涼茶老字號｜「同齡」老店相繼落幕　122年恭和堂如何延續薪火？

「希望做到第二個100年！」堅定不移的一句話，無疑為涼茶老字號「恭和堂」的忠實粉絲，打了一支強心針。這間屹立超過一個世紀的港產傳統老店，背後承載的不只是超過1,700年歷史的國家級非物質文化遺產涼茶文化，同時也肩負着逾百年祖傳門楣的興衰。



熬得過歷史洪流，亦難敵時代巨輪，面對着多間亦戰亦友的「人瑞級」行家相繼結業，恭和堂的第四代掌舵人，又如何繼續揚帆展翅，帶領碩果僅存的百年家族基業延續世紀之路，達至薪火相傳，克紹箕裘？



恭和堂的4間分店，包括銅鑼灣波斯富街店面，均掛有祖先嚴綺文夫婦的仿製畫像；真跡由家人保存。（梁鵬威攝）

同業老店曲終人散 朱碩明：只要客人喺度 都仍然服務佢哋

甫踏入2026年的第二天，恭和堂位於銅鑼灣的分店客似雲來。從街外便能一眼望見的黃銅葫蘆與煉藥鼎（外人稱金爐）；到店內祖先的仿製畫像、牆上一幅幅舊照、已故才子兼食評家食評家蔡瀾先生的墨寶，均凸顯了這間老店與周邊的時空交錯。訪問當日，一枱枱老主顧、一枱枱遊客，第四代傳人朱碩明坐在店舖最入的一張卡位，斬釘截鐵道：「只要客人喺度，都仍然服務佢哋！」

作為當今涼茶界鳳毛麟角的百年老字號，朱碩明對多間「同齡」行家在時代中落幕，大感惋惜。由上海街春和堂單眼佬凉茶、灣仔楊春雷特效凉茶、鴨脷洲周家園涼茶，至去年底的中環春回堂，一間一間曲終人散。

一做過100年嘅，任何牌子都係好唔簡單！ 朱碩明

他認為，每間公司的架構不同，自己曾看過春回堂的訪問，得知他們親力親為的辛酸，「佢哋都好辛苦，老闆好早起身親自去煲藥、去監製。」同業競爭，亦戰亦友，朱碩明亦惺惺相惜，「一做過100年嘅，任何牌子都好唔簡單，佢（春回堂）唔做我覺得有啲可惜，不過當然人各有志。」

保留傳統好啲，我個女先可以知道中國文化。 熟客馬小姐

曾經居於銅鑼灣、搬走後仍不時光顧的「回頭客」馬小姐，訪問當日偕丈夫、女兒，一家三口品嚐龜苓膏。她回憶自己十多歲讀書時的妙齡之年，經朋友介紹光顧旺角女人街的分店，誰想到往後日子，龜苓膏竟在自己的人生中佔一席位，「我記得我最初食真係要落糖，食食下學識苦其實係好，苦盡甘來‥‥‥搬咗都返嚟懷念下。」

馬小姐笑謂，女兒與她一樣，小時候亦不喜歡龜苓膏的甘苦味，長大後才懂箇中滋味，「細個要落糖，而家都唔使。」馬小姐閒時亦會煲五花茶、菊花茶，認為無論是涼茶文化、抑或舊式老字號，均須好好保存，甚至可當作教育，「保留傳統好啲，我個女先可以知道中國文化。」她認為，轉向網上發展或令老店失去意義，希望傳統得以保留，「氣氛都好緊要，呢兩個金爐真係生招牌，遠一遠都會見到。」

馬小姐是恭和堂的忠實「粉絲」，十多歲時已開始幫襯。（梁鵬威攝）

杏林世家 恭敬和睦

恭和堂這間世紀老店，最早可追溯至其嚴氏家族的祖先。生於杏林世家的嚴綺文為清室御醫，創製龜苓膏供皇族作小食，相傳他辭去太醫一職後，告老歸田南下，龜苓膏及涼茶在潮濕之地，更能為民解困。自幼跟隨父親嚴綺文學醫的嚴永昌「繼承衣缽」，1904年創辦恭和堂，以祖訓「恭敬、和睦」命名。

時光荏苒，轉眼間來到第四代傳人朱碩明掌舵。1990年代中期他接手時，人在外國留學，修讀廣告設計，「原本想做廣告、設計」。當時舅父嚴國雄為第三代傳人、姨丈夫婦等亦有協助分擔，惟同輩的表弟妹年紀尚小，朱碩明便應父親要求回家接捧，「原本冇諗住接手，諗住學下，想試下可唔可以幫到手」。

電視劇《季節》取景 1980年代創輝煌

接棒30年光影穿梭，特許經營、增設分店、中央工場、開拓新品，增至現今的8茶3膏（8款涼茶及3款口味龜苓膏），朱碩明將外祖父嚴永昌的心血光大門楣，「以前冇凍嘢，得兩隻茶一隻膏！」

朱碩明回憶，1980年代末，才是恭和堂的最輝煌時期，高峰時有10多間分店，部份店舖自資，亦曾做特許經營。電視劇《季節》因曾於油麻地店取景，令恭和堂聲名大噪，「日日追住套劇，好多人識！」生意愈做愈大，當分店擴張至第5、6間時，另覓面積達3,000至4,000呎的中央工場，才能應付多間分店的需求。

