李嘉誠Bill Gates都是大股東　植物肉狂吸金　是風潮還是人類未來

基於植物原料製成的「植物肉」被視為解決氣候變遷、未來糧食危機、動物福利、畜牧業危害等議題的關鍵，在「Beyond Meat」與「Impossible Foods」2家植物肉公司為首的帶動下，其全球市場不斷擴大，亞洲第二大市場調查公司「MarketsandMarkets」更預測2025年將達到279億美元。

男神里安納度狄卡比奧也支持 點圖了解更多Beyond Meat公司及其植物肉產品：

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2017年10月17日，成立不過9年的植物肉新創公司「Beyond Meat」又迎來一位大股東：積極推動環保概念的奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）。「我支持Beyond Meat，因為它的使命是創造出植物性的產品。」里安納度在聲明中說，「碳排放主要源自畜牧業，從動物肉轉向Beyond Meat開發的植物肉，是降低我們對氣候影響最有力的措施之一。」他補充道，該公司從植物中創造出一種健康、具有吸引力的「肉品」，將成為消費者在日常生活中應對氣候變化的重要協力者。

透過短短幾句話，里安納度的背書讓全世界再次注意到這項產品與它想強調的概念：基於植物、沒有任何動物成分，它是健康的選擇，更是永續的選擇。

植物肉市場突飛猛進！2025年市值上看279億美元！

早在里安納度以前，Beyond Meat的投資人就包括世界首富比爾蓋茨、Twitter共同創辦人比茲．史東與伊凡．威廉斯、全球最大風險投資公司凱鵬華盈（KPCB）等。2019年5月在納斯達克掛牌上市後，更一直是華爾街最熱門的股票之一，股價最高曾飆到近235美元、截止2020年7月31日也近126美元。植物肉熱潮引發的滾滾投資錢潮不止Beyond Meat受惠，它最大的競爭對手「Impossible Foods」雖然仍未上市，但也已經吸引香港首富李嘉誠、全球最成功的企業創投之一GV等的投資，李嘉誠更對這1億美元的重磅投資表示「非常超值 ！」

3分鐘看清植物肉崛起之路及相關數據（點擊放大瀏覽）：

股價與投資人，是最能反應市場前景的標的，引領植物肉市場進程的Beyond Meat與Impossible Foods備受投資人關注，說明植物肉市場的確充滿商機。根據亞洲第二大市調公司「MarketsandMarkets」統計，2019年全球植物肉市場規模已經達到121億美元，更預測2025年將達到279億美元，以15%的年複合增長率持續成長！美國頂尖的科爾尼管理諮詢公司（AT Kearney）更預測，2040年時，市面上銷售的肉品將有25%為植物肉，會成為市場主流。

究竟，植物肉憑什麼受到投資人的喜愛，甚至成為全球擋也擋不住的風潮？得先來談談，它到底是什麼。

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與傳統素肉很像，但不一樣！植物肉受永續議題驅動

植物肉與台灣人熟悉的傳統素肉，都是使用植物蛋白原料製成。財團法人食品工業發展研究所資深研究員陳麗婷認為，就產品本身的邏輯來看，植物肉與素肉可以歸類為同一產品，原料與製程差異不大，「但就產品定位與TA目標受眾，兩者的角色與定位截然不同。」她進一步解釋，植物肉的最終目的是漸進式地替換消費者對動物肉的消費，而這其實也是全球植物基相關產品作為肉食替代方案的共同目標。

根據荷蘭合作銀行（Rabobank）食糧研究單位的報告指出，「替代性蛋白質」會不斷成長，皆是受到複數推力的影響。全球人口數不斷增長，人們開始對未來糧食供應的安全感到擔憂；動物福利與人道主義興起，人們想減少動物製品的使用；環境永續議題也讓人們尋找更環保的生活方式，並且更加注重健康；聯合國糧食及農業組織（FAO）等也基於永續、糧食安全議題等一再呼籲人們減少動物性來源飲食。種種推力驅動替代蛋白的發展，當產品推出後，產品取得與使用的便利性、好奇心、飲食型態的改變與科技演變更成為拉力，進一步讓替代蛋白市場崛起，並產生長久發展的動能。

由此可見，雖然同樣用植物蛋白製成，但驅動植物肉發展的因素不若素肉與宗教因素掛鉤，而是一種自我選擇的道德、生活型態。曾協助Beyond Meat做開發的國際食品科技聯盟（IUFoST）首任全球大使羅揚銘指出，植物肉的目標客群是全體社會大眾，產品也會更加高度擬真，會添加天然甜菜根或其他方式製作血水效果，從各種意義上替代肉類。

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社群討論、KOL讓植物肉成為流行風潮

憑藉產品本身高度擬真的特性、永續理念的結合，植物肉成功吸引了一群投資者。而這些投資者若本身是名人如里安納度、蓋茨（Bill Gates），帶來的不僅資金，也是一波又一波的話題與聲量，讓植物肉的聲量能傳得更遠。

同時，植物肉領域也存在系統性的推手。根據食品所研究員孫以倫的「植物肉市場國內消費與與情觀察」簡報，香港的社會企業「Green Monday」就擔任這樣的角色，他們設有負責推廣、分銷、投資綠色食品等不同分工的組織，有系統地引進Beyond Meat、Alpha Foods等植物肉品牌，甚至與加拿大團隊合作推出自有的OmniPork新豬肉系列產品。以亞洲市場開發為主的Green Monday，在短時間內邊將植物肉導入台灣、泰國、香港、中國與新加坡等市場，是帶動亞洲植物肉風潮的關鍵人物。

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各國食品大廠紛紛搶進！植物肉成投資新寵

看好這股植物肉旋風的潛力，全球許多食品大廠也紛紛搶進，透過併購、投資、自創品牌等方式進入市場。與25家大型食品零售商與製造商合作的投資者網絡「FAIRR」發現，全球有40%食品巨頭包括特易購、雀巢、聯合利華、泰森食品等已經建立了專門的團隊，進行植物基產品的開發，植物肉也是一大主戰場。

全球最大的食品製造商雀巢近年來就積極佈局植物肉，2017年收購了位於美國的植物肉公司「Sweet Earth」以及以色列的「Garden Gourmet」後，近期大動作頻頻。2020年5月，雀巢宣布在中國天津投資1.1億美元打造植物肉生產線，預計年底開始生產；7月，雀巢也在歐洲開始販售Garden Gourmet的植物肉漢堡肉餅「Sensational Burger」，同時瞄準美國與中國市場。植物肉的商機，甚至連傳統肉品加工公司也無法忽視，世界上最大的「JBS」與美國最大的「泰森食品」都建立自有品牌參戰。

亞太市場方面，除了Green Monday積極推廣外，中國也於2019年迎來國內第一個植物肉品牌「星期零STARFIELD」。台灣則是在2019年初，由Green Monday與momo富邦媒體科技股份有限公司分別引進新豬肉與Beyond Meat，進一步刺激了國內傳統素食大廠開始效仿、轉型，並在2020年迎來國內素食廠商弘陽食品攜手代理商三石天合國際推出的第一個植物肉品牌「VVeat」，以及穀物加工大廠鈺統食品開發出具有潔淨標章的「三機」植物肉。台灣的植物肉市場，從消費者到產業鏈，正迎來一場無肉革命！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：比爾蓋茲和李嘉誠都是大股東！植物肉帶動熱錢滾進、引爆話題的魅力在哪？】