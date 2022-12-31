未來大事搶先看　2023將發生什麼改變世界歷史？｜走吧！2022

2022年快要完結，這一年全球動盪不安，2023年又會發生什麼大事？包括烏克蘭戰爭和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在內問題尚懸而未決，多個國家也會在2023年舉行選舉。在文藝界方面，一位馬來西亞華人女星有望揚威國際影壇頒獎禮。



來年有多場選舉

包括阿根廷、巴基斯坦、泰國、土耳其和尼日利亞在內國家2023年將舉行選舉。美國政治新聞網站Politico稱，這些國家都在民主的邊緣徘徊。

土耳其由國會制變總統制，意味着總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）距離權力巔峰僅一步之遙。 土耳其走向總統制，而嘗試重新掌權的巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）及因貪污罪而被禁參選的阿根廷副總統克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）今年均遭暗殺未遂。

以色列2023年也舉行選舉。現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的聯合政府由右翼和宗教政黨組成，他們計劃推行的政策，被指實際是吞併大部分被佔領的西岸地區。

以色列2022年11月1日舉行國會選舉。由前總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團領先。內塔尼亞胡12月21日宣布成功組閣，第6度成為總理。圖為內塔尼亞胡夫婦11月1日在耶路撒冷出席選舉之夜活動。（Getty）

烏克蘭戰爭

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，戰事迄今未歇。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）12月19日稱，強烈希望烏克蘭戰爭會在2023結束。但土耳其說，這場戰爭不會輕易結束，2023年很可能會持續下去。

關於俄烏戰爭，這個傳媒認為需關注烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）及國際貨幣基金組織（IMF）。

烏克蘭與國際貨幣基金組織達成為期4個月、旨在幫烏方維持經濟穩定和促進融資的協議之際，澤連斯基訪美期間，從其言談到他的軍裝，直接展現烏克蘭目前面臨的問題核心。而瓦格納集團，美國官員擔心這個與克里姆林宮（Kremlin）有聯繫的私人準軍事集團，正成為俄羅斯在烏東的主要軍事力量。

俄烏戰爭：俄羅斯入侵烏克蘭近一年，澤連斯基堅持留守國內，對穩定民心有重要作用。圖為他2022年12月6日在基輔的醫院慰問受傷軍人。（Reuters）

楊紫瓊衝擊國際影壇頒獎禮

在文藝界方面，2023年有備受華人關注的看點，港人熟悉的馬來西亞華人女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）2022年憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）取得佳績，先後贏下美國「土星獎」影后、美國國家評論協會（National Board Of Review）影后，並獲《時代雜誌》封為年度ICON。

2023年1月11日舉行的金球獎頒獎禮（Golden Globe Awards），楊紫瓊已入圍電影歌舞及喜劇組別最佳女主角提名，被視為影后熱門人選；至於2023年3月舉行的奧斯卡金像獎，這位女星也獲美媒Variety、Entertainment Weekly等看好入圍最佳女主角，有望爭獎，如若折桂，她將成為奧斯卡歷來首位亞裔與首位華人影后。

楊紫瓊獲《時代周刊》選為2022年的年度ICON（Twitter@TIME）

美國來年真正需關心的事

在美國，Politico說，2023年真正需要關心的事包括共和黨2024年提名誰當總統候選人、遙距工作（即WFH）立法和氣候問責制等。

由於「讓美國再次變得偉大」（MAGA）勢力，其他共和黨成員、近乎所有人都不敢違背前總統特朗普（Donald Trump）。這種情況現已改變，但真正問題是，變化速度會否慢到足以讓特朗普獲得共和黨總統候選人提名，還是會牽起一場MAGA革命，讓黨內其他人獲得提名。

全球迄今已有逾20國有法律規定如何進行遠距工作。美國會尚未就如何能夠遙距工作的法律立案，但如何激勵辦公室工作，以及如何保障那些不回到辦公室工作的人，圍繞這些問題的辯論將持續一整年。

至於氣候問責制，美國證券交易委員會（SEC）2023年將對企業的氣候和其他社會承諾進行清算。截至目前，這些承諾都很容易作出，但對於他們有否遵守承諾卻幾乎沒有問責制。

美國2022年迎來最冷聖誕節。圖為12月25日，一部救護車被困在路上。（Reuters）

氣候變化

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）提出2023年值得關注的5件事時談及氣候變化議題。它說的是氣候融資，另外4件事是全球經濟、美國在亞洲的經濟參與、科技出口管制以及基礎設施與發展融資政策。

根據CSIS，《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act）通過推動美國內對清潔能源投資。國內對清潔能源投資預計2023年將繼續加強，從而促進全球對氣候減緩和適應的投資。

CSIS還稱，從長遠來看，反映溫室氣體排放溢出效應的定價，將是可持續轉變行為、引導貿易和資本流動的關鍵。

中國新冠肺炎疫情：圖為2022年12月21日，一名醫務人員在北京一間治療新冠患者的發熱門診工作。（Getty）

新冠肺炎

德國生物新技術公司（BioNTech）已完成一座集裝箱式的疫苗工廠，準備把它運往非洲盧旺達，2023年第一季度組裝。

至於中國疫情，彭博社認為，由於缺乏深切治療部病床，中國面臨緩慢退出清零的局面，這種情況或持續至2023年之後。