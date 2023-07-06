韓國欲與香港搶「姐姐」？　重金禮聘加「韓流」力吸東南亞外傭

當菲律家庭傭工Metchie Oyonoyon首次得知韓國計畫向外傭敞開大門的消息時，馬上欣喜若狂。如果有機會的話，她會亳不猶豫離開工作十年的新加坡啟程前往當地。



為應對國內創紀錄的低生育率，韓國今年內將引入首批100名家政服務人員作為試點計畫，未來或擴展為一個全面計畫招攬更多的工人。這個東亞國家希望透過自身的文化軟實力與香港和新加坡「較勁」，從而吸引更多的外傭以補充勞動力。



39歲的Oyonoyon現時在新加坡負責照顧一位年邁僱主，在完成每天的工作後，她大部分時間都是以手機觀看最新的韓劇。她最喜歡的劇集包括《愛的迫降》、《太陽的後裔》和《黑暗榮耀》，自認是宋慧喬、孫藝珍和李到晛等韓星的粉絲。

除了觀看韓劇，她閒時會煮辣泡菜麵，關注韓國美食博主，並與她的外傭朋友一起組織去韓國自助餐廳的活動；她還夢想着能夠看到韓國的一年四季。她說：「我很高興看到當地的雪，看到人們穿着各式大衣，這將是完全不同的東西。我認為很多家庭傭工會想去那裏，因為當地可能有更高的工資和更大的自由。」

有菲律賓外傭坦言，希望前往韓國工作，圖為菲律賓外傭培訓學校。(Getty)

在香港，47歲斯里蘭卡家庭傭工Achala Perera，在經歷日做16小時工作和僅有少量休息時間的外傭日子後，她希望轉換一下環境，搬到一個不把傭工「當成機械人」的地方。她表示：「我聽韓國的朋友說當地有良好的環境，對工人有很好的保護。如果可以的話，我很樂意申請到當地為一個舒適的家庭工作。我並非只有一個國家或地方可以依賴。」

她們兩人與許多東南亞家庭傭工一樣，過去大多會優先選擇前往香港和新加坡工作。如今，由於韓國提供具優勢的條件搶人，加上K-pop、電影劇集等文化軟實力，這些工人或很快會轉而選擇到韓國工作。

有分析認為，雖然韓國的外傭計劃仍處於起步階段，惟仍有可能撼動低工資外勞市場。新加坡職業介紹所負責人David Bensadon指，外傭在選擇目的地時，除了工資和工作條件等實際考慮外，通常還會考慮到一個國家的主觀吸引力。他說：「考慮到韓國文化和食品在家政服務人員中的受歡迎程度，如果工資和條件設置得當，韓國可能成為許多人的『首選目的地』。」

有在港工作的外傭坦言，想要搬到一個不把傭工「當成機械人」的地方。(資料圖片)

無懼「韓流」 港星兩地仍有優勢？

鑑於韓國近年創紀錄的低生育率，當局正尋求吸引來自東南亞的外國家庭傭工，幫忙照顧家務及孩子，從而鼓勵生育。據首爾政府和勞動部組織的試點計劃，外國家庭傭工將獲得每小時9,620韓元（約58港元）的最低工資，另設加班費和津貼，預計月薪約為200萬韓元（約12,100港元），將是香港和新加坡提供的金額的二至三倍，但仍較韓國當地保姆的市場價格便宜約30%。

此外，相關計劃還將提供單獨的宿舍，這與香港和新加坡的法律規定家庭傭工必須與僱主同住不同。

儘管韓國對外傭的吸引力或許較香港和新加坡大，但有分析認為，在這個歷史上同質化嚴重的國家生活和工作可能難以一帆風順。新加坡南洋理工大學社會科學助理教授Laavanya Kathiravelu指出，由於目前韓國的家庭傭工通常是韓國人或韓裔中國人，許多家庭對其他文化幾乎不熟悉。而且，外傭較當地傭工的報酬較低，或會產生一個國籍等級，即東南亞家庭傭工處於底層，令她們得到的尊重減少。

事實上，

尹錫悅政府希望透過優厚的薪金和國家文化軟實力，吸引來自東南亞的傭工前往當地工作。(Reuters)

「東南亞家傭會帶着一套不同的文化規範和期望，甚至對食物的口味也不同，故韓國人對家傭的態度可能會隨其服務的家庭而有所不同，尤其是撫養幼兒上。他們可能會受到更多的合約和暫時條款規限。」Kathiravelu說。「目前為止，韓國的移民制度相對嚴格，因此需要扭轉觀念，使當地家庭對外傭在其家中私人空間工作和照顧他們的孩子變得更加自在。」

事實上，韓國也並不是只有優勢。Bensadon認為，新加坡和香港仍然具有吸引力，因為兩地均有強大的法治，且離外傭的來源國很近，而且在文化上普遍接受家庭傭工。

勢掀全韓社會大辯論…

韓國計劃引入外傭不僅惹起香港和新加坡兩地的關注，在該國國內也掀起一場激烈的辯論。韓國政府提出，相關的外傭輸入計劃將減輕在職父母的家務和育兒負擔，並舒緩該國現在處於下降趨勢的年輕人口的壓力。去年，韓國的總和生育率只有0.78，為全球最低，而今年第一季的總生育率為0.81，也是其有史以來最低的第一季度生育率。

隨着韓國迅速老齡化，當地保姆的平均年齡也在增長，導致該國出現家政服務人員短缺。去年，該國家政服務人員數量僅有11.4萬人，較2016年下降了40%。相比之下，香港單是家庭外傭數目便有約34萬，還未計算本地鐘點工人及保姆。

韓國家政服務機構Daerijubu副總裁Lee Bong-jae認為：「來自東南亞國家的外傭將填補韓國保姆留下的空白，並將成為祖父母或其他家庭成員照顧孩子的一個良好替代方案。」

輸入外傭問題，勢必掀起韓國國內的廣泛討論。(Getty)

然而，輸入外傭還是惹起韓國國內不少尖銳的批評。例如，韓國多名議員今年3月提出一項法案，希望將外國家庭傭工從最低工資法中豁免出來，被外界質疑是在推動外傭從事「奴隸」勞動工作，導致部份議員收回原本對議案的支持。其餘的反對聲音則認為，輸入外傭計劃將只會惠及那些經濟上有能力的人。韓國勞動研究院研究員Cho Hyuck-jin指出，從過去的研究來看，採用外傭和提高一個國家的出生率之間沒有明確的關聯。

韓國全國基督教女青年會副會長Lee Eun-young指出，香港和新加坡的外籍家庭傭工項目最初是在20世紀70年代引入的，當時這些地方缺乏勞動和人權保護體系，兩地的外傭過往經常指責受到當地僱主的勞動剝削或性騷擾。

此外，住宿也是一個令韓國頭痛的問題。由於韓國家庭的設計，不像新加坡家庭般大多設有工人房或有外傭宿舍，一般不能容納外傭居住。假如韓國日後想要擴大輸入外傭計劃，必須為為僱主興建或安排外傭宿舍，資金來源和土地也將是個不少的問題。

從長遠來看，韓國因應少子化及人口老化問題，也許需要接受擴大輸入移民和外勞。而除了外傭薪金及住屋等問題外，該國未來還可能面對更多與外傭融入社會等切身問題，正如香港，從上世紀70年代開始引入外傭，但至今仍是「短缺」，而且具有不少爭議，這些問題都是避不開。