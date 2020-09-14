汽球盛載骨灰隨風回歸自然？日本殯儀公司　推經濟環保「宇宙葬」

《朝日新聞》報道，日本人對於把骨灰撒在平流層的新形態葬禮「宇宙葬」的接受度愈來愈高，提供宇宙葬服務的Balloon Kobo公司說，日本已有近300名死者採用這種葬禮，另有100人預約完成。

日本人對於把骨灰撒在平流層的新形態葬禮「宇宙葬」的接受度愈來愈高。（iStock/Gettimages / 示意圖）

宇宙葬是將骨灰裝入直徑2至2.5公尺的大型球體中，施放到離地40至50公里的平流層，需時3小時，屆時氣球會漲成3到4倍大，氣壓卻只有地面的1%，於是氣球爆裂，骨灰飛散回歸大自然。宇宙葬的費用每人24萬日圓（約1.7萬港元），不會增加子孫供奉的負擔。

Balloon Kobo說，宇宙葬很環保，因為氣球殘骸落地後會因接觸到陽光和水，在土壤裏分解，骨灰則主要由磷酸鈣組成，不會傷害環境。

Balloon Kobo說，一般認為，骨灰從氣球釋放到平流層後，會繼續隨着西風在平流層飄動。

【相關圖輯】日本殯儀推「會動的遺照」 會笑會哭共8種表情變化 還會說謝謝

+ 5 + 5 + 5

【相關圖輯】國際影像｜流水義葬新冠肺炎逝者 美猶太團體盡力補家屬遺憾

+ 14 + 14 + 14

延伸閱讀

俄模北約無人機拍寫真卻翻船溺斃 疑似參與間諜活動

V太太／在生命之裂縫處，開出一朵花：讀瑪格麗特愛特伍《證詞》

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】