【殯儀革新】生命葬禮　醫生辦個性化告別禮　老火湯悼不平凡母親

如果人死後有靈魂，能飄到自己喪禮，會想看到親友們在最後告別做些什麼？披麻帶孝或身穿黑衣，鞠躬落淚不發一言？或是處處流露回憶，親友訴說對舊日相處感受，溫暖地擁抱彼此？ 在香港，最後告別並不是沒有選擇。社企毋忘愛在過去五年舉辦過百場「生命葬禮」，主張追思內容個人化，完整呈現逝者一生，令先人無憾，令生者釋懷。如音樂老師的追思會上用鋼琴取代遺照，仔女在平凡媽媽葬禮上一同飲用老火湯，又如年老長者遺照是童年自畫像。 「唔係靈堂換張相，換四隻大字，就係你嘅喪禮。」毋忘愛創辦人、外科醫生范寧說。香港地，要好生已不容易，邁向人生最後一哩路，我們能選擇好死嗎？ （攝影：高仲明、羅國輝）

無法阻止死亡 不如做好死亡

范寧是社企「毋忘愛」的主席，同時也是外科醫生，二十年來在手術台上拯救無數生命。他又曾擔任無國界醫生主席，到海外戰亂落後地方參與救援。多年來經驗，以為他對生死早已超脫，他卻說：「咩叫見盡死亡？每個人生命都唔同。」他更怕死，怕人生會突然終止，因為尚有很多事情未完成。「依家行緊死硬個條路，問題係點樣活得好。」

年輕時在急症室實習，他透過心肺復甦救活兩名長者，但一次搶救一名疑心臟病發的40歲男士，半小時心肺復甦過去，仍然未見任何反應。半夜裡，他艱難地向死者太太及稚子宣告死亡，事實殘酷得令他深受打擊，「醫生唔係神，冇辦法阻止人嘅死亡。」

身為外科醫生，又兼任多個非牟利組織，范寧每天都忙個不停，這天醫院一個電話打來，他又趕去做手術。（高仲明攝）

近年他在外科病房，見證社會上愈來愈多長期病患及癌症病人，有感港人死亡質素低，「幫病人做好手術，佢離開現場，係咪就會生活得好好，會珍惜救返嘅生命？觸發到我做更多嘅嘢。」他決定走出白色巨塔，創辦社企，推動生死教育。

繼創辦非政府機構「醫護行者」後，范寧再在2014年與一班醫生、護士、社工、教育工作者等，組成「毋忘愛」社企團隊，以醫社合作形式，協助籌辦環保化及個人化喪禮。團體會跟進個案長達三個月，包括協助辦理死亡證和各式各樣文件，與家屬多次交流，勾勒先人的故事，籌辦喪禮，及後繼續提供情緒支援服務。他們亦與不同界別合作，舉辦講座，向港人說明死亡是有選擇的。

范寧認為，香港死亡質素落後，很多港人臨終前亦不懂怎樣選擇死亡。「哂好多精神遊走醫院，見唔同專科，但冇用寶貴時間同家人享用最後時光，安安靜靜係屋企做自己喜歡嘅事，了結未完成心願。」（高仲明攝）

從喪禮走出死亡陰霾 達至生死兩安

「以前細個去喪禮，唔知做緊咩，總之大家坐喺到。」范寧回憶起曾經參與喪禮，和很多人一樣，有股不安和不自在的感覺。

靈堂內擺滿花牌，暖度異常冰冷，氣氛肅靜。家屬穿戴孝服，親友穿上素衣，大家輪流上前鞠躬，瞻仰遺容，再與家屬握手、擁抱。整個過程中，有人痛哭，更多的是沉默，即是心裡有千言萬語想對死者說。「唔夠膽講嘢，即使好親近都好避忌。」

人往往在最後階段才願意面對和思考死亡，但來不及便成遺憾。「好多老人家話死好簡單，兩腳一伸，但成個家庭唔係咁睇，好多遺憾後悔冇做、忘記咗做。」（高仲明攝）

香港大學社科院曾在2012年為106名紓緩治療家屬進行問卷調查。在複雜哀悼反應量表中，發現死者去世後一個月，家屬表示「我很掛念他」，為最高分反應；而在七個月後，「我很掛念他」仍為最高分反應。「面對生命離世嘅哀傷，係好大嘅衝擊。」范寧說。

他相信，喪禮不止是一個儀式，家屬透過籌備喪禮，重溫家庭點滴，好好道別、道謝、道歉，才能釋懷，走出陰霾，達至生死兩安。「唔係喪禮做得幾有體面，而係有冇好好紀念死者，有咩說話留低，有咩重要觀點承傳畀家庭，講到啲道理畀下一代，咁先重要。」

