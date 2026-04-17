中國入境遊不斷升温　西班牙姑娘潮州學英歌舞　約旦客江蘇觀火龍

上海外灘，華燈初上。一家名為「Taste of China中國味」的餐廳裏，來自亞美尼亞的遊客安雅換上漢服，在餐桌前落座。



冷菜呈上，造型如中式塔台，層疊之間盡顯匠心；西湖龍井斟入杯中，茶香氤氲。用餐間隙，她拿起剪刀，學着剪出一朵窗花。

中國有約40個城市的入境遊客佔比超過全國平均水平（2.7%），被定義為A級。（新華網）

餐桌旁，川劇變臉瞬息萬變，安雅看得目不轉睛：「這個體驗形式太有意思了，能從四個不同視角欣賞沉浸式展演，和單純看屏幕的感受完全不一樣，還有很多體驗互動，氛圍感拉滿了。」她說。

外國旅客因異國文化體驗 紛紛入境中國▼▼▼

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這是一餐飯，又不止於一餐飯。當世界的目光投向中國，北京、上海、重慶等世界級旅遊城市早已成為入境遊客的必到之地。而今年春節，故事正在更多地方發生。

潛力之城：入境遊的下一站

根據攜程海外平台數據，在入境遊領域，中國已有3個城市的入境遊客佔比超過14.4%，達到世界級水平，被定義為A+級。另有約40個城市的入境遊客佔比超過全國平均水平（2.7%），被定義為A級。預計到2026年，平台上將再新增約40個A級城市，這些新增城市，被稱為「潛力入境旅遊目的地」。

安徽黃山、廣東潮州、江蘇無錫、江西上饒——這四個城市，正是這一梯隊的典型代表，有望在未來一年邁入A級行列。它們不是傳統意義上的入境遊重鎮，卻正在成為外國遊客深度探索中國的新選擇之一。

潛力之城的背後

潛力之城的崛起，並非偶然。

在黃山宏村，魚燈巡遊從當地民俗變成外國遊客可以手提燈籠、走進隊伍的沉浸式體驗；在潮州古城，英歌舞從廣場表演變成西班牙姑娘珠莉臉上畫着的雲紋、手中敲響的鼓點；在無錫拈花灣，鐵花飛濺的夜空下，多了約旦遊客阿爾舒爾曼驚歎的面孔；在上饒望仙谷，儺舞的古老面具後，藏着美國遊客馬爾庫斯笨拙卻認真的舞步。

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這些變化的背後，是越來越多的地方政府、景區、酒店和在線旅遊平台形成合力，將傳統民俗設計成可感知、可參與的文化產品。春節期間，多地聯合在線平台，投入超億級曝光推廣中國文化體驗項目，創造了數百萬社交媒體的互動參與。可以看到整個行業都在為同一件事努力：讓這些城市，被更多世界看見。

從「觀看者」到「參與者」

在安徽黃山宏村，挪威遊客科爾曼提着魚燈走過石板路，燈影映在水面。

體驗非常棒，之前我在視頻裏看過，但當你真正身臨其境，聽着鼓聲陣陣，人們唱着歌，燈光流轉，那種氛圍是完全不同的。 科爾曼

在廣東潮州古城，西班牙姑娘珠莉畫上雲紋、學起英歌舞步。來中國前她沒抱任何期待，「沒想到會這麼棒。舞蹈表演非常精彩，充滿活力與力量感」。

在江蘇無錫拈花灣，鐵花飛濺，火龍穿行。約旦遊客阿爾舒爾曼連連驚歎：「當火龍點起，那麼多人圍着轉，真的太不可思議了，我人生中第一次看到這樣的場面。」

在江西上饒望仙谷，美國遊客馬爾庫斯第一次接觸儺舞。「來之前我根本不知道什麼是儺舞。到了現場才發現，哇，太酷了，感覺就像一下子回到了千百年前的古老時光。」

從提一盞魚燈，到敲一次英歌鼓；從看一場燒火龍，到學一段儺舞——外國遊客正在從「觀看者」變成「參與者」。

文化驅動：入境遊客為何而來

這種轉變並非偶然。攜程海外平台數據顯示，入境遊客對景點的偏好呈現出「文化體驗為主導」的鮮明特徵。在入境遊增速TOP10城市中，文化設施類景點預訂量位居榜首，是自然景觀類景點的10倍。

入境遊客對景點的偏好呈現出「文化體驗為主導」的鮮明特徵。（新華網）

更深層的文化偏好差異同樣耐人尋味。數據顯示，西歐國家遊客偏好文化類景區的比例達39%，遠超其對自然景觀的偏好（20%）。對於西方遊客而言，神秘東方文化的探秘需求，正在成為驅動他們深入中國的深層動力。

這一趨勢在春節期間的熱門目的地中得到充分印證。在10個入境遊熱門目的地城市中，文化類目的地佔比高達90%。

從「打卡」到「停留」

這種文化驅動的深度遊模式，正在改變外國遊客的旅行方式。

數據顯示，熱門入境遊非遺相關目的地的平均停留時長，從去年的1.38天延長至1.48天，提升7.8%。他們不再滿足於「打卡即走」，而是願意花更多時間，沉浸其中。

這一趨勢在部分城市尤為顯著：承德的境外遊客停留時長按年提升48%，張家口提升18.1%。在避暑山莊的宮殿樓閣間，在長城的烽火台上，他們放慢了腳步。

便利化讓「深度遊」成為可能

外國遊客得以深入中國，離不開便利的出行環境。

據中國國家移民管理局公布，今年春節假期入境外國人中適用免簽政策入境46萬人次，較去年假期日均增長28.5%。2026年農曆大年初一，中方對加拿大、英國持普通護照人員實施的免簽入境政策正式落地。免簽新政實施後的第一個春節，攜程加拿大入境訂單增長75%、英國訂單量增長37%。

挪威遊客科爾曼感嘆：

現在越來越方便了，不管是火車票、機票，都可以隨時搞定。這些都讓我們在中國的生活變得像本地人一樣便利。

瑞典遊客伊森貝里也有同感：「現在出行特別便利，打開攜程之類的App就能訂票，想去哪個城市都行。」