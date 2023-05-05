查理斯加冕｜「加冕批」背後的英國餐飲文化史

木日一英王查理斯和王后卡米拉宣佈，「加冕批」（Coronation Quiche）將成為此次加冕禮的官方菜式。「加冕批」出自白金漢宮的一位大廚，目的是為了在這場在全國乃至全球慶賀的盛宴期間，人們能在家裏烹製這道菜。

該食譜以在傳統的酥皮中加入豬油為特點，當中還包裹着菠菜、蠶豆、車打芝士和雞蛋餡，並加入龍蒿。正如已故女王伊利沙伯二世1953年慶典時的「加冕雞」一樣，它同樣顯示了飲食中不可避免的多樣文化。按理來說，無論在哪一個時代，加冕禮要傳達的信息都是為「Britishness」喝彩。那麼問題來了，為什麼加冕宴席上的主菜卻是來自法國的主食呢？



就像喬治五世1927年的帝國聖誕布丁（由法國廚師設計）一樣，「加冕批」也在傳達着關於我們的身份的信息。而這一信息會隨着時間的推移而改變。聖誕布丁原意是要顯示大英帝國的偉大之處，但它現在卻更多的提醒人們，這一份偉大之中的暴力。

節慶菜餚凸顯着像新君主加冕這樣的時刻的重要性。據報道，查理斯舉行的儀式比他的母親在1953年舉行的儀式更短、更簡單。而查理斯並不是第一個試圖讓王室儀式更加精簡的國王。

喬治四世（King George IV）於1821年在威斯敏斯特大廳舉行的加冕宴會。(World History Encyclopedia)

法國烹飪的影響

1189年到1830年間，英國新君主每逢加冕都要舉辦宴席，但威廉四世視其為不必要的奢侈品，從而終結了這一傳統。威廉四世的前任、喬治四世以喜歡豐富的法國菜聞名，但這份喜愛也使得他所舉辦的加冕宴成了最後一場。

1821年7月19日，1634名食客圍着西敏寺大堂內47張桌子落座，參加了午後的盛宴。通過一本手寫的賬簿，我們得以瞥見宴席上那數百種菜餚，據說花費了25萬英鎊（相當於今天的2700萬英鎊）。

新國王和王室的六名男性成員坐在首席。第一道菜由20種菜色組成，包括les filets de poulards（雞柳），sautés aux champignons （雞肉炒蘑菇）, les cotelles d'agneau（羊架）, panées, grillées, sauce poivrade （麵包屑，烤羊排蘸辣椒醬）, 以及le paté chaud de caille à l'espagnole (鵪鶉派，熱菜)。

隨後的兩道菜的菜式更多：分別為22種和31種。整頓飯包括用香檳酒煮的鰨目魚、烏龜湯和裝滿蛋白酥的紡紗糖瓶。此外還有雪糕、餅乾和新鮮水果--甜瓜、葡萄柚、李子和油桃作結。

1821年，喬治四世國王在威斯敏斯特大教堂加冕的時刻。(Wikipedia)

在廚房裏，英國人和法國人之間在文化上的敵意顯得格外矛盾。英國的高級餐飲長期以來一直受到來自海峽對岸的新趨勢的影響。1816年，喬治四世僱傭了當時最著名的廚師Antonin Carême在他的倫敦和布萊頓（Brighton）的家中做飯，根據Carême的觀察，英國大部分的菜式實際上來自法國。

選擇法國菜做官方加冕菜餚的查理斯實際上也追隨了他的祖先的腳步。喬治五世的英國聖誕布丁是由一位法國廚師設計的。伊利沙伯二世的加冕午餐菜單則與喬治四世的加冕宴會菜單一樣，它們雖然在傳達關於英國的信息，卻幾乎完全用法語書寫。

一個英國的故事

伊利沙伯1953年的午餐與喬治四世的宴會一樣，以烏龜湯作頭盤——Carême曾宣佈這是英國的國湯。他是對的。在整個18世紀和19世紀，這種湯在宴會桌上佔據了最重要的位置。然而，如果不是因為英國對海外殖民地的剝削，這種湯便不會存在。無論那些制定菜單的人的原意為何，它都承載着這個國家的暴力殖民歷史。

下一道菜以魚為主料，這道菜被冠以查爾斯王子的名字，寓意君主制的延續和穩定。隨後是以溫莎為名字前綴的羊肉菜餚，伴有青豆、蘆筍，以及後上的草莓，全部為當地食材。

1953年6月2日，倫敦街頭舉行慶祝伊麗沙伯二世女王的加冕典禮派對。(Historic UK)

另一位早期君主也是這類本土食材的愛好者： 喬治三世。雖然在流行文化中他最常被描繪成「瘋狂的喬治國王」（他確實患有精神疾病），但在他在世時，他被稱為 「農民喬治」。他還用筆名Ralph Robinson寫過農業相關的文章。

與他的兒子喬治四世對豐富的法國菜的偏愛相反，喬治三世更喜歡典型的英國風味——水果撻、雞蛋和菠菜這一類的簡單菜餚。但即使在這之中，英國的飲食文化也有歐洲的影子。

記錄國王每日晚餐的賬簿上，穿插着法語和英語詞彙來描述烤肉、燉菜和布丁等菜餚。由於英國國王同時也是漢諾威的選帝侯，而他的妻子夏洛特王后（Queen Charlotte）是德國公主，所以在皇家賬簿中也有德國飲食的身影。從過去到現在，英國在食物的選擇、口味和烹飪技巧方面都是歐洲的一部分。

查理斯與喬治一樣對農業充滿熱情。他的環保主義和對有機農業的熱情眾所周知。除了加冕批外，想舉辦自己的加冕禮午宴的人還可以下載譚榮輝（Ken Hom，美籍華裔廚師）的加冕菜譜：伴有亞洲風味配料的烤羊排，以及Nadia Hussain（英籍孟加拉裔廚師）的加冕茄子食譜。

在Rosemary Hume和Constance Spry（英國知名廚師）為伊利沙伯二世發明的加冕雞中，則飽含着英國人對咖喱的熱愛。這種風味同樣存在於Hussain的食譜中，她把她的食譜歸功於自己母親的烹飪以及她為子女做的菜餚。

查理斯的選擇可能是為了承認如今英國文化的多元性。但它們也提醒着人們，大英帝國所留下的令人不願面對的遺產。食物講述着關於我們自身的故事，既有我們想說的、也有不想說卻無法掩蓋的部分。

作者為英國利茲貝克特大學近代歐洲史准教授里奇（Rachel Rich）。



本文轉載自The Conversation，由香港01編譯，點擊閱讀英文原文。