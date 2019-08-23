【一分鐘看世界】日韓角力、約翰遜赴歐遊說、G7挽救核協議

早晨，今天是8月23日，星期五。
濕漉漉的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
日韓中止《軍事情報保護協定》
日韓關係惡化，韓國決定中止兩國間的《軍事情報保護協定》，外長康京和指這是基於信任問題，韓國奧委會亦打出「輻射牌」來質疑日本。日本外相河野太郎對青瓦台的決定表示極其遺憾，批評此舉完全錯誤，並且傳召韓國大使抗議。協定取消後，不但代表韓國拒絕與日本分享重要及敏感情報，也危及了兩國同盟關係，甚至影響連同美國在內對朝鮮情報的交流……（按此閱讀更多）
日韓交惡：韓國中止與日本的軍事情報保護協定，兩國關係進一步惡化。韓國國內瀰漫一股反日情緒。（Reuters）
約翰遜脫歐遊說 法德態度不同
英國脫歐大限將至，當局未雨綢繆先與韓國簽定自由貿易協定，首相約翰遜則出訪歐洲展開遊說工作。他首先到柏林會見德國總理默克爾，對方要求英國先提出「補底方案」以外的選擇，並相信短期內可解決問題。惟法國總統馬克龍在脫歐立場相對強硬，不但強調補底方案的必要性，指無時間再磋商新協議，甚至認為一旦「硬脫歐」發生，英國需要負全責……（按此閱讀更多）
英國脫歐：英國首相約翰遜在巴黎愛麗榭宮與法國總統馬克龍會面，期間他將右腳踩上枱邊，有報道形容他將宮殿「當正自己屋企」。（AP）
伊朗核協議瀕危 關鍵在G7？
七國集團峰會舉行在即，惟成員國屢現分歧，並將首次不發表聯合公布。是次峰會焦點之一包括馬克龍試圖挽回瀕危的《伊朗核協議》，另一焦點是討論俄羅斯重返G7。美國總統特朗普對後者表示支持，惟有歐盟官員反對無條件邀請俄羅斯，俄國外交部則認為需要等待具體提案。身為G7峰會東道主，馬克龍有意領導峰會，事先還約見俄羅斯總統普京，不過兩人會面火藥味甚濃……（按此閱讀更多）
孟晚舟引渡案文件曝光
中國電訊商華為副董事孟晚舟2018年底被捕，加拿大法院就其引渡案公布法庭文件。案情指，孟晚舟在溫哥華機場被捕時，曾接受邊境職員的審問，並承認華為在伊朗有開設辦事處。在美國指控孟晚舟的文件中，則提及華為涉嫌利用代號和秘密子公司，在敘利亞和蘇丹和伊朗開展業務……（按此閱讀更多）
波蘭登山客遭雷劈 5死逾百傷
波蘭南部塔特拉山突然發生雷暴，大批登山客受到波及，導致5死逾百多人受傷。消息指，當地有一座15米高的金屬十字架，為旅遊景點之一，事發時閃電剛好劈中十字架，電流通往路上的金屬鏈索，導致多人觸電……（按此閱讀更多）
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