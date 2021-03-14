台灣晶片・九｜只剩台積電：產業失衡之殤

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-14 19:00

自新冠肺炎（COVID-19）疫情興起以來，人們的生活型態隨之發生變化，仰賴當代3C科技產品的「雲生活」應運而起，帶起瘋搶科技產品的「雲商機」。當中，受惠最深的當屬製造相關產品及其必須零件的產業。台積電（TSMC）的能見度於整個「疫情年度」（2020）閃耀國際，在「史上最佳的台美關係」下，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）將「供應鏈」列為「優先議題」，意指的自是台灣半導體業。

諸多公開場合，不論是台灣的經濟智庫學者、主掌經濟議題的相關高層官員（如經濟部長王美花），不斷向台灣內部喊話，更向國際喊話：「台灣的半導體世界頂尖」，一來讓台灣社會「開心」，二來讓國際「放心」。同時，台灣也應該深化加入特斯拉（Tesla）電動車的供應鏈，因為台灣的零組件、晶片等供應穩定。

或許拜疫情所賜，台積電也好，或說整體台灣半導體業也罷，此刻都仿若「矽盾」、「護國神山」，為台灣的「高度信心」進行了「加持」。然而，在耀眼的台積電背後，台灣其他產業頓顯「黯淡無光」。

本「台灣晶片」系列共由10篇文章组成，此为第九篇。

台幣升值引爆的資金狂潮及台積電買盤強勁，推升台股在2020年7月27日突破12682點，盤中以12686點再創歷史新高。而台股在台積電的推升下，接連突破歷史高點。 （中央社）

光芒背後 失衡相隨

根據台灣經濟研究院產經資料庫研究員劉佩真指出，台灣的半導體產值年增率從2019年的1.7%提升至2021年的19.7%（工研院產科國際所則預估為20.7%），產值規模高達3兆2,000億元新台幣（佔台灣GDP的16%，約合8,800億港元），而台灣半導體的全球市佔率來到第二名，僅次於美國的42.9%，並與第三名的南韓15.9%拉開差距。

又因台積電目前的5奈米制程幾乎是領先全球的水準，除了5奈米制程比重將拉高至20%或以上，台積電也推出先進封裝技術與3、4奈米陸續試產，台積電的領先，在在讓台積電成為中美科技博弈的局勢底下，美國欲積極拉攏的對象。

台積電固然讓台灣人多少重拾在國際空間受限、經濟發展有限的各類不利前提下，類似於過去「經濟奇跡」時代榮景般的「昂首闊步」。不免要回到最根本的問題：台積電繁盛的背後，究竟有多少人受惠？

據統計，目前台灣的總就業人口約為1,152萬人，IC半導體「直接」就業人口約為22萬人，約佔總就業人口的2%；倘若將與IC半導體相關的就業人口加進去，合計約為82萬人，只約佔總就業人口的7%，帶動的就業機會似乎相當有限。

在前述的「7%」以外的九成餘就業人口，暫且不論同被視為高收入、高產值、就業人數佔比少、入行門檻高的金融業及資通訊服務業，仍有約七成至八成的就業人口是在台灣廣義的「傳統產業」服務。論就業，傳產所僱用的人數數倍於科技業；論產值，傳產不遜於台人所泛稱的「高科技業」。

台經濟部長王美花多次在公開場合讚揚台灣半導體的強勢。（吳逸驊／多維新聞）

此外，半導體業或高科技業，其入行所需要的專業、技能或學歷門檻，本身就讓大多數人望塵莫及，技術具備與否，本身就是一種「篩選工具」。是故，要去期待半導體業能創造多少就業機會，本身就不切實際，但同時國家的發展又可能相當需要。

為了「大多數人」的就業，國家的角色必須在發展「核心產業」之餘，均衡顧及到其他產業，但很顯然在目前政府的視野中，半導體業是台灣「唯一」重要的產業，而對其他產業的著力甚少。

