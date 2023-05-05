查理斯加冕禮｜紀念品爆買　600年「王冠經濟」歷久不衰？

英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮將於本周六（6日）舉行，預料倫敦屆時將迎來大批來自世界各地的遊客。不少工廠正趕工製作各式各樣的加冕典禮紀念品，如陶瓷杯及旗幟等。

作為代表王室的「王冠」（Crown）品牌，最早可以追溯至15世紀的英國。直至今天，這個代表威嚴、尊貴的名稱和標誌更遍布其他君主制國家、世界各地的企業和品牌，成為巿場營銷利器。



據英國零售研究中心（Centre for Retail Research）的數據顯示，預料英國人在加冕紀念品的花費將總達2.5億英鎊（約24.6億港元），其中陶瓷、硬幣、旗幟、書籍和文具將成暢銷商品；若計及舉行派對、外出消費和旅客消費等，整體數目或逾14億英鎊（約137.6億港元）。

在英格蘭陶瓷業中心斯托克（Stoke-on-Trent），著名骨瓷品牌Halcyon Days總裁Pamela Harper表示，工廠經已每周七天不停生產，此情此景猶如奇跡。她認為：「加冕典禮絕對是較王室婚禮更為重要，感覺等於進入另一個禧年（Jubilee）或者更甚，我們的業務非常強勁。」

陶瓷品牌創辦人Emma Bridgewater表示，民眾非常傾向拋開實際政治立場，在王室活動前後一同支持王室。她同時透露，公司目前已售出逾價值逾100萬英鎊（約983萬港元）的紀念品。

馬莎百貨（Marks & Spencer）指出，今年有逾20萬名顧客在網站上搜尋加冕典禮的禮物和餅乾。食品開發部總監Kathryn Turner透露，公司預料將售出逾100萬個具收藏價值的紀念茶葉和餅乾罐。而總部位於倫敦的餅乾公司Biscuiteers則指，訂單正源源不絕地湧入，該公司聯合創辦人Harriet Hastings預計，將售出逾10萬塊皇家餅乾，現時生產速度供不應求。

英國最大的手工藝品零售商Hobbycraft表示，已有4萬人於公司網站上搜尋加冕禮專頁，其加冕禮蛋糕食譜已被下載了數千次。人們正在為孩子們購買彩旗套裝和剪貼簿，也有不少人在社交媒體上分享他們自製手作，像針織皇冠和查理斯公仔。

王家認證最早可以追溯至15世紀。(Getty)

源自15世紀的「品牌」

作為一個象徵，王冠符號乃至「Crown」一字，不僅與權威與尊貴等形象密切，也予人代表高質量、地位、等級和可靠性的感覺。「王冠」背後擁有龐大的商機，可算是英國經濟重要的一環。

至於不少人也認識的「英國皇家認證」（Royal Warrant）的傳統則可追溯至15世紀，直到1840年，年輕的維多利亞女王（Queen Victoria）才真正制定了防止冒名頂替者的程序。其在位63年期間，她簽發不下2,000份皇家認證。

歷史上為無數歐洲王室貴族的法國珠寶品牌Cartier，亦獲皇家認證。（Cartier）

今天，皇家認證持有者協會（Royal Warrant Holders Association）負責匯集了所有相關品牌，確保規則得到嚴格執行。目前約有800家實體，從Burberry、Cartier、Land Rover等知名品牌，乃至魚類供應商、花店，到人人吃得起的亨氏番茄醬（Heinz），皆是皇家認證商戶，有權在他們的產品上標記皇家紋章和「由國王/女王陛下任命」的字眼。

此外，其他組織也會被授予使用皇家前綴的權利，例如倫敦的皇家歌劇院（Royal Opera House）。要獲得在名稱中使用「Royal」的許可，組織必須向英格蘭和北愛爾蘭的內閣辦公室或威爾士和蘇格蘭政府提出申請。

其他組織也會被授予使用皇家前綴的權利，例如倫敦的皇家歌劇院（Royal Opera House）。(Getty)

一旦獲得這種認可，這些公司便有權在其產品上使用皇家徽章進行營銷和傳播。向法院供應水果和蔬菜的Sam McCarthy形容這是「天賜的禮物」：「假如您能達到這種水平的產品和服務質量，那麼您為皇室所提供的，同樣也可提供給任何人。」

故此，皇家認證本質上被視為來自英國最高級王室成員對品牌的認可形式，這種關係基本上都是互惠互利的，一方面可強化王室形象及親切感，另一方面亦有助品牌營銷，就如香港的「Q嘜」認證一樣，給予消費者信心。

當下，英國王室甚至可以被視為該國，乃至全球最成功的品牌之一，擁有數百萬忠實的「顧客」和相當廣泛的認知度。據估計，2017年君主制每年為英國經濟帶來1.933億英鎊的提振，其中一部分便是來自皇家認證。對於較小的公司，擁有皇家認證可以每年創造多5%的銷售額。

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衝出英國、遍布全球眾多企業品牌

隨着世上越多的君主制國家轉向共和，皇家認證的授予變得越來越少，因此更具價值。在英國以外，比利時、丹麥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典和泰國等君主制國家同樣擁有自家的「皇家認證」。例如，丹麥王家認證授權一個機構組織展示「王冠圖像以及公司名稱的標誌」，嘉士伯啤酒（Carlsberg）就是一個典型的例子。

另一方面，不少帶有「王冠」名稱或徽標的組織機構，實際上與王室沒有直接關連。有時候，「王冠」這名稱僅屬文化聯想，世界各地也有不少以「王冠」為名稱和標誌的公司品牌，如美國的Crown Bank、法國香檳品牌Moët and Chandon和瑞士手錶品牌勞力士等。其中，同時使用王冠名稱和標誌的墨西哥啤酒品牌Corona，更是世界上最有價值的啤酒品牌之一，其市值達70億美元（約549億港元）。

王冠不僅與主權、權威與威嚴密切相關，還具有獨特性和威嚴，傳遞着質量、地位、等級和可靠性。(Getty)

能否繼承英女王的「遺產」？

說回英國，已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）在位70年將機構（王室）、英聯邦國家（包括加拿大、澳洲等）、王室成員等因素，整合到一個全球性品牌之中，她不僅僅是一位君主，更代表着一個全球品牌，而且代表着一個民族的文化。

王冠、茶杯、哥基犬、御林軍，成了代表英國的獨特文化符號，也是外國人看中最有「英倫風」的東西。