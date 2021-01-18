習近平稱「時與勢在我們一邊」　中國「換道超車」還缺了甚麼？

1月11日，中共舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班」，中共總書記習近平在開班禮上發表講話，指中國已進入新發展階段，世界正經歷百年未有之大變局，「時與勢在我們一邊」，應對新局勢，中共全黨必須完整、準確、全面貫徹新發展理念。

黃奇帆：中國適逢第四次工業革命

要理解這種自信其實不難，毋須中共中央政法委秘書長陳一新點明，外媒都早已察覺得到2020年起「東升西降」的徵兆。

去年10月21日，法國《世界報》發表社評，題為〈中國經濟的韌力〉，指出在工業層面，中國經濟自4月起恢復運作，而時值海外處於封鎖狀態，北京得以大量出口全球所稀缺的醫療物資，並且適逢西方企業轉型為網上工作模式，電子硬件出口亦得以受惠。另外各國政府推行刺激消費方案，亦助長對自中國進口貨物的需求。

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社論更承認，這一切都建基於中國防疫得宜，與歐美每日成千上萬的新增個案對比鮮明，因此有條件搶先一步重啟經濟。事實是在全球主要經濟體之中，唯獨中國在去年能夠保持正增長，並且有望在今年維持反彈式的增長趨勢。

參會的中共領導人及省部級主官（點擊大圖瀏覽）：

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可是根據近幾年來中共所施行政策，「時與勢在我們這一邊」這句話可不是單憑一年多抗疫表現所下的結論。首先，中國於疫情展示出「世界工廠」的實力，本地產業鏈在高壓下仍有效運作，與此同時，內地互聯網應用蓬勃發達，足以通過「直播帶貨」、「串流娛樂」、「網店創業」等方式創造就業，抵銷疫情衝擊，此足見無論是線上抑或線下經濟，本國都已積累雄厚資本。

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更為要者，就算科研生態相對落後，不乏內地專家預料如要趕超西方，現在正是全速衝刺的時候。

重慶前市長黃奇帆早前就認為，中國適逢第四次工業革命，屬於新舊基建交替的關鍵時期，大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈跟網絡（互聯網、移動互聯網、物聯網）五位一體。由於西方在這些領域不一定仍具有就核心技術的壟斷優勢，據國家「十四五」規劃編制專家諮詢委員會副主席林毅夫的看法，中國長遠可以此為突破口「換道超車」。

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法媒：民主政體面對中國力量的挑戰

必須留意的是，緊接著「時與勢在我們一邊」，習近平就補充說：「機遇和挑戰都有新的發展變化，機遇和挑戰之大都前所未有，總體上機遇大於挑戰。」

去年中旬，法國輿論曾就口罩供應有一番反思，圖為馬克龍配戴法國國產口罩：

從外部挑戰而言，《世界報》的10月社論就明言，若中國商品大行其道，將會滋生對其拒絕遵守國際貿易規則的憤恨：包括強制外資轉讓技術、產業補貼欠透明度、產能過剩引致對外傾銷等等爭議。

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時至今年1月12日，《世界報》再次發表社評，題為〈民主政體面對中國力量的挑戰〉，除了延續10月論調外，還提及新疆與香港問題，認為北京更為強硬應對異議，這種態度更延伸至國際關係，例如對澳洲施加非正式經貿制裁，

由對依賴「中國製造」與中國市場的擔心，進而所疑中共對內對外發揮「銳實力」，中西均可視對方為「潛在挑戰」，角力可遍及經貿、政治、意識形態等所有交往層次。不過撇開剛換了總統的美國不談，西方陣營即使如歐盟般直指中國是「系統性對手」，但暫時都拒絕發動等同割席絕交的「新冷戰」，「競爭與合作」依然是主旋律，而剛剛完成長達8年談判的《中歐雙邊投資協定》就是好例子。

內部挑戰終歸比外部挑戰更為嚴峻，所以中共才經常將「做好自己的事」掛在口邊，而習近平在講話中強調落實「新發展理念」，具體方針即為克服國內幾個層面的社會經濟難關。

李克強：6億人月入也就1千元

論國民經濟，中國仍是「最大的發展中國家」，總量影響力驚人，但一按14億人口除開，其實還未可以穩妥地說跨越「中等收入陷阱」，至於貧富懸殊問題更值得關心，就在去年6月，總理李克強便公開指出：「有6億人每個月的收入也就1000元（人民幣．下同）。」

去年中旬，以總理李克強為首，內地官方一度鼓勵「地攤經濟」（點圖看詳情）：

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回到習近平講話內容，要完成「國內大循環」，促進國民消費是基礎之一，正所謂羊毛出自羊身上，官方要通過改善醫療教育、調控房地產、建造穩健社會安全網等等措施，方可以進一步提高國民收入，增加消費泉源。

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論宏觀經濟結構，《世界報》10月社評已認為，經濟增長不足以阻止失業率上升，而家庭負債已上升至令人憂心的水平。西方當下境況當然只會比中國差，但細看講話內容，習近平重申「繼續完成『三去一降一補』的重要任務」，反映即使這口號提出了五六年，內地還未完成「去產能、去庫存、去槓桿、降成本和補短板」，例如直到今年初，官方才宣布P2P網貸平台已完全清零，此前所涉呆壞帳以百億元計，苦主上訪事件亦不時爆發。

任正非：有多少人還在認真讀書？

論科研突破「換道超車」，雖然華為在美國追擊下仍屹立不倒，但單講晶片業務，旗下「麒麟」品牌就因失去台積電代工，有可能就此絕跡，突顯中美科技實力差距。

武漢千億晶片項目停擺內幕重重 內媒揭其最大股東竟「零出資」（點圖看詳情）：

講到中國缺乏「核心技術」的深層次原因，其創辦人任正非明人不說暗話：「過去的方針是砸錢，晶片光砸錢不行，要砸數學家、物理學家等。但又有多少人還在認真讀書？」他還呼籲中國應該推行人才培訓「差異化」，讓天才有發揮的空間，但即使由現在開始做到這一點，都要有待「二、三十年後」，才可以與美國的距離「適當縮小」。

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總體而言，在其就任總書記初期，習近平便講過，若要「進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭，關鍵在黨，關鍵在人」，其間需要「建設一支宏大的高素質幹部隊伍」。

由疫情應對的缺失與優勢均可見到，黨政機關質素攸關政策擬定、行政運作與資源運用可否配合得宜，因此即使真的「時與勢在我們一邊」，要把握得住這個時勢，解決上述種種可以糾纏數十年的問題，還有待幹部隊伍如何理解與落實「新發展概念」，將抽象的大政方針化為因地制宜的現實機制，真正駕馭著大局。