台灣的經濟官員於公開場合經常提及台灣的半導體（特別是台積電）表現如何的立足國際，就連蔡英文本人都於2月3日民進黨中常會活動，表示「這確實是一個百年難得一見的機遇」，也希望能夠善用這個機遇，讓台灣在未來的數十年、甚至百年，成長的動能都一直能夠維持下去，她也希望現在處於中小型、甚至中大型的公司，能夠結合創新科技，「打造出更多像台積電一樣的護國神山」。

蔡英文所言，固然是一種仍寄望於具有高度發展潛力的核心產業，帶動國家經濟發展的「期許」，卻也一體兩面的反映出台灣的產業發展嚴重失衡，這種失衡影響的層面將可能擴及就業結構，導致「一枝獨紅，萬枝凋零」的局面。

蔡英文也須知，雖然在其任內，台積電的市值、股價是史上最高，但台積電的表現是「前人種樹」的成果。台積電本身，具有技術底藴，是長時間耕耘、研究，以及在國家大力扶助核心產業發展的時期所累積的結晶。此刻，恰好讓台積電迎上時間當口，躬逢其盛，衝了一波新高。蔡英文的角色，仍是必須兼顧台灣的產業均衡發展，切勿「眼中只有台積電」。

台積電近期雖表現亮眼，但相當程度是奠基於台積電的技術基礎。蔡英文恰好躬逢其盛，趕上台積電最興盛的時候。（中央社）

勿奢望神山永駐

台積電的表現亮眼，值得全體台人驕傲，而回到最根本的是，台積電的本質仍為「科技代工」（「半製造業」），科技是具有高度先進技術的詞彙，衝突的跟帶有傳統制造業性質的詞彙——「代工」放在一起，說明了它的成本仍是主要考量範圍，且附隨於科技的「潛台詞」。

猶記得台灣發生於2017年8月15日的「全台大停電」，當時的輿論氛圍緊張，關注台灣科技廠的生產是否受到影響，當時的台灣輿論開始猜測，台積電是否會因此將部分重點產能移出台灣、赴美設廠（台灣各大論壇亦出現類似討論跟傳聞），由此再次點出台灣「五缺」中的「缺電」，是台積電最為關心的問題之一。

不光是發電總量足夠與否，更重要的是電力供應是否穩定。台灣目前的電價是世界聞名的便宜（且又有針對重點產業提供優惠、補助），相當程度的抑制台積電的代工成本，某種程度也因此提高了台積電的毛利。

2017年的傳言、臆測，放到2021年似乎依舊適用。台灣即將在2025年落實「非核家園」，而核四的最後一小批燃料棒將於今年第1季盡數移走。截至目前，核能發電仍約佔台灣總發電量的15%，核能發電的缺口屆時將由何種發電補足，將是一大「政治課題」。

一次的大停電，就讓台積電開始「考慮」部份重點產能出走，未來能源供應倘真出現吃緊，恐將更加強化台積電的出走決心。微軟創辦人Bill Gates日前接受媒體專訪時，被詢及台積電仰賴的能源漸增，台灣該如何尋找適當的能源供應。他直言，對某些國家而言，仰賴再生能源比較困難，他點名日本和台灣「兩個能源難以自給自足的地方」，因為不位於赤道附近，再生能源發電又會受到季節和惡劣天氣影響。

Gates更稱，目前能量移動的一種主要方式，是透過液化天然氣（LNG），「但這仍是排碳能源」，他認為「綠氫能源」可能會是一種解決方式，就如同核分裂或核融合也是解決方案之一。台灣有「能源專家」「建議」2030年讓再生能源翻倍，在2035年讓燃煤歸零，到時如此實踐後，台積電真能保證不會出走，永留台灣？

須知台積電的外資持股比例高達75%，假使未來台灣面臨能源不足或其他不可抗力的環境缺陷，台積電不可能因為「台灣價值」，選擇和台灣共存亡。台積電若走了，台灣除了產業空洞化「遍地開花」、留下一地的失衡哀傷外，又能剩下什麼？

【本文授權轉載自第64期《多維TW》（2021年3月4日）封面故事。如欲閲讀全文，請按此訂閲多維電子刊，瀏覽更多深度報道和獨家解析。】