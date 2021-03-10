台灣晶片・五｜連「矽盾」都無法防禦的重傷

撰文： 黃雅慧 最後更新日期： 2021-03-10 19:00

「萬般皆下品，惟有台積電高」，這是近期出現的一個有趣現象。台積電儼然成為台灣「護國神企」，「晶片換疫苗」乃至成為台灣網路津津樂道的話題。中國官方因中美貿易戰而愈發強調半導體產業的重要性，台灣網上常說之「矽盾」其實也是中美關係衝突下的一個面向。對身處這時代下的民眾來說，必須真正從政治、產業、企業等面向看懂這現象背後的緣由。 本「台灣晶片」系列共由10篇文章组成，此为第五篇。

承接上文「台灣晶片・四｜可見與不可見的對手」，台灣晶片除了顯而易見的競爭對手之外，另一個深層的、看不到的，但可能會是最主要的威脅來自國際政治局勢，特別是中美關係。一個徵兆來自於，《彭博社》在今年1月刊文指出，全球依賴台灣半導體是很危險的，因為台灣在全球晶片供應鏈有「巨大戰略價值」，假如中國大陸對台威脅，會連帶使在台晶片廠受到損傷，換言之，台灣半導體產業成為台灣尋得美國保護的一項利器。

《彭博》報道的說法不令人陌生，因為這跟2000年被澳洲記者艾迪森（Craig Addison）提出的「矽盾」（Silicon Shield）不謀而合，其意指台灣半導體產業鏈會是面對大陸攻擊的安全屏障。

台積電擁有全球過半的晶片市佔率，更掌握了全世界最先進的晶圓製程，但成為中美博弈的籌碼。（中央社）

近一次這種討論出現是2020年5月台積電宣布到美國建廠的時候，當時便有許多說法，諸如《紐約時報》認為作為全球半導體制造中心的台灣，已經成為兵家必爭之地，同時是美國制衡中國科技優勢的重要拉攏對象；《日經新聞》則認為台積電陷入中美科技戰中，使得在美國設廠，成了台灣潛在的國安風險之一。

近期因為全球晶片短缺，讓類似「矽盾」的說法再度浮上台面。但必須注意的是，「矽盾」本來就是假議題，它實際上是中美博奕當中「台灣牌」操作的另一個面向，充滿政治性的話語。今日西方媒體再度聚焦台灣半導體產業，不啻是利用台灣地位進行政治操作的手法之一。

另外，從上述歷程可知，當中美競合，如科技戰的問題激化時候，作為台灣重點產業的半導體常被拉到浪尖上。當這張台灣牌一登場，中美脱鈎的問題再被熱議，企業的一舉一動，是否選邊站的問題同時也被提到台前。

事實上，對企業而言，技術與市場的競爭對手可能事小，因為競爭反而能刺激企業成長或汰弱。但如果有政治意識形態介入，比如逼企業表態，甚至選邊站，讓其得承受單押任一邊可能承受的損失，可能才是重傷。

美國特朗普（左）對中國發起的禁制令使得中美科技競爭備受外界關注。（Reuters）

設想，如果中美對抗態勢激化，雙方在半導體領域互相隔絕，這對中國來說雖然辛苦，但美國也得承受重大代價與損失。據美國商會（U.S. Chamber of Commerce）在2月新發布的題為《理解美中脱鈎》（Understanding U.S.-China Decoupling）的報吿中顯示，如果美企失去進入大陸半導體市場的機會，將導致美國損失540億至1,240億美元產值，並危及10萬個工作機會。因此，對中美雙方都不是好的結果。

再以台灣角度來看，如果選邊站的狀態下站隊美國，很可能讓台灣半導體業面臨跟大陸硬脱鈎的局面。但兩岸經貿緊密，2020年經濟成長表現有九成來自外貿，對陸港出口便佔43.9%，其中有55.4%為含半導體在內的電子零組件，這是美日都難以填補的份額；此外，就算站隊美國，台灣能否確實吃到美國市場也是有風險。所以選邊站才是真正對企業跟產業最大的傷害，這是民進黨政府必須清楚認知的真相。

目前中美關係在拜登就任後，仍處於且戰且走的曖昧狀態。台灣在大環境之下，自主能動性有限。政府該做的恐怕不是進行台美友好的大內宣，而是真切從產業、企業與民眾的角度，在多變的國際局勢中探索最有利的道路。而民眾也莫自滿於半導體產業與護國神山，因為這座神山同時會是台灣人生命中難以承受之重。

【本文授權轉載自第64期《多維TW》（2021年3月4日）封面故事。如欲閲讀全文，請按此訂閲多維電子刊，瀏覽更多深度報道和獨家解析。】