台灣晶片・一｜萬般皆下品　唯有台積電高

撰文： 楊永年 黃雅慧 最後更新日期： 2021-03-08 12:00

「萬般皆下品，惟有台積電高」，這是近期出現的一個有趣現象。台積電儼然成為台灣「護國神企」，「晶片換疫苗」乃至成為台灣網路津津樂道的話題。中國官方因中美貿易戰而愈發強調半導體產業的重要性，台灣網上常說之「矽盾」其實也是中美關係衝突下的一個面向。對身處這時代下的民眾來說，必須真正從政治、產業、企業等面向看懂這現象背後的緣由。 本「台灣晶片」系列共由10篇文章组成，此为第一篇。

今年的1月份，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）和日本經濟產業大臣梶山弘志罕見向台灣經濟部喊話，希望以台積電為首的台灣半導體產業，能夠增加車用晶片的供給量，引爆了近來「晶片荒」熱議，也讓台積電這座「護國神山」成為風口浪尖。

台灣的半導體產業的表現十分亮眼。根據國際半導體產業協會（SEMI）2020年九月公布的最新報吿預估，2020年全球半導體業產值將年成長3.3%，台灣半導體產業鏈在全球地位則愈發吃重，增幅高達16.7%，總產值將高達新台幣3兆元（約合8,319億港元）以上，不僅創下新高，也超越韓國，居全球第二，僅次於美國。台積電作為其中的翹楚，2020年貢獻了高達54%的市佔率，讓第二名的三星（17%）相形見絀。

台積電在先進製程方面亦是處於領頭羊地位，在英特爾（Intel）宣布7奈米制程研發失敗後，台積電確保了全世界惟二能量產7奈米制程玩家的地位（另一位為三星），而5奈米制程也在2020年投產，並也準備在2021年進一步推進到3奈米制程。為了因應制程的推陳出新，台積電也加大了2021年的資本支出，達到250至280億美元之譜，出手之闊綽，足以令賽道上的其他玩家僅僅只能為了看到其車尾燈而苦苦追趕。（見圖1）

圖1：全球晶片代工市場佔有率（2020-2021）。（資料來源：Trend Force. Dec, 2020）

近來，新冠肺炎（COVID-19）疫情催生的遠距產品所需、5G及AI技術成熟、電動車熱潮爆發等因素，直接催生了市場對於晶片的需求。以台積電為首的台灣半導體產業則展現出空前強大的實力，流水線一直處於滿載狀態，滿手的訂單給半導體產業帶來盈收成長的憧憬，令台積電的股價僅僅在2020年就翻了近乎一倍，市值成長到5,521.6億美元，企業排名超越巴郡（Berkshire Hathaway）挺進全球第九，以台積電這種股本大且重資產的產業來說，可謂令人驚豔。

萬般皆下品 惟有台積電高？

當台灣興起「萬般皆下品，惟有台積電高」、「無腦all in台積電」風潮，各大投資機構也紛紛看好台積電，所有反應似乎都印驗創辦人張忠謀那句「台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地」的預言。與此同時，台積電也佔到了台灣加權指數34.02%的權值（第二名的鴻海僅僅只佔3.72%），達到了幾乎能以一己之力影響指數的地步，進而帶動一大串的產業鏈。一句台灣人琅琅上口的廣吿台詞，似乎可以講述如此現狀：「一家烤肉萬家香」。

但是從其他層面來看，台灣經濟的情勢卻出現不得不令人憂愁的景況，根據經濟部在1月25日發佈的《109年12月工業生產統計》來看，2020年1至12月的累積平均生產指數，資訊電子工業有着18.28%的年增率，但是金屬電機、民生及化學這三大類別卻分別衰退了1.77%、3.48%及5.13%，顯現了台灣在產業發展上的不均衡。

