普京大戰澤連斯基　誰是01大數據流量之王？｜走吧！2022

2022年即將結束，今年全球發生不少影響深遠的大事，俄烏戰爭絕對是最受關注的事件之一。這場戰爭由2月底由俄羅斯入侵烏克蘭開始，經過大半年之後，至今仍未有結束迹象。兩國總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭等）及澤連斯基（Volodymyr Zelensky，又譯作澤倫斯基）的領導表現就成為各界留意重點。

不過話說回來，普京、澤連斯基這兩個名字固然長期穩佔各大傳媒頁面，但事實上，大家關心的不只是戰況，而是隨着戰火持續，其產生的影響慢慢「燒到埋身」……



縱觀這場戰爭爆發前一年，已經傳出硝煙的味道：俄羅斯在烏克蘭邊境增兵的消息塵囂甚上，大家憂慮的情況一直未有出現，但同時緊張的氣氛亦未有緩和。

烏克蘭總統澤連斯基2019年5月上台後，曾在同年12月在巴黎與法國總統馬克龍、時任德國總理默克爾、俄羅斯總統普京舉行四方會談，討論烏克蘭東部局勢。（Getty Images）

戰爭爆發臨界點 普京舉動左右流量

到了2022年初，俄羅斯在烏克蘭邊境附近連日舉行軍事演習，多國傳媒都報道俄羅斯可能出兵的消息，外界都關心戰爭會否真的爆發，因此普京的一舉一動都成為關注焦點，「普京」或「Putin」一詞自然成為大家的搜索熱點。

烏克蘭：2022年2月24日，俄軍向烏克蘭發動大規模攻勢，多個城市都遭受炮火攻擊，首都基輔實施宵禁，民眾冒着嚴寒到地鐵站暫避。當時有消息指，俄羅斯揚言數天內攻陷基輔。（Getty Images）

俄羅斯最終在2月24日揮軍烏克蘭，在多輪的炮火攻勢下，首都基輔（Kyiv）兵臨成下，烏克蘭的存亡命懸一線。當時不少人憂慮，俄烏之間實力差距太大，戰況猶如2014年的克里米亞戰爭（Crimean War），烏克蘭部隊在短時間崩潰，甚至可能在幾天內被攻陷。

戰況拉鋸 對日常生活影響浮現

就在俄烏戰爭開打的頭幾天，普京的名字佔領各大媒體的頭版，不過結果沒有一如部份人的預期，基輔沒有易主，烏克蘭多個地方雖然不同種度的打擊，甚至喪失東部土地，澤連斯基依然是烏克蘭總統。

後者除了身先士卒堅持留在基輔穩勢，亦透過發表每日講話及向聯合國和各國領袖發言，令很多人對他的領導能力刮目相看，為烏克蘭爭取不少支持和援助，至今總算仍與俄羅斯拉鋸。

俄烏戰爭：俄羅斯入侵烏克蘭近一年，澤連斯基堅持留守國內，對穩定民心有重要作用。圖為他12月6日在基輔的醫院慰問受傷軍人。（Reuters）

正因如此，大家關注的重心亦逐漸由普京移至戰火帶來的影響，包括由一度憂慮俄軍可能向烏克蘭動用核武，到戰爭打擊全球糧食、能源等。

百物騰貴 「能源」取代「普京」成熱搜重點

其中「能源」可謂人氣高企——無論是在封殺俄羅斯能源與否、北溪（Nord Steam）一、二號分別爆炸和停用，到歐洲可能在冬季陷入能源危機，民眾發現這場戰爭的戰場不只限於烏克蘭和鄰近地區，而是在日常生活上「捱貴油」、「無暖氣用」等切膚之痛，戰火產生的二次災害終於浮現。

俄烏戰爭拉鋸多時，導致歐洲甚至世界面對能源危機。（Reuters）

如今當地進入寒冬，戰況似乎有放緩迹象，普京亦稱俄烏雙方最終會達成停火協議。有專家估計回暖後的戰火可能持續減少，但到底俄烏如何重返談判桌及簽署和約，恢復長久的和平，這些都是一大疑問，不過都是2023年關注的焦點。而這個情況同時意味「普京」、「俄羅斯」、「烏克蘭」及「俄烏」等字，很大機會繼續在搜尋榜佔一席位。