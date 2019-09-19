【一分鐘看世界】聯儲局再減息、中美談判開鑼、以色列續陷僵局

早晨，今天是9月19日，星期四。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

聯儲局減息四分一厘 特朗普批無膽識

美國聯邦儲備局議息結束，一如市場預期減息0.25厘，為2019年第二次減息行動。曾表示希望將利率降至接近零的美國總統特朗普隨即在Twitter發文炮轟聯儲局及主席鮑威爾，指當局沒膽識、沒觸覺也沒遠見。惟鮑威爾指出現時未見到有需要連串減息的信號。受減息消息影響，道指一度下挫逾200點，但隨後回穩……（按此閱讀更多）

美國減息：聯儲局議息後決定減息四分一厘，為2019年度第二次減息。（Reuters）

中美貿易協議能解決問題嗎？

中美副部長級別談判即將在華盛頓登場，特朗普多次警告中國要儘快達成協議，並聲稱中國正經歷半世紀以來最糟糕的一年，不過民主黨眾議院議長佩洛西就認為，特朗普的言論是拿刀給對手傷害自己。貿易戰持續多時，美國農民多有不滿，大批蔓越莓更陷於滯銷，美商界聯盟也去信國會，促請限制總統加關税的權力；另一邊廂的中國也因貿戰而多番折騰。黑石集團創辦人指出，北京不願在補貼問題上妥協，是導致兩國未能達成協議的原因之一，不過在中美進入對立局面後，一份協議或許不能解決所有問題……（按此閱讀更多）

中美貿戰：有分析認為，在中美進入全面對立時代之際，一份貿易協議已不能有效穩定兩國關係。圖為美國貿易代表萊特希澤。（Reuters）

內塔尼亞胡組閣困局

以色列大選投票結束，正式結果將於當地時間19日公布。經點算逾九成選票後，現任總理內塔尼亞胡領導的右翼政黨利庫德集團及其盟友，以及主要對手藍白黨，預料均無法取得單獨組閣的過半數議席門檻。一群反對內塔尼亞胡右翼政策的阿拉伯裔選民藉機壯大勢力，組成「共同名單」挑戰。這次選舉議席碎片化情況更甚，逾50個議席由立場迥異的小黨瓜分，而由前國防部長領導的「以色列是我們的家園黨」料將成為兩大黨的拉攏對象，惟縱觀各組閣方案，似乎也難解以國政壇亂局……（按此閱讀更多）

國安顧問換人 華府鷹派路線帶不走

特朗普任命國務院特使奧布萊恩為新的國家安全顧問，為他任內第4名擔任此職位的官員。奧布萊恩現時專門負責人質事務，曾在前國安顧問博爾頓任駐聯合國大使時擔任副手。他多有關注國際事務及美國外交政策，曾著書批評奧巴馬政府對中俄軟弱。雖然「超鷹派」博爾頓離開華府決策，但有分析認為，這只是鷹派內鬥的結果，而不意味鷹派思維退去，甚或在特朗普領導下的華府會更趨單極……（按此閱讀更多）

沙特展示無人機及導彈殘骸 稱來自伊朗

沙特兩處石油設施受襲，美國將矛頭直指伊朗。美國媒體引述美方官員指，當局認為攻擊來自伊朗西南部，低飛的巡航導彈及無人機為避開美軍監測，飛越伊拉克南部及科威特領空才襲擊目標，而一旦公開證據的話，更可能會導致開戰。特朗普表示，已指示財長姆努欽大幅提高對伊朗制裁，伊朗總統魯哈尼則敦促美國放棄「極限施壓」。另外，沙特軍方公開展示一批無人機及導彈殘骸，指當中涉及伊朗製武器，試圖證明伊朗有份施襲，惟德黑蘭政府反駁沙特對事件一無所知……（按此閱讀更多）

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