租金如「泰山壓頂」 疫後變消費模式

人生有起有跌，生意亦有跌宕起伏，恭和堂現今剩下銅鑼灣、旺角、油麻地及九龍城4間分店，但已是老字號中的佼佼者；除了獅子石道店，其餘波斯富街、通菜街、吳松街3間「舖齡」全過40。朱碩明坦言，最大的難關是租金，尤其在2010年後，租金明顯上揚，他亦因時度勢，果斷將分店「瘦身」減產，想盡辦法延續祖先遺澤。

千秋更迭又豈止一個波瀾，2020年開始持續數年的新冠疫情，也令恭和堂跌入另一個深水區，苦海求存。朱碩明憶述，疫情期間每日只能做幾小時生意，「唔知幾時會完，真係好困難。」薪火不能滅，朱碩明加做外賣等，雖然幫補不大，但扭盡六壬之下，終熬過滅頂之災。原以為疫後一切復常，詎料市民愛上北上消費，消費模式亦已南轅北轍，「8、9點就冇人，條街好靜，以前11、12點仲有客。」

堅守「前舖後工」 師傅手藝與家族基業兩傳承

一波波蹈天巨浪，沖走了無數間新舊商號；即使恭和堂經得起洗禮，但朱碩明如何披荊斬棘，才能令「強心針」繼續奏效？其中一環是「前舖後工」。他指，涼茶和龜苓膏受先天限制，易變味腐壞，當年不少客人擔心由中央工場預製後運送落舖，會影響質素，「啲客反映好唔鍾意（中央工場），可能根深柢固覺得應該老式，後面工場，日日起茶起膏先夠新鮮，咁先真材實料。」

啲客反映好唔鍾意（中央工場），可能根深柢固覺得應該老式，後面工場，日日起茶起膏先夠新鮮，咁先真材實料‥‥‥點解仍然有班固定客人，係因為覺得品質保持到。 朱碩明

客人諫言，朱碩明銘記，現時4間分店仍謹遵「前舖後工」形式，堅持以紅銅藥煲文火慢熬龜苓膏，舊時的中央工場則改作貨倉。朱碩明坦承，自己製膏製藥的技藝不精，「以前暑期工會學下，易學難精，藥我會蒸，要令客人滿意有難度。」

幸得一班老師傅撐住，他們亦有得力徒弟「接班」，手藝才得以傳承、也令其家族基業得以傳承。嚴綺文的祖傳秘方，多年來只有輕微調較，味道百年如一日，「點解仍然有班固定客人，係因為覺得品質保持到。」

已故才子兼食評家蔡瀾先生，是恭和堂第三代傳人嚴國雄先生的好友，曾親筆提字「以美味健身」贈予墨寶。（梁鵬威攝）

家族成員和諧並肩 長江後浪推前浪

對外有得力員工，對內又如何保家？恭和堂生於「清朝」，很多人只會想起慈禧太后或宮鬥劇，但現實中的恭和堂家族，從來不會「宮鬥」，也是家族得以繼往開來的契機之一，「我哋好close（親密），剛接手時，每年都會一齊出國，每星期一齊開會，好似兄弟姊妹。」家族亦秉承前人的祖訓及教育，「有咩拗撬都要忍讓，如果有太多矛盾紛爭，任何行業都唔會做得好、走得遠。」

有咩拗撬都要忍讓，如果有太多矛盾紛爭，任何行業都唔會做得好、走得遠。 朱碩明

光陰似箭，表弟妹成長後，亦逐漸投身家業，新人舊人齊手並肩，與時並進，希望可打破局限，由實體擴展至網上，研究方便攜帶的產品，不會墨守成規，「PACK（包裝）好咗帶走，嚟緊都會向呢方面走，做啲可以儲存期耐啲嘅。」但朱碩明未敢言休，坦言舅父嚴國雄年屆90歲仍堅持開會，「我算得乜？點可以輕易話退！」

朱碩明：00後唔覺老套 希望做到第二個100年

2006年，「涼茶」被列入第一批國家級非物質文化遺產（有關自然界和宇宙的知識和實踐），朱碩明認為這是一個認同，「涼茶係一個承傳，一個文化‥‥‥涼茶遠不止百年，係文化，成個行業，有班人支持！」他亦深感年輕一輩，也會飲涼茶、食龜苓膏，「00後對中國文化好嚮往，唔會話老套。」

既然被列入文化遺產，必定有人推祟及支持，這也是恭和堂繼續走下去的原因之一，「有一班忠實客戶，我哋家族唔捨得唔做，除非冇人再需要，總之服務到人，有人需要我哋，都會做落去。」朱碩明稱，家中四個家族都有不同程度的參與，希望將來無論是誰掌舵，都要秉承家訓恭敬和睦，「希望做到第二個100年！」

有一班忠實客戶，我哋成個家族唔捨得唔做，除非冇人再需要，總之服務到人，有人需要我哋，都會做落去‥‥‥希望做到第二個100年！ 朱碩明