬加（Baba Vanga）、印度神童阿南德（Abhigya Anand）和法國著名星象大師諾查丹瑪斯（Michel de Nostradame）等人都對2022年作出不少預言，當中部分預測已成現實。

未來會發生什麼時誰也說不準，而且這些預言都無法用科學解釋，對於它是否成真的問題，大概不會有確實答案，只能「信不信由你」。



根據《紐約郵報》，萬加1996年已逝世，但她生前所作的預言，成真率據說達85%。

萬加預測2022年會發生6大災難，分別為許多大城市面臨水源匱乏、澳洲和亞洲部分地區發生更多地震及海嘯並伴有大規模洪災、虛擬世界取代現實生活、西伯利亞處於冷凍狀態的病毒會因氣候變化而解凍導致另一場疫情、外星人透過小行星入侵地球、印度出現糧食短缺。

盲眼龍婆料2022會有6大災難：

●虛擬世界取代現實生活

●西伯利亞爆發另一場瘟疫

●許多大城市面臨水源短缺

●外星人透過小行星入侵地球

●印度出現饑荒

●澳洲和亞洲部分地區發生更多地震及海嘯並伴有大規模洪災

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在這些事當中，有2項災難成真，那就是很多大城市出現嚴重旱災和水源短缺，以及多地發生地震與海嘯。

法國、意大利和葡萄牙等歐洲多地今年都有乾旱與水源匱乏問題。根據歐洲乾旱觀測網站調查結果，歐盟約60%國家和英國均受影響。

澳洲如她所說遭遇百年一遇洪水。鄰近澳洲的南太平洋島國湯加的洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山1月噴發，讓湯加、斐濟和新西蘭都出現海嘯。

地震今年更是頻頻發生，日本和印尼都是重災區。除此之外台東、阿富汗、伊朗、菲律賓和橫跨歐亞兩洲的土耳其今年都有發生5級以上的地震。

印度神童

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情方面，阿南德預測到2021年12月前會出現Omicron，包括台灣、美國、英國和意大利在內多地此後會有嚴峻疫情。

世界4月過後疫情暫趨緩和兼經濟會有所改善，5月病毒會成為新型態和人類友好共存。

至於極端氣候災情，他料3月和4月出現極端氣候災難，如地震和火山爆發等。阿南德也料到加密貨幣崩盤。

阿南德的預言也非全部會成真，部份遭受質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰但並未發生，他預測2021年2月或出現經濟崩潰，當時全球股市雖有大幅波動，但仍處於高位。

疫情加上最近天災不斷，例如龍捲風吹襲美國致多人死亡，以及印尼7級以上強地震等，阿南德認為是「警告」。（影片截圖）

諾查丹瑪斯

法國16世紀著名星象大師諾查丹瑪斯的《諸世紀》（Les Propheties，又譯「百詩集」）多次成功預言歷史事件，例如疫情、911事件、納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）崛起和肯尼迪遇，但也有不准的情況，例如他預言1999年7月4日是世界末日。有人認為他的預言說的太籠統，也有人認為其預測準確。

諾查丹瑪斯預言2022年會有戰火燒到歐洲、通貨膨脹和饑荒、全球暖化、人工智能興起、加密貨幣的繁榮、一名國家領袖逝世和小麥價格高昂等。

俄羅斯入侵烏克蘭和英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世被某些人視是諾查丹瑪斯的預言靈驗。有人認為書中的「大城市附近，田野和郊區將有士兵駐扎」是在說基輔被俄羅斯圍攻，也有人認為「藍頭人面對白頭人/傷害的程度是這樣」這句中的藍頭和白頭是指俄羅斯與烏克蘭的國旗。