兩岸水果大戰・四｜郭銘傑：芒果禁令失敗是因民進黨早有準備

在兩岸經貿交流中，水果一直扮演重要角色。2005年時任國民黨主席連戰赴陸訪問後，中國大陸便將鳳梨（又稱菠蘿）、釋迦（又稱番荔枝）等15項台灣水果關稅清零，2010年又進一步將34項農產品列入ECFA早期收穫清單中免徵關稅，擴大台灣水果輸陸規模。



但隨着近年兩岸互動緊張，水果貿易也愈發陰晴不定：2021年3月，中國大陸暫停輸入台灣鳳梨，同年9月輪到釋迦和蓮霧；2022年6月，中國大陸暫停輸入台灣石斑魚後，也禁止了台灣文旦柚；2023年6月釋迦恢復輸入，但8月陸方又轉而禁止台灣芒果；2024年9月台灣文旦柚解禁，但同月25日起，中國大陸停止執行對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品的免徵進口關稅政策。



而陸方政策的變動，其實關乎惠台背後的獎懲邏輯，但台灣歷年大選結果，也無疑是對陸方的政策思維提出挑戰。3月27日，「民主、外交與數位治理研究室」在台灣大學舉辦「兩岸水果貿易政治小型學術研討會」，邀請到致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、台灣大學政治學系副教授郭銘傑，兩人分別從釋迦與芒果案例出發，探討兩岸水果貿易背後的政經博弈。《香港01》推出系列報道四篇，與讀者共同回顧這場歷時多年的「水果大戰」，本篇為第四篇，聚焦2023年芒果禁令無效的關鍵原因。



3月27日，「民主、外交與數位治理研究室」在台灣大學舉辦「兩岸水果貿易政治小型學術研討會」，邀請到致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、台灣大學政治學系副教授郭銘傑，兩人分別從釋迦與芒果案例出發，探討兩岸水果貿易背後的政經博弈，圖中講者為郭銘傑。（劉燕婷攝）

民進黨的事前布局

關於中國大陸的芒果禁令不僅沒有促使芒果產區的選民懲罰民進黨，反而還導致反撲，郭銘傑表示通過訪談各地官員與農民，團隊發現原因其實是「預防性的出口轉移」（Preventive Export Diversification）。

郭銘傑指出，有民進黨執政縣市的官員告訴團隊，2018年韓國瑜當選高雄市長後，兩岸水果貿易就出現一個現象：註冊在國民黨執政縣市的貿易商，其產品會更容易輸入大陸，如果是註冊在民進黨執政縣市的貿易商，在入關時就容易面臨貿易障礙。因此從那時候開始，民進黨就已經在思考「轉移出口」的操作。

郭銘傑也提到，有一位註冊在民進黨執政縣市的貿易商，也在受訪時告訴團隊，自己在報關時被中國大陸海關告知，「反正我就是不會讓你過」，但沒有給出任何理由。

郭銘傑表示，以上種種，都讓民進黨執政縣市的農業局官員開始探索替代方案，2021年鳳梨禁令出台後，這個需求就更刻不容緩，也加速了相關進程。因此在2023年芒果禁令出台前，民進黨其實就已開始尋找新的產銷地。

郭銘傑說明，為了驗證這個說法，團隊也去查詢台灣農業部的相關數據，發現從2018年到2022年，台灣銷往中國大陸的芒果，從出口價值上來說，其實已從整體的30.57%占比降到1.51%；如果不用出口價值，而是用出口總量來估計，也是從40.40%降到3.82%。與此同時，銷往日韓的量呈現增加趨勢。這就是預防性的出口轉移。

郭銘傑表示，也就是說2023年芒果禁令出台前，民進黨執政縣市在接收到在地農民與貿易商的抱怨後，其實已經開始輔導出口轉移，因此芒果禁令出台後，其實根本沒有打中民進黨的要害。