范寧經常提及的「四道人生」，講求善別、善終。「每個人同另一個人關係，永遠都有道謝、道歉、道愛、道別，尤其家庭關係。」（羅國輝攝）

平凡媽媽的不平凡喪禮 一碗湯治癒子女

「毋忘愛」曾經接觸一個個案，在死者四名子女眼中，逝去的母親一直都很平凡，但一次次對談後，子女說到母親年輕時推木頭車賺錢養大他們，更會每天為他們烹調老火湯，即使出身長大，仍然會叫他們回家飲湯。於是團體設計了一場別開新面的喪禮，悼念這位「不平凡」母親。

喪場現場放了一台木頭車，上面放有先人常用的物品。四名子女則親手熬製母親的「拿手」靚湯，配上以往專門招待客人的器具，讓現場親友飲用。與流水式的喪禮不同，這場喪禮流露溫暖，交織著笑與淚。「親友到現場一見到就諗起（先人），（喪禮）成件事好個人，圍繞住個碗湯。」

環保為毋忘愛服務另一重點，他們會免費外借殯儀物品，包括以麻質或紗製造的吉儀，更貼心不放入紙巾，減少一次性消耗。（羅國輝攝）

團隊又會在喪禮設置「紀念閣」，以盆栽代替花牌，讓親友當場寫下心意。「唔係笑喪就唔畀喊，哭喪就唔畀笑，我哋角色係從中調和，令大家充分表達自己，唔想講嘢就寫，甚至播歌，講唔到有需要都會幫佢講。」

毋忘愛在過去五年舉辦過百場喪禮，事後有家屬向他們表示，會定期弄些「家庭小食」，讓家庭團聚。而現時毋忘愛團隊中，有一半義工是曾經舉辦個人化喪禮的死者家屬，他們成功走出陰霾，投入生命教育，擴大死者家屬的支援網絡。

人生難料 後輩卻未準備好面對死亡

在2013至2018年，香港有43,397人至47,000人去世，即是說，過去五年有二十萬戶家庭蒙受親人死亡打撃。伴隨死亡人口數字逐年上升，港人每天隨時隨地都有機會直面死亡。「如果我哋仲係好天真咁覺得死亡離我哋好遠，永遠只係諗小朋友讀書計劃、投資、儲蓄、旅行、退休，過咗一半人生仍然唔諗死亡，其實冇好好生活過。」港人不直視死亡的態度，令范寧氣結。

不過，基督教香港信義會社會服務部「生死之交」計劃，曾在2015年3至9月進行「港人身後事準備」調查。結果發現，1,047位不同年齡的受訪者中，有79%被訪者認同「自主後事」重要，有48%曾考慮為自己安排後事，但只有22%人開始預備自己的後事。249名60歲以上長者被訪者中，已預備好喪葬方式及地點的只得16%及14%。

「所以身邊人明唔明白好關鍵。」范寧認為，長者一般對自己後事安排有意願，只有少數人能實現後事的安排，是因為中國人文化傾向由身邊人處理身後事，但後輩們未有好好預備。「實際上好少人會講自己想點（搞喪禮），或者講咗，後人都聽唔入耳，最後（喪禮）實際執行嘅係後人嘅要求。」

生命獨特 辦好葬禮如立墓誌銘



范寧認為殯儀服務應是以人為本，讓死者及生者都有選擇。「唔係靈堂換張相，換四隻大字，就係你嘅喪禮。唔係靠外在，一次性嘅表達模式，擺個花牌做出來。」

有死者生前喜歡茶花，毋忘愛團隊就在喪禮上擺滿茶花和桂花，讓靈堂上遍地花香。有家屬不知道死者遺願，他們上門拜訪，又向死者朋友了解，得知死者十分鐘愛卡通人物「森林之家」，故此葬禮以「森林之家」為主題。他們又曾在備受尊敬的音樂老師追思會上，在中央放置一部鋼琴，兩旁伴以老師及學生的作品，讓彼此作最後交流。亦有婆婆在生時，70歲才學習畫畫，家屬找來一張婆婆的童年自畫像，取代遺照，意外成為喪禮打卡點。「婆婆同輩都唔知道佢識畫畫，又覺得自畫像真係好似婆婆細個。」

毋忘愛服務以人為本，由生前到死後陪伴著離逝者，范寧說不止是為了提升殯儀業服務，而是要令香港死亡質素更好。「唔係要建立一個好大王國，而係建立一個同生死有關模式，（證明）香港人好死係可以嘅。」（高仲明攝）

曾經有一名獨居長者穿著繡有多個勳章的白色制服，在一場講座上主動向毋忘愛團隊表示，自己年輕時是本地首位飛機機械師，曾在啟德機場維修飛機，奪得多個服務獎，希望未來在喪禮上能身穿這件衣服，現場則播放啟德機場的片段。

「每個人都需要被肯定。」毋忘愛團體鼓勵死者生前準備喪禮，透過重整人生，解開心結。范寧始終相信，葬禮如同墓誌銘，需顯現及紀念其人生故事。「如果唔係，我哋點知自己曾經活過呢？」