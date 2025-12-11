意大利菜獲列聯合國非物質文化遺產　全球首國菜肴獲此殊榮

聯合國教科文組織12月11日將意大利菜正式列入非物質文化遺產，惟未有提及特定的食物或菜式，成為全球首個以整體美食入選的例子。意大利多地舉行慶祝活動，羅馬鬥獸場周三晚有表演慶祝申遺成功。



教科文組織周四表示，這次是要對「意大利美食」作出整體認可，包括意大利人對烹飪和用餐儀式所賦予的文化重要性，例如周日的家庭午餐、家庭傳承等，「意式烹飪是聯繫家庭與社區的橋樑，無論在家中、學校，或透過節慶、儀式與社交聚會呈現」。

2025年12月10日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與農業部長和文化部長站在羅馬鬥獸場前，慶祝意大利因其烹飪傳統而獲得聯合國教科文組織非物質文化遺產。(Reuters)

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，對意大利人而言，烹飪不僅是食物或食譜集合，它更代表文化、傳統、勞動與財富。她說：「意大利美食是我們的最強形象大使，促進旅遊業發展，豐富了意大利的文化內涵，激發世界各地的人了解意大利獨特的風土人情。」

意大利餐飲業界亦對此寄予厚望。食品產業聯盟主席斯柯達馬利亞（Luigi Scordamaglia）稱，此為「整個意大利製造供應鏈的成功」，並強調以地中海飲食為核心的意式烹飪兼具平衡與多樣性，有益健康。意大利每年接待8,000萬國際旅客，業界期待此認證能進一步帶動美食旅遊。

這次同時獲列的還有埃及街頭美食Koshary（辣味豆飯麵）。教科文組織發言人指出，此前日本新年飲食「和食」、馬來西亞多元族群早餐文化及法國美食盛宴均已獲類似認證。