台灣作為「水果王國」，出產的芒果深受港人的歡迎。（資料圖片）

至於會不會像鳳梨一樣，是因政府大量收購而緩衝傷害？郭銘傑提到，團隊同時也觀察了芒果禁令出台後，芒果在台灣內部市場的價格走勢，發現整體呈現自然的季節性波動，與過去鳳梨的震盪不同，所以並不存在政府大量收購的情況。

郭銘傑總結，雖然民進黨宣稱中國的芒果禁令意在介選，目的是打擊民進黨選情，但從選舉的實際效果來看，這其實反而是在為民進黨助選，至少在這9個「超級芒果產區」是如此。而背後的關鍵原因，就是各地農業局處其實已經事先輔導農民進行預防性的出口轉移，因此禁令一出台，反而會促使選民肯定民進黨政府、而非懲罰。

郭銘傑也提到，自己與團隊的這份研究，跟過去的相關研究有三點不同。

第一，過去的相關研究都是聚焦中美貿易戰，且是聚焦中美貿易戰下的關稅對於美國期中選舉的影響，而自己與團隊的這份研究，應該是第一份研究中國在美國以外地區的經貿政策工具、尤其是非關稅貿易壁壘武器化後，如何影響選舉。

第二，相較於中美貿易戰相關研究下，中國的做法是有效的，也就是可以通過報復性關稅降低共和黨的政治支持，在台灣芒果的案例上，其實相關操作反而是失敗的，甚至還幫助了原本不想幫助的民進黨政府。

第三，當大國把貿易政策當成經濟或政治工具來使用，小型經濟實體其實也能先做預防性措施，來避免貿易依賴成為大國經濟脅迫的途徑，台灣芒果的案例就是如此，也就是以預防性的出口轉移來發揮能動性。這可能也是過去學者在研究中美貿易戰時沒有發現的，因為美國的政黨都強調市場，可能沒有想過可以進行一些主導作為。

中美貿易戰初期焦點在大豆，中國一度暫停進口美國大豆。（Reuters）

制裁都是上有政策下有對策

接着郭銘傑回答現場聽眾的提問。

提問一：中國大陸對台祭出芒果禁令後，內部有沒有反對的聲音，例如大陸民眾是否覺得吃不到台灣芒果很可惜？

郭銘傑表示，一來這可能不是政策制定方的關注重點；二來如前所述，台灣芒果已經進行預防性的出口轉移，所以對大陸市場的影響也沒有那麼大；三來通過訪談團隊也了解到另一個情況：如果台灣貿易商因為檢疫理由而被大陸拒絕入關，這時候通常會有「神秘人士」前來聯繫，表示「我有辦法讓這批芒果銷到大陸，你要不要半價賣給我」，而這似乎也與陸方海關的貪腐有關。

郭銘傑指出，對陸方相關獲益者來說，這是低買高賣，利用非關稅貿易壁壘所造成的價差賺一手；而對台灣貿易商來說，如果貨進不去，自己還要負擔轉移貨物到其他地方的運費或是被迫銷毀，因此如果有人要出半價購買，對貿易商來說當然也是一個選項，而陸方內部廠商就可以再用原價在大陸市場銷售。所以嚴格來說，禁令出台後，台灣芒果也不是完全沒有管道能賣進大陸。

提問二：其實芒果不是第一個被中國大陸禁止輸入的台灣水果，而釋迦的案例已經顯示，這種方式似乎在影響台灣選舉上收效甚微，既然如此，中國大陸為何還要在2023年出台芒果禁令？且芒果的外銷市場已經相對分散，並沒有單一集中在中國大陸，為何陸方還要這麼做？

郭銘傑表示，其實中國大陸為何持續這麼做，可能只有相關決策者知道，但前面提到的海關存在中間人「可以半價幫台灣收農產銷進大陸」的貪腐問題，或許也是相關問題無法上達天聽的原因之一。而用胡蘿蔔當大棒結果導致反效果，或許相關決策者自己一開始也沒想到，後續也不清楚政策的確切效果究竟如何，畢竟很多時候都是上有政策、下有對策。

