47歲歌后李玟IG年度回顧曝健康出問題　身掛引流袋　體重剩42公斤

47歲歌后李玟CoCo出道超過25年，推出過多首膾炙人口的歌曲，至今仍相當活耀於娛樂圈，一直給人正面、陽光形象的她，昨（31）日趁著2022年的最後一天，吐露了真實心聲，坦言今年很難熬，其中一張照片，她掀起衣服，身上掛著引流袋，健康狀況令粉絲擔心。



李玟稍早在IG發表長文抒發2022年的心情，她表示「LOVE（愛） 、 FAIT（信念）是自己最喜歡的2個詞，自己牢記在心裡，迫切需要用它們度過極其煎熬的一年，生活有時難的難以忍受，不過我以『女戰士』的態度無懼面對，並始終帶著笑容。」

李玟分享心路歷程坦言今年是煎熬的一年，健康狀況令粉絲十分擔心。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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她表示2023年會將自己的故事，如何度過難關的過程，都分享給大家，雖然沒有明確說出經歷的事情，卻不能看出李玟度過了煎熬的一年，她也分享多張照片，其中一張她掀起衣服，身上掛著醫院的引流袋，裡面充滿粉紅色液體，另一張照片中，她站在體重機上，僅剩42公斤，健康似乎出現不小狀況，外界也紛紛留言為她打氣。

同場加映：「2022全球100大美女」第20名至第1名（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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