台灣作為一個資源、市場皆有限的「淺碟型」經濟體，對於產業分配有所側重無可厚非，特別是台灣自詡為開放型經濟鑲嵌於全球產業分工的體系中，從這種體系中分得不少紅利，自身的產業也不斷隨着體系的變動不斷調整、分配。一個經濟體在全球的產業鏈中尋找到屬於自己的位置，並且將本國資源往高附加價值的方向分配，在這套體系不受任何干擾持續發展的前提下，理應是正常的發展邏輯。

鋒利卻無從揮舞的寶劍

以德、日的經濟部門首長為始，世界各主要經濟體向台灣求援增加車用晶片供給量，有了以台積電為首的「護國神山群」這般重磅籌碼在手，政績乏善可陳的蔡英文政府自是藉此進行大內宣，民間智庫也獻策，以晶片產能向德國換取台灣欠缺的疫苗，甚至衛福部長陳時中也表示了樂見其成。

2020年上半年，政府忙着大力宣傳「Taiwan can help」，但對於疫苗研發投入不足且過度自信，又堅決拒絕使用內地疫苗，以至於如今德日兩國向台灣求援晶片代工時，疫苗和晶片就這樣被聯繫在了一起，而台積電等晶圓代工廠也成為各界焦點。

最近以日本、德國經濟部長為首，不少主要經濟體向台灣求援增加晶片供給量，這也成為政府「大內宣」的籌碼。（台灣經濟部@Facebook）

台灣政府透過行政院國發基金握有台積電6.38%的股權，擁有一席法人代表的董事席位。有基於此，台灣官方也在試圖調整台積電的產能。

台灣經濟部長王美花在1月時召集了台積電、聯電、力積電及世界先進的高層開會，會後經濟部稱達成了「一個共識，三個方法」。「一個共識」指的是廠商願意配合政府政策增加生產。「三個方法」分別為：一、優化產線並將增加的產能優先供給車用晶片；二、將車用晶片訂單的優先次序上升；三、協調其他客戶遞延或減少訂單以支援車用晶片。

然而從結果來看，台積電等廠商用了給足政府臉面的說詞，實際上是完全拒絕這些要求。台灣的晶圓代工產線基本上都是優化到以100%的產能在進行，全年無休，要想再優化到所宣稱的103%，顯然有不少難度，況且擴建新廠對於廠商來說，也有過大的資金投入及過長的時間成本，實際上否決了第一個方法。

客戶給晶圓代工廠的訂單，也是早在數以月計以前的時間，就透過合約來預訂產能，在產能都已經確定，且處於滿載的情況下，任何短時間內強行安排調整生產都只是干擾，甚至打亂整體的流程安排；而不同種類的晶片所需製程也並不相同，現實上也不可能僅為了生產車用晶片而單獨調整產線製程，因而也形同否決了第二個方法。

至於第三種方法，對於台積電等廠商來說，與客戶之間的誠信關係是透過不斷的完成訂單所創建、積累，這也是台積電據以為生最重要的無形資產，任何強行抽換、減少客戶產能的舉措都會破壞這層關係。

尤其晶圓代工的產能本身就是零和遊戲，任何客戶得到的產能就是其他客戶失去的產能，有哪些客戶會願意為了成就汽車業者而犧牲自己得到的產能？更何況這種情況本來就是當初車企放棄自己的產能所導致的。但經濟部好歹有了可以給德、日等國交代了事的說法，也有了可以用來做內部宣傳的材料。

面對基於合約運行的市場機制，政府確實無法以行政力量干涉晶圓代工產線的安排，畢竟台積電不是加利科技那類軟弱可欺的軟柿子，「晶片換疫苗」就更是一句戲言，是以最終也只能以官話言稱，「讓台灣在世界上扮演好自己角色，互利共榮」。

【本文授權轉載自第64期《多維TW》（2021年3月4日）封面故事。如欲閲讀全文，請按此訂閲多維電子刊，瀏覽更多深度報道和獨家解析。】