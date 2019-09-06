【一分鐘看世界】中美10月再談判、約翰遜折將、橫濱京急意外

早晨，今天是9月6日，星期五。 炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

貿戰僵局到誰退讓

美國貿易代表萊特希澤致電中國國務院副總理劉鶴，雙方同意推遲到10月舉行新一輪貿易談判。剛從美國訪華回來的官員向特朗普說明中方的說法，特朗普則強調要真正的協議而非假協議。中美兩國持續拉鋸，有人認為北京開始無法承受貿戰的影響，有分析則認為談判延期是由於華府還未滿足北京停徵關稅的條件，更有北京智囊認為，貿戰僵局應該輪到美方打開。特朗普提到若沒貿易戰，美股或已升一萬點，有美媒認為，這意味特朗普承認美國股市會因對華加徵關税而受到打擊……（按此閱讀更多）

中美貿戰：中美確認重啟貿易談判後，美股各大指數上揚，其中道指早段升逾400點。（AP）

約翰遜寧死也不延後脫歐

英國首相約翰遜在國會遭逢敗仗，政府放棄阻隢「反硬脫歐議案」，並計劃再次動議提前大選。當議案呈交上議院之際，約翰遜似乎採取寧死不屈的姿態。然而，約翰遜胞弟以到家庭忠誠和國家利益起衝突為由，辭去國務大臣職務，在另一邊的歐盟則批英國提議「無新意」，要求談判必須合乎現脱歐協議。約翰遜當前的情況，彷彿讓人再次看到文翠珊的影子，甚至有過之而無不及……（按此閱讀更多）

英國脫歐：約翰遜被問到是否不會到布魯塞爾要求歐盟延長脫歐期限，他表示自己寧願死在溝渠也不會。（AP）

橫濱列車路口致命意外

日本神奈川縣橫濱市一列8卡的京急線列車在平交道上與一輛貨車相撞後出軌，造成1死32人受傷，所幸的事件發生在非繁忙時間，否則死傷將會更嚴重。所謂的平交道又稱為鐵路道口，與香港的輕鐵路面交匯處類似，由於日本鐵路更為發達，同一個路口可能有多條鐵路使用，結果令釀成致命意外的風險增加，而這次橫濱發生的意外正是響起一個警號……（按此閱讀更多）

伊朗重啟離心機研究 加速提煉濃縮鈾

美國財政部宣布制裁一個由伊朗革命衛隊等組織操控的航運網絡，指他們向敘利亞政府出售石油而從中獲利。與此同時，德黑蘭宣布繼續削減在核協議中的承諾，準備解禁研究核子計劃，並開始研發離心機，加速提煉濃縮鈾。美伊關係持續緊張，伊朗逐步退出核協議，歐洲國家正努力擔當「和事佬」，法國便提出向伊朗提供150億美元信貸援助，但背後又需要以什麼條件交換……（按此閱讀更多）

南非「排外」騷亂最少10死

南非連日爆發針對外國企業的抗議，騷亂引起其他非洲國家民眾報復。當局暫時關閉駐尼日利亞大使館，尼日利亞亦宣布計劃派出包機接走在當地的國民。此外，坦桑利亞航空也宣布停飛往來兩國首都的航線。總統拉馬福薩表示，衝突造成最少10人死亡，當中包括兩名外國人，並表示國家因過去數天的暴力而深深受創……（按此閱讀更多）

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