汽球盛載骨灰隨風回歸自然？日本殯儀公司　推經濟環保「宇宙葬」

世界說
撰文：
最後更新日期：

《朝日新聞》報道，日本人對於把骨灰撒在平流層的新形態葬禮「宇宙葬」的接受度愈來愈高，提供宇宙葬服務的Balloon Kobo公司說，日本已有近300名死者採用這種葬禮，另有100人預約完成。

日本人對於把骨灰撒在平流層的新形態葬禮「宇宙葬」的接受度愈來愈高。（iStock/Gettimages / 示意圖）

宇宙葬是將骨灰裝入直徑2至2.5公尺的大型球體中，施放到離地40至50公里的平流層，需時3小時，屆時氣球會漲成3到4倍大，氣壓卻只有地面的1%，於是氣球爆裂，骨灰飛散回歸大自然。宇宙葬的費用每人24萬日圓（約1.7萬港元），不會增加子孫供奉的負擔。

Balloon Kobo說，宇宙葬很環保，因為氣球殘骸落地後會因接觸到陽光和水，在土壤裏分解，骨灰則主要由磷酸鈣組成，不會傷害環境。

Balloon Kobo說，一般認為，骨灰從氣球釋放到平流層後，會繼續隨着西風在平流層飄動。

【相關圖輯】日本殯儀推「會動的遺照」　會笑會哭共8種表情變化　還會說謝謝

+5
+5
+5

【相關圖輯】國際影像｜流水義葬新冠肺炎逝者　美猶太團體盡力補家屬遺憾

+14
+14
+14
【軟暴力】在債仔父親喪禮播喜慶曲《好日子》追數　山東6人獲刑
人死為大｜調查指中國喪葬費用佔年收入近半　貴在哪裡點解咁貴？
【死不起】委內瑞拉通脹嚴重「天價」殯葬費　棺材買不起只能租
重慶男被「火化」後「死而復生」　家屬花14萬元喪葬費發現葬錯人
回歸塵土　「遺體堆肥」或成綠色殯葬新方法
【殯儀革新】生命葬禮　醫生辦個性化告別禮　老火湯悼不平凡母親
黑人抬棺主角po新相：不防疫就跟我們跳舞　網民激讚：勁過譚德塞
【細思極恐】台男酒店發現「骨灰龕」　網民：老闆可能有副業…

延伸閱讀

俄模北約無人機拍寫真卻翻船溺斃 疑似參與間諜活動

V太太／在生命之裂縫處，開出一朵花：讀瑪格麗特愛特伍《證詞》

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。