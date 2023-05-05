查理斯加冕禮︱有黃金有鑽石　解構往返加典禮場地兩尊貴馬車

英王查理斯三世（Charles III）在5月6日接受加冕，早在4天前的2日已有「超級皇室粉絲」在通往白金漢宮的林蔭大道紮營，期望一睹他的風采。他將乘馬車往返大道兩次，且與傳統不同，查理斯三世會選擇坐兩架不同的馬車，因此這次典禮其中一個焦點就是——馬車。



根據已公布的安排，在加冕當天查理斯三世會搭乘馬車從白金漢金出發，穿過首都街道前往修道院。加冕儀式後，會有一支更壯觀車隊伴隨帶着查理斯三世的馬車，返回白金漢宮。

在出發時查理斯三世搭乘的是「鑽石慶典馬車」（Diamond Jubilee Coach），在回程時則搭乘「黃金馬車」（Gold State Coach）。

圖為5月3日，英國倫敦舉行查里斯三世加冕禮的彩排，正在拉動黃金馬車。（Reuters）

傳統黃金馬車

先說黃金馬車，黃金馬車有接近260年的歷史，是英國王室非常著名的寶物之一，也是最高貴精緻的。馬車最初是為喬治三世的加冕禮和婚禮準備，但由於未能及時完工，至1762年11月25日的國會開幕典禮上才首次使用。從喬治四世開始至今，所有的英國國王都是乘坐這駕馬車前往加冕。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在1953年的加冕儀式中，也是乘坐同一架馬車前往西敏寺接受加冕。

她曾表示自己其實並不喜歡坐黃金馬車，因為路途顛簸，馬車內又充滿皮革，坐在裏面實質是「在皮革上彈跳」。

對上一次黃金馬車現身是2002年的登基60周年慶祝活動，不過英女王因身體漸弱未有乘坐。

圖為2014年6月，鑽石慶典馬車首次使用，英女王搭乘馬車出席國會開幕典禮。（Getty）

圖為2014年6月，鑽石慶典馬車首次使用，英女王搭乘馬車出席國會開幕典禮。（Getty）

全新現代鑽石慶典馬車

第二架是鑽石慶典馬車，則是英國王室的新馬車，起初是為英女王登基60周年製造，但一直延至2014年的國會開幕大典上才首次使用。但儘管是新馬車，建造馬車的材料仍充滿歷史。馬車的王冠木頭，來自世上現存最古老的戰艦——英國皇家海軍1765年建成的勝利號戰艦。馬車車門上的木頭是從英國各個名勝古跡上取下，有瑪麗皇后戰艦、倫敦塔、威斯敏斯特大教堂等等。

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門上還有有二戰王牌飛行員的徽章、牛頓的蘋果樹等。座位下鑲了一塊石頭，是蘇格蘭「命運之石」的一部分。門把手柄在新西蘭製作，鑲有130顆澳洲藍寶石和24顆鑽石。

車內有電動窗、冷氣和6個液壓穩定器，以防止其劇列搖晃，因此可說是目前英國王室中最舒乘的馬車。

外界一般認為查理斯破例選擇這馬車是出於情上感的考慮，因為它是英女王統治時製造的最後一輛馬車，同時乘坐上也較為舒適。