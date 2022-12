未來大事搶先看　2023將發生什麼改變世界歷史？｜走吧！2022

2022年快要完結,這一年全球動盪不安,2023年又會發生什麼大事?包括烏克蘭戰爭和新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情在內問題尚懸而未決,多個國家也會在2023年舉行選舉。在文藝界方面,一位馬來西亞華人女星有望揚威國際影壇頒獎禮。



來年有多場選舉

包括阿根廷、巴基斯坦、泰國、土耳其和尼日利亞在內國家2023年將舉行選舉。美國政治新聞網站Politico稱,這些國家都在民主的邊緣徘徊。

土耳其由國會制變總統制,意味着總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)距離權力巔峰僅一步之遙。 土耳其走向總統制,而嘗試重新掌權的巴基斯坦前總理伊姆蘭汗(Imran Khan)及因貪污罪而被禁參選的阿根廷副總統克里斯蒂娜(Cristina Fernández de Kirchner)今年均遭暗殺未遂。

以色列2023年也舉行選舉。現任總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)的聯合政府由右翼和宗教政黨組成,他們計劃推行的政策,被指實際是吞併大部分被佔領的西岸地區。

以色列2022年11月1日舉行國會選舉。由前總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團領先。內塔尼亞胡12月21日宣布成功組閣,第6度成為總理。圖為內塔尼亞胡夫婦11月1日在耶路撒冷出席選舉之夜活動。(Getty)

烏克蘭戰爭

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來,戰事迄今未歇。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)12月19日稱,強烈希望烏克蘭戰爭會在2023結束。但土耳其說,這場戰爭不會輕易結束,2023年很可能會持續下去。

關於俄烏戰爭,這個傳媒認為需關注烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)、俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)及國際貨幣基金組織(IMF)。

烏克蘭與國際貨幣基金組織達成為期4個月、旨在幫烏方維持經濟穩定和促進融資的協議之際,澤連斯基訪美期間,從其言談到他的軍裝,直接展現烏克蘭目前面臨的問題核心。而瓦格納集團,美國官員擔心這個與克里姆林宮(Kremlin)有聯繫的私人準軍事集團,正成為俄羅斯在烏東的主要軍事力量。

俄烏戰爭:俄羅斯入侵烏克蘭近一年,澤連斯基堅持留守國內,對穩定民心有重要作用。圖為他2022年12月6日在基輔的醫院慰問受傷軍人。(Reuters)

楊紫瓊衝擊國際影壇頒獎禮

在文藝界方面,2023年有備受華人關注的看點,港人熟悉的馬來西亞華人女星楊紫瓊(Michelle Yeoh)2022年憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)取得佳績,先後贏下美國「土星獎」影后、美國國家評論協會(National Board Of Review)影后,並獲《時代雜誌》封為年度ICON。

2023年1月11日舉行的金球獎頒獎禮(Golden Globe Awards),楊紫瓊已入圍電影歌舞及喜劇組別最佳女主角提名,被視為影后熱門人選;至於2023年3月舉行的奧斯卡金像獎,這位女星也獲美媒Variety、Entertainment Weekly等看好入圍最佳女主角,有望爭獎,如若折桂,她將成為奧斯卡歷來首位亞裔與首位華人影后。

楊紫瓊獲《時代周刊》選為2022年的年度ICON(Twitter@TIME)

美國來年真正需關心的事

在美國,Politico說,2023年真正需要關心的事包括共和黨2024年提名誰當總統候選人、遙距工作(即WFH)立法和氣候問責制等。

由於「讓美國再次變得偉大」(MAGA)勢力,其他共和黨成員、近乎所有人都不敢違背前總統特朗普(Donald Trump)。這種情況現已改變,但真正問題是,變化速度會否慢到足以讓特朗普獲得共和黨總統候選人提名,還是會牽起一場MAGA革命,讓黨內其他人獲得提名。

全球迄今已有逾20國有法律規定如何進行遠距工作。美國會尚未就如何能夠遙距工作的法律立案,但如何激勵辦公室工作,以及如何保障那些不回到辦公室工作的人,圍繞這些問題的辯論將持續一整年。

至於氣候問責制,美國證券交易委員會(SEC)2023年將對企業的氣候和其他社會承諾進行清算。截至目前,這些承諾都很容易作出,但對於他們有否遵守承諾卻幾乎沒有問責制。

美國2022年迎來最冷聖誕節。圖為12月25日,一部救護車被困在路上。(Reuters)

氣候變化

美國戰略與國際問題研究中心(CSIS)提出2023年值得關注的5件事時談及氣候變化議題。它說的是氣候融資,另外4件事是全球經濟、美國在亞洲的經濟參與、科技出口管制以及基礎設施與發展融資政策。

根據CSIS,《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act)通過推動美國內對清潔能源投資。國內對清潔能源投資預計2023年將繼續加強,從而促進全球對氣候減緩和適應的投資。

CSIS還稱,從長遠來看,反映溫室氣體排放溢出效應的定價,將是可持續轉變行為、引導貿易和資本流動的關鍵。

中國新冠肺炎疫情:圖為2022年12月21日,一名醫務人員在北京一間治療新冠患者的發熱門診工作。(Getty)

新冠肺炎

德國生物新技術公司(BioNTech)已完成一座集裝箱式的疫苗工廠,準備把它運往非洲盧旺達,2023年第一季度組裝。

至於中國疫情,彭博社認為,由於缺乏深切治療部病床,中國面臨緩慢退出清零的局面,這種情況或持續至2023年之後。