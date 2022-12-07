美國露宿者危機：紐約強制精神病無家者送院惹議

近月以來，美國各地避難所的求助人數持續急增，部份的等候者名單更增加兩倍。除了新冠疫情的因素外，近期的通脹升溫同樣使得問題變得複雜，令越來越多美國人負擔不起住屋。為應對此一危機，紐約市長亞當斯（Eric Adams）近日宣布強制將有精神問題的露宿者送院，措施旋即引起爭議，有人權組織批評此舉侵犯露宿者人權。



紐約市的露宿者問題一向嚴重，估計全市就有逾6萬名露宿者。去年當地暴力罪案持續攀升，接連發生多宗地鐵隨機襲擊案件，部份也與露宿者不無關係。今年1月，一名女子在地鐵列車到站時，遭一名露宿者推落路軌傷重死亡。市長亞當斯同月上台後，強調首要任務是化解相關危機，並將暴力問題歸咎露宿者。

當局除了擴大巡查地鐵以打擊露宿情況外，又提供額外房屋和精神健康支援，還授權社工等人員處理涉及非暴力精神問題的報案。亞當斯表示有道德義務幫助他們獲得治療和照顧：「我們無法再否認的事實是，未得到治療的精神病患可能造成殘酷和折騰的情況，大多需要非自願介入，並給予監督治療和長期護理。」

亞當斯強制將有精神問題的露宿者送院的措施近期引起不少爭議。(Reuters)

根據當地目前法例，假如在場警員和醫護人員認定露宿者患有嚴重精神問題，並會為對他人或自身構成威脅，便有權將他們強制送院。當局的新指引是，即使他們不對別人構成威脅，只要被認定有嚴重精神問題及缺乏自理能力，如身上有未經處理的傷口、不清楚周遭事物，或不知悉自己的身體狀況，警員和醫護人員皆可強制將他們送往拘留所和醫院。

或恐成「升級的燃料」？

不過，新修訂的政策立刻引來社會反彈，有人權組織批評亞當斯將露宿者和患有精神病人士標籤成暴力人士，嚴重侵犯他們的人權；還有關注精神病患者組織亦質疑措施成效，且僅憑短暫交涉，就會強制轉移露宿者，做法並不人道，更有引發法律挑戰的風險。

紐約市警察局前局長布拉頓（William Bratton）表示，新規例更依賴警方而非醫護等專業人士執行，意味警員必須經過至少數個月的專業訓練，學習如何進行心理評估。有心理問題的露宿者情況複雜，並非所有人都有暴力傾向，一旦出現誤判，反而會加重警力負擔。他認為，當局希望改善治安，為露宿者提供心理治療的原意值得肯定，「惟需要用更人道的方式處理」。

美國智庫蘭特公司（RAND Corporation）政策研究員Ryan McBain批評，亞當斯的舉措是「出於好意但被誤導了」。他解釋，這是因為警方與有嚴重心理健康問題的人的互動是可能成為事態升級的「助燃劑」：「這些人通常無法與警察合作，考慮到警察攜帶武器這一事實，基本上就保證了一定程度的不良後果。」他又以過去的數據指出，被警察射殺的人中，約有四分一是有嚴重心理健康問題的人。他認為部署訓練有素的精神衛生專業人員與警察一起會更有效。

有意見認為，由警員認定露宿者是否患有嚴重精神問題，並決定是否將他們強制送院，將大大加重他們的工作負擔。(Reuters)

還有反對的意見認為，為了紐約市人民的安全，關鍵是要將精神健康危機視為一個『公共健康問題』來應對，而不是當作『犯罪問題』用執法人員來應付」。「法律援助協會」（LegalAid Society）發聲明重申：「強行將任何人帶到醫院不僅是非法的，而且是不道德的，是另一種形式的拘禁。」

醫院並非答案…

強制送醫的另一個問題是，紐約市目前缺乏安置這些露宿者的病床床位。當地用來安置精神病露宿者的臨時護理中心，數目於過去三年大減一半，過去數年新成立的收容中心亦只有兩間。亞當斯就此問題僅稱州長同意調配多50張精神科病床安置他們，惟未有具體交代安排。

有精神治療專家指出，紐約市現時做法只是將患有精神疾病的露宿者一律送醫，卻未提及後續支援配合。當地不少醫院的心理諮詢現時需要輪候數個月，患者一般難以獲得長期治療，露宿者更是只能留在條件不足的庇護所等待，甚至陷入治療、入獄，然後流落街頭的惡性循環。

美國過去數十年的種種政策，使得越來越多的美國人無法負擔樓價和租金，加劇露宿者問題。(Reuters)

紐約精神病康復服務協會行政總裁Harvey Rosenthal表示：「醫院並非答案，可能會因此而超出負荷，故不是理想的地方，強制住院集中治療的措施是完全錯誤的。」

紐約關注公共權益人士Juaane Williams則建議，與其直接將患精神疾病的露宿者送醫，當局更應提供外部支援，包括設立專項熱線、安排緊急心理支援中心，或建立更多條件適宜的庇護所等。

無家可歸造成更大的危機？

事實上，露宿者問題自疫情爆發以來便已出現在洛杉磯、西雅圖、華盛頓特區等美國主要城市，不少的公園和公共場所成為他們的臨時居所。由此衍生的問題不僅是這些人晚上睡在哪裡的問題，還有諸如犯罪、暴力，以及酷熱等惡劣天氣的情況下政府部門的援助措施等。而無家可歸者常因無法上網或沒有郵寄地址而難以找到工作，陷入難以負擔住屋而被迫繼續露宿的境地。

有專家指出，露宿者問題並非「無家可歸」的問題，而是「毒品問題」。(Reuters)

回到是次紐約市處理有精神病的露宿者的爭議，其實美國其他地方也有一些寶貴經驗。例如，洛杉磯近年的一項調查發現，67%露宿者患有精神病或濫藥問題，情況或比外界所想的更嚴重，而專家認為找出問題癥結及從源頭減少露宿才是關鍵。也有分析認為，美國的露宿者問題並非「無家可歸」的問題，也不是「精神健康」的問題，而是「毒品問題」。

而亞當斯這次簡單且粗暴的處理露宿者方式，不但未有正視紐約市無家可歸的真正成因問題，還可能作出了錯誤的示範，若然美國其他地區仿效其做法，或無助緩和近期的露宿者急增情況，甚或會令美國露宿者問題進一步惡化。