提問三：中國大陸是如何判斷，誰的水果要收、誰的水果不收？

郭銘傑說明，中國大陸主要是用貿易商註冊所在縣市來判斷，因為水果外銷一定會有大盤商來中間牽頭，而大盤商會註冊公司，註冊地點就成為北京的判斷依據，認為如果大盤商註冊在屏東，那麼收的應該就是屏東的水果，如果註冊在台東，可能收的就是台東的水果。所以在鳳梨釋迦的案例中，中國大陸最後再開放的就只有台東，屏東雖然是台灣的鳳梨釋迦第二大產地，其註冊商卻沒有被納入第二次開放時的允許名單。整體來說，就是通過貿易商的註冊地來判斷。

台灣果農將包好套的釋迦準備運出。（Facebook@太麻里亞莛釋迦）

提問四：經濟制裁似乎一直成效不彰，不論是中國大陸對台灣、西方對俄羅斯、朝鮮，似乎都無法通過經濟工具達到所要的政治目的，歷史上有沒有通過經濟制裁成功推進政治目標的案例？

郭銘傑表示幾乎沒有，因為人們永遠都是上有政策下有對策，永遠都可以從制裁中找到漏洞，現在世界是一個開放的系統，如果真的要說，漏洞實在太多了；另外關鍵在於「機制」（mechanism），例如台灣芒果就是進行預防性的出口轉移，減少對於中國大陸市場的依賴，這就是一個可以規避制裁的方法。

郭銘傑提到，經濟制裁要有效，可能只有在二次世界大戰前，因為當時如果發動禁運與制裁，也就等於是宣戰，基本上雙方已經接近戰爭狀態，因此這樣的制裁會有效；但二戰之後，經濟制裁與軍事行動就出現明顯的分離，國家如果不想用戰爭解決問題，可能就會選擇制裁，但這就會遇到集體行動的問題。

以台灣芒果為例，如果中國大陸能與所有可能購買台灣芒果的國家達成共識，大家一起禁止台灣芒果輸入，可能就有辦法堵住民進黨政府的轉移嘗試。但現實上，各國除了政府要考量自己的國家利益，市場中也存在大量以商業利益為主的行為者，很難真的配合他國政府行動。因此要用經濟脅迫、經濟制裁的手段，來達到自己想要的政治目的，效果通常都很有限，最經典的案例就是朝鮮問題六方會談中，安理會對朝鮮有非常多的制裁，但最後都沒什麼效果，西方現在對俄羅斯的制裁當然也一樣。

提問五：其實禁銷台灣水果，是不是也對中國大陸具有經濟上的好處，包括這些補貼台灣的錢就不用花了？這會不會也是北京決定禁銷台灣水果的考量之一？

郭銘傑表示，這應該不是北京的考量重點。因為對於中國大陸來說，台灣算是排在非常後面的貿易夥伴，所以才會進行長期的補貼政策，用讓利的方式來討好台灣選民。如果真的要講貿易逆差，美國是中國最大的出口地，中國有很多重要進口都來自其他發展中國家，例如能源，因此從經貿占比來看，台灣對北京來說根本不是最主要角色，所以禁不禁銷水果，並不會在經貿利益上有顯著影響。或許也是因為如此，北京更能夠把採購台灣水果當成政策工具，且也認為會有效。

不過郭銘傑也提到，自己與團隊的研究是從回溯性投票的視角出發，完全沒有討論政黨的影響，例如國民黨支持者與泛藍民眾，也或許會因為水果禁令出台，而認為必須用選票懲罰民進黨；民進黨支持者則可能認為，應該更要支持民進黨。因此從政治極化的視角出發，這些禁令可能也會產生政治極化的效果，這是當前研究沒有處理的，也是自己與團隊正準備進行的項目。